***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞiretimizin Mustafa Kemal Mah Dumlupınar Bulv. N274 Mahall Ankara F Blok D:34 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla, Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla, Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla, Şiretimizin Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok.N12/14 Çankaya /ANKARA adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066990BIST