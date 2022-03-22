***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.03.2022 16:25
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011977
BIST
16:332.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,91
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.179
En Düşük
2.146
16:3314,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8451
En Düşük
14,7886
16:3316,3811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0424
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3811
En Düşük
16,2486
16:33917,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,20
|Açılış
|: 917,75
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ENSRI
|15,40
|1.699.991
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.237.910
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.963.192
|% 9,97
|
|KARTN
|56,35
|94.369.519
|% 9,95
|
|AYCES
|72,45
|8.468.525
|% 9,94
|
|PKENT
|286,80
|179.646.560
|% -9,98
|
|AYEN
|11,98
|94.344.952
|% -9,31
|
|SANEL
|7,10
|7.962.821
|% -6,46
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|SANFM
|32,54
|11.181.880
|% -4,18
|
|EREGL
|33,44
|3.110.734.800
|% 5,06
|
|THYAO
|28,54
|2.965.777.569
|% 2,22
|
|KRDMD
|15,23
|2.494.362.135
|% 1,13
|
|GARAN
|11,91
|1.402.954.028
|% 0,68
|
|SISE
|14,31
|894.481.177
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,23
|2.494.362.135
|% 1,13
|
|ODAS
|1,65
|265.839.198
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,63
|456.234.015
|% 1,11
|
|GARAN
|11,91
|1.402.954.028
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,05
|426.962.265
|% 1,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8330
|14,8451
|% 0,12
|
|Euro
|16,3705
|16,3811
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6015
|19,6998
|% 0,69
|
|Frank
|15,8451
|15,9405
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9419
|3,9617
|% 0,03
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-12,32
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|-23,00
|
|Tam
|6.059
|6.210
|-27,02
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|-13,07
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,53
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,01
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:47IDEAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 768, 988 adet işlem
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16:46PRKAB
Yüzde 5.22 oranında artışla 41.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 056 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 92 kaybederek (% -0.41 ) 2, 427
-
16:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, TRKCM
-
16:45XU100
Endeks 2, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 599.00 milyon TL de