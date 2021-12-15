***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanALB MENKUL DEĞERLER A.ŞYeni UnvanALB YATRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/12/2021AçıklamalarŞirketimizin Ticari Ünvanı ALB Yatırım Menkul Değerler olmuştur. Ünvan Değişikliği 08/12/2021 Tescil ettirilmiş ve 13/12/2021 tarih ve 10471 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983286BIST