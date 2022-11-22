***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
22.11.2022 10:30
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
14:454.704
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 133,43
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.707
En Düşük
4.567
14:4518,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:4519,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0660
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:451.046,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.046,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:45
|IMASM
|169,40
|29.485.781
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.076.789
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|1.094.374.781
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|14.924.261
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|156,60
|96.114.729
|% -7,56
|
|ETYAT
|7,05
|8.224.189
|% -6,00
|
|EKGYO
|5,90
|2.675.157.755
|% 2,08
|
|YKBNK
|11,42
|2.419.852.436
|% 0,09
|
|PGSUS
|339,50
|1.676.388.743
|% -0,21
|
|KOZAL
|278,50
|1.312.560.201
|% 5,09
|
|KONTR
|211,30
|1.094.374.781
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,90
|2.675.157.755
|% 2,08
|
|ALBRK
|3,47
|465.152.234
|% -0,57
|
|ADESE
|1,46
|167.203.066
|% 2,10
|
|VAKBN
|9,66
|803.662.290
|% 1,26
|
|HALKB
|9,71
|762.583.674
|% 1,25
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6208
|18,6294
|% 0,05
|
|Euro
|19,1299
|19,1404
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,0520
|22,1626
|% 0,50
|
|Frank
|19,4316
|19,5486
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,05
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.013
|7.082
|10,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,28
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,73
|0,25
|
|B. Petrol
|88,51
|88,51
|1,06
|