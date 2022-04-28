***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 11:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Erzurum İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kazım Karabekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok.Özlem İşmerkezi B Blok Kat:3 No:2/14 YakutiyeErzurum Ahmet BAtuhan Yaşar 212 3700370 2123700371 25.11.2021
BalıkEsir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Dumlupınar MAh.Anafartalar Cad. No:34 K:1 D:15 Karasi /BALIKESİR Uğur Özkan 2123700370 2123700371 25.11.2021
Karabük İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Bayır Mah.Menderes Bulvarı Çebioülu Twin Tower B Blok K:7 No:85 Merkez Karabük İsmail Sarıtaş 2123700370 2123700371 02.12.2021
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok No:12/14 Çankaya /Ankara Gizem Kaya 2123700370 2123700371 26.04.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024708
BIST
14:452.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,77
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
14:4514,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0492
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:4515,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:45914,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,10
|Açılış
|: 914,59
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,74
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:45
|EGSER
|23,76
|51.366.971
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.927.020
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.148.515
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.373.628
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.463.510
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.570.949
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,94
|27.020.995
|% -8,50
|
|FORMT
|1,41
|13.944.533
|% -7,24
|
|THYAO
|40,52
|2.540.528.622
|% 0,05
|
|EREGL
|33,32
|730.943.169
|% 0,48
|
|TUPRS
|233,70
|727.289.460
|% -1,81
|
|AKBNK
|8,84
|725.061.045
|% -1,45
|
|SISE
|17,75
|723.677.316
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,60
|618.675.057
|% -1,89
|
|ODAS
|2,43
|386.993.226
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|156.034.494
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,84
|493.267.882
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,84
|725.061.045
|% -1,45
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8352
|14,8388
|% 0,33
|
|Euro
|15,6429
|15,6501
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5764
|18,6695
|% 1,16
|
|Frank
|15,2188
|15,3105
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9441
|3,9639
|% 0,38
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|25,29
|
|Altın Gr.
|914
|915
|14,10
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.167
|95,00
|
|Tam
|6.052
|6.202
|100,21
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|48,48
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|24,24
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,41
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00MERIT
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 35.36 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 428 adet işlem
-
14:59FORMT
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 847, 343 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 52 kaybederek (% -0.87 ) 2, 683
-
14:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
-
14:58XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 17, 050.00 milyon TL de