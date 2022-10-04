***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 16:08
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şiretimizin Mustafa Kemal Mah Dumlupınar Bulv. N274 Mahall Ankara F Blok D:34 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla, Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla, Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla, Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066990
BIST
16:293.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 71,69
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:2918,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:2918,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2012
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:291.018,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.018,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AKSA
|66,00
|525.971.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.283.825
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.396.540.144
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|54.841.633
|% 9,94
|
|BARMA
|54,95
|187.439.171
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,70
|6.448.824.072
|% 2,64
|
|SASA
|78,40
|3.396.540.144
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,62
|3.192.891.546
|% 1,69
|
|YKBNK
|7,99
|3.000.023.534
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,89
|2.931.416.660
|% 3,54
|
|YKBNK
|7,99
|3.000.023.534
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,89
|2.931.416.660
|% 3,54
|
|EKGYO
|4,24
|1.500.043.191
|% 0,00
|
|HALKB
|8,20
|2.344.473.334
|% 6,91
|
|TSKB
|2,66
|757.877.475
|% 0,38
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5311
|18,5444
|% -0,03
|
|Euro
|18,4132
|18,4282
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,9971
|21,1024
|% 0,28
|
|Frank
|18,7348
|18,8477
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9163
|4,9410
|% -0,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,89
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.830
|6.898
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.370
|13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.685
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|0,16
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|
Seans Raporu
16:27
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16:41AKSEN
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16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 93 artarak (% 1.98 ) 3, 081
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16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, KUYAS, AKSA, BARMA, SASA
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16:40
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