***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 11:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla, ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024709
BIST
13:132.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,48
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:1314,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
13:1315,6105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0160
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:13898,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,49
|Açılış
|: 898,69
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:11
|INVEO
|32,88
|12.120.695
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|584.442
|% 9,94
|
|ELITE
|20,48
|60.275.199
|% 9,93
|
|OZRDN
|8,57
|18.961.616
|% 8,48
|
|CASA
|124,00
|487.348
|% 6,90
|
|KZBGY
|62,30
|19.947.340
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|BMSCH
|7,97
|30.053.419
|% -7,00
|
|ALBRK
|1,23
|359.465.439
|% -5,38
|
|THYAO
|41,02
|2.936.307.393
|% 1,28
|
|GARAN
|15,04
|1.554.723.939
|% 0,47
|
|SISE
|18,08
|799.310.602
|% 1,46
|
|AKBNK
|9,19
|788.482.908
|% 0,44
|
|EREGL
|33,96
|717.998.828
|% -1,11
|
|ALBRK
|1,23
|359.465.439
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,73
|491.650.098
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,20
|204.195.590
|% 9,09
|
|YKBNK
|5,04
|659.626.868
|% 1,82
|
|GARAN
|15,04
|1.554.723.939
|% 0,47
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8114
|14,8124
|% 0,03
|
|Euro
|15,6021
|15,6183
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,4666
|18,5592
|% -0,29
|
|Frank
|15,1760
|15,2675
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% -0,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|2,90
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,70
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.965
|6.113
|-13,60
|
|Yarım
|2.883
|2.957
|-6,58
|
|Çeyrek
|1.446
|1.479
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|