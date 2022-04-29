***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920Transferler34 30.757.103 -30.757.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 35.724 11.212.265 11.247.989 11.247.989Dönem Sonu Bakiyeler34 25.000.000 -85.908 12.393.405 63.294.147 11.212.265 111.813.909 111.813.909Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34 50.000.000 -89.231 12.393.406 38.294.146 7.464.061 108.062.382 108.062.382Transferler34 7.464.061 -7.464.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 22.557 6.159.855 6.182.412 6.182.412Dönem Sonu Bakiyeler34 50.000.000 -66.674 12.393.406 45.758.207 6.159.855 114.244.794 114.244.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.208.685 -18.731.903Dönem Karı (Zararı)34 6.159.855 11.212.265Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 6.159.855 11.212.265Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47 1.799.952 2.628.907Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 699.703 427.618Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 67.005 134.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 45.228 134.114Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 21.777 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 1.033.244 2.067.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.980.736 -31.704.366Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0 -14.100.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.450.179 4.012.596İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.450.179 4.012.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.991.086 -12.677.612İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16 -589.259 -1.141.448İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16 -3.401.827 -11.536.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.693.653 -9.227.198İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.209 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 16.692.444 -9.227.198Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-271.652 287.848İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-31-33 -271.652 287.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.940.543 -17.863.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 0 -28.240Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -2.731.858 -840.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-813.347 296.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 563.166Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 0 563.166Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-813.347 -266.926Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -288.065 -104.425Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -525.282 -162.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI382.713İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları382.713İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 382.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.778.051 -18.435.663NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.778.051 -18.435.663DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 42.454.946 46.196.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 53.232.997 27.760.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 53.232.997 42.454.946Ticari Alacaklar87.216.407 80.766.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 87.216.407 80.766.228Diğer Alacaklar9 36.330.626 35.194.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 13.174.017 12.584.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.156.609 22.609.476Peşin Ödenmiş Giderler815.768 99.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 815.768 99.034Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 2.731.858Diğer Dönen Varlıklar50.512 87.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 50.512 87.072ARA TOPLAM177.646.310 161.333.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR177.646.310 161.333.372DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar11 9.270.416 4.501.960İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.270.416 4.501.960Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 13.232.602 13.615.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 2.850.000 2.850.000Maddi Duran Varlıklar20 5.886.841 6.099.022Tesis, Makine ve Cihazlar20 23.115 27.294Taşıtlar20 3.182.400 3.427.416Mobilya ve Demirbaşlar20 2.627.366 2.631.355Özel Maliyetler20 53.960 12.957Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.551.497 1.171.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.073.767 1.747.942Diğer Haklar21 2.073.767 1.747.942Peşin Ödenmiş Giderler15 137.922 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 137.922 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.520.299 31.502.775TOPLAM VARLIKLAR214.166.609 192.836.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 414.512 313.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22 414.512 313.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 414.512 313.330Ticari Borçlar85.892.494 69.198.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 13.535 12.326İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 85.878.959 69.186.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 10.070 61.897Diğer Borçlar11 44.968 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 44.968 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 9.408.276 11.068.538Kısa Vadeli Karşılıklar797.512 826.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 180.742 175.267Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 616.770 651.638Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.473.291 1.703.216İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.473.291 1.703.216ARA TOPLAM98.041.123 83.172.727TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.041.123 83.172.727UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.326.784 1.025.974İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.326.784 1.025.974Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 1.326.784 1.025.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 405.403 394.945Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 148.505 180.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.880.692 1.601.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.921.815 84.773.765ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 114.244.794 108.062.382Ödenmiş Sermaye34 50.000.000 50.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -66.674 -89.231Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -66.674 -89.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -66.674 -89.231Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 12.393.406 12.393.406Yasal Yedekler34 12.393.406 12.393.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 45.758.207 38.294.146Net Dönem Karı veya Zararı34 6.159.855 7.464.061TOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.244.794 108.062.382TOPLAM KAYNAKLAR214.166.609 192.836.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 20.481.831 13.563.658Satışların Maliyeti45 -3.995.019 -1.403.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.486.812 12.160.508BRÜT KAR (ZARAR)16.486.812 12.160.508Genel Yönetim Giderleri47 -5.255.331 -2.812.356Pazarlama Giderleri47 -3.308.275 -631.427Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 2.284.080 2.705.981Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -47.326 -73.249ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.159.960 11.349.457Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 0 526.833Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -158.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -382.713FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.618.831 11.876.290Finansman Gelirleri51 128 0Finansman Giderleri51 -2.425.860 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.193.099 11.876.290Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.033.244 -2.067.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -1.071.596 -2.228.372Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 38.352 161.197SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.159.855 9.809.115DÖNEM KARI (ZARARI)6.159.855 9.809.115Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.159.855 9.809.115Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -22.557 35.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -29.295 44.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 6.738 -8.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 6.738 -8.931Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.557 35.724TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.137.298 9.844.839Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.137.298 9.844.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025426BIST