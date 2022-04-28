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***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2022 11:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Erzurum İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kazım Karabekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok.Özlem İşmerkezi B Blok Kat:3 No:2/14 YakutiyeErzurum Ahmet BAtuhan Yaşar 212 3700370 2123700371 25.11.2021
BalıkEsir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Dumlupınar MAh.Anafartalar Cad. No:34 K:1 D:15 Karasi /BALIKESİR Uğur Özkan 2123700370 2123700371 25.11.2021
Karabük İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Bayır Mah.Menderes Bulvarı Çebioülu Twin Tower B Blok K:7 No:85 Merkez Karabük İsmail Sarıtaş 2123700370 2123700371 02.12.2021
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Meşrutiyet Mah.Karanfil Sok No:12/14 Çankaya /Ankara Gizem Kaya 2123700370 2123700371 26.04.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024708


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 23,76 51.366.971 % 10,00  
CEMTS 25,96 35.927.020 % 10,00  
YUNSA 24,74 8.148.515 % 9,96  
UFUK 31,38 3.396.318 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.373.628 % 9,83  
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14:45 Alış Satış %  
Dolar 14,8352 14,8388 % 0,33  
Euro 15,6429 15,6501 % 0,59  
Sterlin 18,5764 18,6695 % 1,16  
Frank 15,2188 15,3105 % 0,46  
Riyal 3,9441 3,9639 % 0,38  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 25,29  
Altın Gr. 914 915 14,10  
Cumhuriyet 6.075 6.167 95,00  
Tam 6.052 6.202 100,21  
Yarım 2.925 3.000 48,48  
Çeyrek 1.467 1.500 24,24  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,33  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,41  
Seans Raporu 14:45
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