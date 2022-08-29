***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15/06/2022 tarihinde şirketimiz tarafından Halka Arza Aracılık faaliyet izni talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 11/08/2022 tarih ve 42 sayılı toplantısında kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058808BIST