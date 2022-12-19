***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2022 12:47
***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Salih ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 100
ZEYNEP ALBAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
ZEYNEP ALBAYRAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088391
BIST
13:215.369
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 154,85
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.371
En Düşük
5.268
13:2118,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
13:2119,8135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
13:211.077,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.077,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler13:21
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|PLTUR
|13,32
|2.259.871
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.091.639
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.294.939.415
|% 9,97
|
|SANEL
|16,14
|7.149.240
|% 9,95
|
|PAMEL
|243,00
|17.893.305
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.233.091
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|54.972.025
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.479.786
|% -9,96
|
|ARASE
|232,70
|251.187.122
|% -8,82
|
|YKBNK
|12,74
|8.347.698.414
|% 8,43
|
|PETKM
|20,16
|5.791.204.339
|% 5,11
|
|ISCTR
|13,60
|4.133.444.052
|% 9,41
|
|THYAO
|143,00
|3.771.887.541
|% 2,66
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.091.639
|% 9,98
|
|YKBNK
|12,74
|8.347.698.414
|% 8,43
|
|ISCTR
|13,60
|4.133.444.052
|% 9,41
|
|PETKM
|20,16
|5.791.204.339
|% 5,11
|
|EKGYO
|8,36
|2.314.614.313
|% 1,70
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.091.639
|% 9,98
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6458
|18,6558
|% 0,02
|
|Euro
|19,8002
|19,8135
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,7265
|22,8405
|% 0,49
|
|Frank
|19,9697
|20,0900
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,04
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.263
|7.310
|52,00
|
|Yarım
|3.517
|3.574
|26,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|0,04
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|0,64
|