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***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 11:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde  irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla, ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 32,88 12.120.695 % 9,97  
UFUK 28,54 584.442 % 9,94  
ELITE 20,48 60.275.199 % 9,93  
OZRDN 8,57 18.961.616 % 8,48  
CASA 124,00 487.348 % 6,90  
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Dolar 14,8114 14,8124 % 0,03  
Euro 15,6021 15,6183 % -0,05  
Sterlin 18,4666 18,5592 % -0,29  
Frank 15,1760 15,2675 % -0,28  
Riyal 3,9347 3,9544 % -0,03  
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13:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 2,90  
Altın Gr. 899 900 1,70  
Cumhuriyet 5.987 6.077 -17,00  
Tam 5.965 6.113 -13,60  
Yarım 2.883 2.957 -6,58  
Çeyrek 1.446 1.479 -3,29  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 -0,09  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,03  
B. Petrol 105 105 0,37  
Seans Raporu 13:11
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