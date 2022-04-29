***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 12:58
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Transferler
34 30.757.103 -30.757.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 35.724 11.212.265 11.247.989 11.247.989
Dönem Sonu Bakiyeler
34 25.000.000 -85.908 12.393.405 63.294.147 11.212.265 111.813.909 111.813.909
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34 50.000.000 -89.231 12.393.406 38.294.146 7.464.061 108.062.382 108.062.382
Transferler
34 7.464.061 -7.464.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 22.557 6.159.855 6.182.412 6.182.412
Dönem Sonu Bakiyeler
34 50.000.000 -66.674 12.393.406 45.758.207 6.159.855 114.244.794 114.244.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.208.685 -18.731.903
Dönem Karı (Zararı)
34 6.159.855 11.212.265
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 6.159.855 11.212.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47 1.799.952 2.628.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 699.703 427.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 67.005 134.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 45.228 134.114
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 21.777 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 1.033.244 2.067.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.980.736 -31.704.366
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0 -14.100.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.450.179 4.012.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.450.179 4.012.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.991.086 -12.677.612
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 -589.259 -1.141.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 -3.401.827 -11.536.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.693.653 -9.227.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.209 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 16.692.444 -9.227.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.652 287.848
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 -271.652 287.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.940.543 -17.863.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 0 -28.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -2.731.858 -840.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-813.347 296.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 563.166
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 563.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-813.347 -266.926
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -288.065 -104.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -525.282 -162.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
382.713
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
382.713
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 382.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.778.051 -18.435.663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.778.051 -18.435.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 42.454.946 46.196.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 53.232.997 27.760.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 53.232.997 42.454.946
Ticari Alacaklar
87.216.407 80.766.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 87.216.407 80.766.228
Diğer Alacaklar
9 36.330.626 35.194.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.174.017 12.584.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.156.609 22.609.476
Peşin Ödenmiş Giderler
815.768 99.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 815.768 99.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 2.731.858
Diğer Dönen Varlıklar
50.512 87.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 50.512 87.072
ARA TOPLAM
177.646.310 161.333.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.646.310 161.333.372
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 9.270.416 4.501.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.270.416 4.501.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 13.232.602 13.615.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.850.000 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.886.841 6.099.022
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 23.115 27.294
Taşıtlar
20 3.182.400 3.427.416
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.627.366 2.631.355
Özel Maliyetler
20 53.960 12.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.551.497 1.171.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.073.767 1.747.942
Diğer Haklar
21 2.073.767 1.747.942
Peşin Ödenmiş Giderler
15 137.922 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 137.922 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.520.299 31.502.775
TOPLAM VARLIKLAR
214.166.609 192.836.147
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 414.512 313.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 414.512 313.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 414.512 313.330
Ticari Borçlar
85.892.494 69.198.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 13.535 12.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 85.878.959 69.186.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 10.070 61.897
Diğer Borçlar
11 44.968 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 44.968 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 9.408.276 11.068.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
797.512 826.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 180.742 175.267
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 616.770 651.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.473.291 1.703.216
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.473.291 1.703.216
ARA TOPLAM
98.041.123 83.172.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.041.123 83.172.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.326.784 1.025.974
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.326.784 1.025.974
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.326.784 1.025.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 405.403 394.945
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 148.505 180.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.880.692 1.601.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.921.815 84.773.765
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 114.244.794 108.062.382
Ödenmiş Sermaye
34 50.000.000 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -66.674 -89.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -66.674 -89.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -66.674 -89.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 12.393.406 12.393.406
Yasal Yedekler
34 12.393.406 12.393.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 45.758.207 38.294.146
Net Dönem Karı veya Zararı
34 6.159.855 7.464.061
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.244.794 108.062.382
TOPLAM KAYNAKLAR
214.166.609 192.836.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 20.481.831 13.563.658
Satışların Maliyeti
45 -3.995.019 -1.403.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.486.812 12.160.508
BRÜT KAR (ZARAR)
16.486.812 12.160.508
Genel Yönetim Giderleri
47 -5.255.331 -2.812.356
Pazarlama Giderleri
47 -3.308.275 -631.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.284.080 2.705.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -47.326 -73.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.159.960 11.349.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0 526.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -158.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -382.713
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.618.831 11.876.290
Finansman Gelirleri
51 128 0
Finansman Giderleri
51 -2.425.860 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.193.099 11.876.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.033.244 -2.067.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.071.596 -2.228.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 38.352 161.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.159.855 9.809.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.159.855 9.809.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.159.855 9.809.115
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -22.557 35.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -29.295 44.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 6.738 -8.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 6.738 -8.931
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.557 35.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.137.298 9.844.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.137.298 9.844.839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025426
BIST