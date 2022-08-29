***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 11:08
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/06/2022 tarihinde şirketimiz tarafından Halka Arza Aracılık faaliyet izni talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 11/08/2022 tarih ve 42 sayılı toplantısında kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058808
BIST
14:053.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -6,01
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:0518,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:0518,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:051.011,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.011,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DYOBY
|18,64
|63.977.781
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.419.500
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.243.687
|% 9,91
|
|PRKME
|11,96
|48.335.731
|% 8,73
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|MTRKS
|65,15
|3.684.734
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.956.894
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|ANELE
|3,11
|40.310.804
|% -9,33
|
|THYAO
|69,95
|4.066.542.999
|% 0,36
|
|PETKM
|13,83
|3.730.368.898
|% 5,57
|
|YKBNK
|6,82
|2.106.311.115
|% -2,57
|
|HALKB
|7,48
|2.068.802.253
|% 4,91
|
|VAKBN
|6,52
|1.689.395.826
|% 7,77
|
|YKBNK
|6,82
|2.106.311.115
|% -2,57
|
|HALKB
|7,48
|2.068.802.253
|% 4,91
|
|PETKM
|13,83
|3.730.368.898
|% 5,57
|
|VAKBN
|6,52
|1.689.395.826
|% 7,77
|
|EKGYO
|3,96
|984.026.610
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1783
|18,2029
|% 0,21
|
|Euro
|18,1531
|18,1622
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2060
|21,3124
|% -0,26
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8286
|4,8528
|% 0,17
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,74
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|-39,00
|
|Tam
|6.785
|6.835
|-96,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.670
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|-0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,49
|