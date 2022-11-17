***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
17.11.2022 15:00
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 100.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 06.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 11.11.2022 tarih ve 67/1630 sayılı kararı ile onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080873
BIST
17:164.537
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -131,59
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:1618,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:1619,2548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0782
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:161.052,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,68
|Açılış
|: 1.052,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|135.567.962
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.660.371
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|55.776.690
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|56.550.678
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.741.494
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.161.424
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.325.556.209
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|341.793.377
|% -9,98
|
|THYAO
|106,80
|11.012.001.127
|% 2,10
|
|EREGL
|37,10
|6.717.841.209
|% 0,16
|
|ASELS
|40,90
|5.812.985.110
|% 2,66
|
|KONTR
|194,10
|4.447.524.647
|% -9,97
|
|KOZAL
|263,10
|3.392.147.994
|% 7,34
|
|EKGYO
|5,46
|1.959.836.051
|% -1,27
|
|ALBRK
|3,14
|1.089.976.567
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,46
|3.159.138.087
|% -8,07
|
|YKBNK
|10,37
|3.225.957.658
|% -5,47
|
|HALKB
|9,59
|2.983.790.319
|% -6,71
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6139
|18,6165
|% 0,15
|
|Euro
|19,2321
|19,2462
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,8742
|21,9839
|% -0,96
|
|Frank
|19,4694
|19,5867
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,17
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-16,26
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|7.025
|7.132
|-72,00
|
|Tam
|6.995
|7.111
|-51,00
|
|Yarım
|3.397
|3.477
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,37
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|-1,63
|
Seans Raporu
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