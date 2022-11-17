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***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

17.11.2022 15:00
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin 25.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 100.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 06.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 11.11.2022 tarih ve 67/1630 sayılı kararı ile onaylanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080873


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Cumhuriyet 7.025 7.132 -72,00  
Tam 6.995 7.111 -51,00  
Yarım 3.397 3.477 -24,00  
Çeyrek 1.698 1.738 -12,00  
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Gümüş Gr. 12,44 12,45 -0,37  
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