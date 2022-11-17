***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
17.11.2022 08:52
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080551
BIST
18:104.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
0
En Düşük
0
18:1018,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:1019,3720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:101.056,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.056,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|AKMGY
|66,10
|6.100.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 0,00
|
|AKSEN
|48,00
|648.685.142
|% 0,00
|
|ANELE
|3,65
|16.995.108
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,71
|79.954.717
|% 0,00
|
|AKMGY
|66,10
|6.100.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 0,00
|
|AKSEN
|48,00
|648.685.142
|% 0,00
|
|ANELE
|3,65
|16.995.108
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,71
|79.954.717
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6109
|18,6127
|% 0,13
|
|Euro
|19,3260
|19,3715
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,0867
|22,1975
|% -0,00
|
|Frank
|19,6030
|19,7211
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,12
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,04
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.004
|7.138
|-24,00
|
|Yarım
|3.401
|3.489
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,86
|
Seans Raporu
18:10
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO