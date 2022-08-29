***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 11:07
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/06/2022 tarihinde şirketimiz tarafından Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık faaliyet izni talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 11/08/2022 tarih ve 42 sayılı toplantısında kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058807
BIST
14:043.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -7,03
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:0418,1958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:0418,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:041.011,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.011,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DYOBY
|18,64
|63.961.676
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.416.504
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.237.243
|% 9,91
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|VAKBN
|6,55
|1.682.080.277
|% 8,26
|
|MTRKS
|65,15
|3.669.229
|% -9,95
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|2.903.438
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|ANELE
|3,11
|40.138.652
|% -9,33
|
|THYAO
|70,00
|4.041.972.129
|% 0,43
|
|PETKM
|13,86
|3.713.151.573
|% 5,80
|
|YKBNK
|6,83
|2.090.834.549
|% -2,43
|
|HALKB
|7,52
|2.055.228.203
|% 5,47
|
|VAKBN
|6,55
|1.682.080.277
|% 8,26
|
|YKBNK
|6,83
|2.090.834.549
|% -2,43
|
|HALKB
|7,52
|2.055.228.203
|% 5,47
|
|PETKM
|13,86
|3.713.151.573
|% 5,80
|
|VAKBN
|6,55
|1.682.080.277
|% 8,26
|
|EKGYO
|3,96
|981.160.105
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1851
|18,1958
|% 0,17
|
|Euro
|18,1568
|18,1628
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2084
|21,3147
|% -0,25
|
|Frank
|18,7064
|18,8191
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8280
|4,8522
|% 0,15
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,43
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|-34,00
|
|Tam
|6.783
|6.832
|-99,00
|
|Yarım
|3.305
|3.340
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.670
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,57
|