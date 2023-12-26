***ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM******ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Akdeniz Mah.Şehit Fehmi Bey Caddesi N43 Konak/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'unca olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229292BIST