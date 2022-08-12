***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920Transferler34 30.757.103 -30.757.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -74.226 10.415.475 10.341.249 10.341.249Dönem Sonu Bakiyeler34 25.000.000 -195.858 12.393.405 63.294.147 10.415.475 110.907.169 110.907.169Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34 50.000.000 -89.231 12.393.406 38.294.146 7.464.061 108.062.382 108.062.382Transferler34 7.464.061 -7.464.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -53.317 16.453.180 16.399.863 16.399.863Dönem Sonu Bakiyeler34 50.000.000 -142.548 12.393.406 45.758.207 16.453.180 124.462.245 124.462.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34 4.935.580 -4.309.252Dönem Karı (Zararı)16.453.180 10.415.475Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 16.453.180 10.415.475Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.706.836 3.298.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 1.447.033 929.605Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler360.554 153.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 280.107 153.026Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 80.447Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.899.249 2.215.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.489.819 -17.131.810Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.313.105 4.030.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -32.313.105 4.030.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.652.918 -12.250.473İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16 -14.605.422 -166.990İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16 -15.047.496 -12.083.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.547.576 -8.832.045İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 48.546.367 -8.832.045Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.372 -80.203İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-31-33 -71.372 -80.203Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.670.197 -3.417.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -2.759 -50.854Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -2.731.858 -840.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.135.379 -1.141.839Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri355.599 563.166Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 355.599 563.166Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.490.978 -1.705.005Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -555.801 -603.189Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -935.177 -1.101.816FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.482 -12.605.690İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları13.482 -12.605.690İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 13.482 -12.605.690YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.813.683 -18.056.781NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.813.683 -18.056.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 42.454.946 46.196.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 46.268.629 28.139.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 46.268.629 42.454.946Ticari Alacaklar9 113.079.333 80.766.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 113.079.333 80.766.228Diğer Alacaklar11 43.850.508 35.194.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 27.190.180 12.584.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 16.660.328 22.609.476Peşin Ödenmiş Giderler15 435.237 2.830.892İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 435.237 99.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 2.731.858Diğer Dönen Varlıklar17 87.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 87.072ARA TOPLAM203.633.707 161.333.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.633.707 161.333.372DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar11 27.788.532 4.501.960İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 27.788.532 4.501.960Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 13.601.833 13.615.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 2.850.000 2.850.000Maddi Duran Varlıklar20 5.304.763 6.099.022Tesis, Makine ve Cihazlar20 18.937 27.294Taşıtlar20 2.601.569 3.427.416Mobilya ve Demirbaşlar20 2.610.913 2.631.355Özel Maliyetler20 73.344 12.957Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.569.608 1.171.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.230.547 1.747.942Diğer Haklar21 2.230.547 1.747.942Peşin Ödenmiş Giderler15 192.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 192.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.055.336 31.502.775TOPLAM VARLIKLAR258.689.043 192.836.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 234.593 313.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22 234.593 313.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 234.593 313.330Ticari Borçlar9 117.746.417 69.198.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 12.326İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 117.746.417 69.186.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 7.119 61.897Diğer Borçlar11 10.642İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.642Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 11.347.801 11.068.538Kısa Vadeli Karşılıklar31 881.063 826.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 313.203 175.267Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 567.860 651.638Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.759.758 1.703.216İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.759.758 1.703.216ARA TOPLAM131.987.393 83.172.727TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.987.393 83.172.727UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.583.484 1.025.974İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.583.484 1.025.974Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 1.583.484 1.025.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 603.600 394.945Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 52.321 180.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.239.405 1.601.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER134.226.798 84.773.765ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.462.245 108.062.382Ödenmiş Sermaye34 50.000.000 50.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -142.548 -89.231Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -142.548 -89.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -142.548 -89.231Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 12.393.406 12.393.406Yasal Yedekler34 12.393.406 12.393.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 45.758.207 38.294.146Net Dönem Karı veya Zararı34 16.453.180 7.464.061TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.462.245 108.062.382TOPLAM KAYNAKLAR258.689.043 192.836.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 39.168.084 19.730.636 18.686.253 6.166.978Satışların Maliyeti45 -3.995.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.173.065 19.730.636 18.686.253 6.166.978BRÜT KAR (ZARAR)35.173.065 19.730.636 18.686.253 6.166.978Genel Yönetim Giderleri47 -11.784.502 -6.374.026 -6.529.171 -3.561.670Pazarlama Giderleri47 -7.297.793 -1.986.579 -3.989.518 -1.355.152Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 8.823.441 2.364.042 6.539.361 -341.939Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -139.779 -135.255 -92.453 -62.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.774.432 13.598.818 14.614.472 846.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 526.742 -91Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.118.905 -1.960.489Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -13.482 -1.494.310 369.231 -1.494.310FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.642.045 12.631.250 13.023.214 -648.190Finansman Gelirleri51 1.379.037 1.378.909Finansman Giderleri51 -4.668.653 -2.242.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.352.429 12.631.250 12.159.330 -648.190Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.899.249 -2.215.775 -1.866.005 -148.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -3.011.121 -2.233.770 -1.939.525 -5.398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 111.872 17.995 73.520 -143.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.453.180 10.415.475 10.293.325 -796.790DÖNEM KARI (ZARARI)16.453.180 10.415.475 10.293.325 -796.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.453.180 10.415.475 10.293.325 -796.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 53.317 -74.226 75.874 -109.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 69.243 -98.968 98.538 -143.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 -15.926 24.742 -22.664 33.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -15.926 24.742 -22.664 33.673Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.317 -74.226 75.874 -109.950TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.506.497 10.341.249 10.369.199 -906.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.506.497 10.341.249 10.369.199 -906.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055015BIST