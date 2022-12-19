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***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.12.2022 12:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Salih ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 100
ZEYNEP ALBAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
ZEYNEP ALBAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088391


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BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,00 1.646.780 % 287,60  
PLTUR 13,32 2.259.871 % 9,99  
VAKBN 13,77 3.600.091.639 % 9,98  
HALKB 15,66 1.294.939.415 % 9,97  
SANEL 16,14 7.149.240 % 9,95  
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13:21 Alış Satış %  
Dolar 18,6458 18,6558 % 0,02  
Euro 19,8002 19,8135 % 0,24  
Sterlin 22,7265 22,8405 % 0,49  
Frank 19,9697 20,0900 % 0,38  
Riyal 4,9423 4,9671 % -0,04  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 3,92  
Altın Gr. 1.076 1.077 1,83  
Cumhuriyet 7.229 7.338 13,00  
Tam 7.263 7.310 52,00  
Yarım 3.517 3.574 26,00  
Çeyrek 1.764 1.786 12,00  
Gümüş.Ons 23,28 23,32 0,10  
Gümüş Gr. 13,94 13,96 0,04  
B. Petrol 79,68 79,68 0,64  
Seans Raporu 13:21
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