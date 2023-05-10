***ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM******ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 28/04/2023 tarih ve 2023/20 sayılı karar Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi N34 Kat:1 Daire:15 Karesi/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren İrtibat Büronuzun kapatılmasına karar verilmiş veSermaye Piyasası Kurulu'nun09/05/2023 tarih veE-32992422-205.04.04-37073ayılı yazısı ile gerekli işlemlerin yapılmasına onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149369BIST