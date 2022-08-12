***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 15:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Transferler
34 30.757.103 -30.757.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -74.226 10.415.475 10.341.249 10.341.249
Dönem Sonu Bakiyeler
34 25.000.000 -195.858 12.393.405 63.294.147 10.415.475 110.907.169 110.907.169
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34 50.000.000 -89.231 12.393.406 38.294.146 7.464.061 108.062.382 108.062.382
Transferler
34 7.464.061 -7.464.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -53.317 16.453.180 16.399.863 16.399.863
Dönem Sonu Bakiyeler
34 50.000.000 -142.548 12.393.406 45.758.207 16.453.180 124.462.245 124.462.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34 4.935.580 -4.309.252
Dönem Karı (Zararı)
16.453.180 10.415.475
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 16.453.180 10.415.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.706.836 3.298.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 1.447.033 929.605
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
360.554 153.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 280.107 153.026
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 80.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.899.249 2.215.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.489.819 -17.131.810
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.313.105 4.030.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -32.313.105 4.030.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.652.918 -12.250.473
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 -14.605.422 -166.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 -15.047.496 -12.083.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.547.576 -8.832.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 48.546.367 -8.832.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.372 -80.203
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 -71.372 -80.203
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.670.197 -3.417.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -2.759 -50.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -2.731.858 -840.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.135.379 -1.141.839
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.599 563.166
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 355.599 563.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.490.978 -1.705.005
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -555.801 -603.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -935.177 -1.101.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.482 -12.605.690
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13.482 -12.605.690
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 13.482 -12.605.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.813.683 -18.056.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.813.683 -18.056.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 42.454.946 46.196.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.268.629 28.139.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 46.268.629 42.454.946
Ticari Alacaklar
9 113.079.333 80.766.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 113.079.333 80.766.228
Diğer Alacaklar
11 43.850.508 35.194.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.190.180 12.584.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.660.328 22.609.476
Peşin Ödenmiş Giderler
15 435.237 2.830.892
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 435.237 99.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.731.858
Diğer Dönen Varlıklar
17 87.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 87.072
ARA TOPLAM
203.633.707 161.333.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.633.707 161.333.372
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 27.788.532 4.501.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.788.532 4.501.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 13.601.833 13.615.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.850.000 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.304.763 6.099.022
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 18.937 27.294
Taşıtlar
20 2.601.569 3.427.416
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.610.913 2.631.355
Özel Maliyetler
20 73.344 12.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.569.608 1.171.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.230.547 1.747.942
Diğer Haklar
21 2.230.547 1.747.942
Peşin Ödenmiş Giderler
15 192.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 192.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.055.336 31.502.775
TOPLAM VARLIKLAR
258.689.043 192.836.147
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 234.593 313.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 234.593 313.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 234.593 313.330
Ticari Borçlar
9 117.746.417 69.198.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 117.746.417 69.186.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 7.119 61.897
Diğer Borçlar
11 10.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.642
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 11.347.801 11.068.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 881.063 826.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 313.203 175.267
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 567.860 651.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.759.758 1.703.216
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.759.758 1.703.216
ARA TOPLAM
131.987.393 83.172.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.987.393 83.172.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.583.484 1.025.974
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.583.484 1.025.974
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.583.484 1.025.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 603.600 394.945
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 52.321 180.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.239.405 1.601.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.226.798 84.773.765
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.462.245 108.062.382
Ödenmiş Sermaye
34 50.000.000 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -142.548 -89.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -142.548 -89.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -142.548 -89.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 12.393.406 12.393.406
Yasal Yedekler
34 12.393.406 12.393.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 45.758.207 38.294.146
Net Dönem Karı veya Zararı
34 16.453.180 7.464.061
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.462.245 108.062.382
TOPLAM KAYNAKLAR
258.689.043 192.836.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 39.168.084 19.730.636 18.686.253 6.166.978
Satışların Maliyeti
45 -3.995.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.173.065 19.730.636 18.686.253 6.166.978
BRÜT KAR (ZARAR)
35.173.065 19.730.636 18.686.253 6.166.978
Genel Yönetim Giderleri
47 -11.784.502 -6.374.026 -6.529.171 -3.561.670
Pazarlama Giderleri
47 -7.297.793 -1.986.579 -3.989.518 -1.355.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 8.823.441 2.364.042 6.539.361 -341.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -139.779 -135.255 -92.453 -62.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.774.432 13.598.818 14.614.472 846.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 526.742 -91
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.118.905 -1.960.489
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -13.482 -1.494.310 369.231 -1.494.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.642.045 12.631.250 13.023.214 -648.190
Finansman Gelirleri
51 1.379.037 1.378.909
Finansman Giderleri
51 -4.668.653 -2.242.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.352.429 12.631.250 12.159.330 -648.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.899.249 -2.215.775 -1.866.005 -148.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -3.011.121 -2.233.770 -1.939.525 -5.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 111.872 17.995 73.520 -143.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.453.180 10.415.475 10.293.325 -796.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.453.180 10.415.475 10.293.325 -796.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.453.180 10.415.475 10.293.325 -796.790
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 53.317 -74.226 75.874 -109.950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 69.243 -98.968 98.538 -143.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -15.926 24.742 -22.664 33.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -15.926 24.742 -22.664 33.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.317 -74.226 75.874 -109.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.506.497 10.341.249 10.369.199 -906.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.506.497 10.341.249 10.369.199 -906.740
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055015
BIST