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***ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2023 11:33
***ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALM******ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157114


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 31,90 2.809.656 % 10,00  
BURVA 53,80 60.789.020 % 9,98  
ADEL 158,00 60.910.314 % 9,95  
EGEPO 16,14 24.177.115 % 9,95  
CRFSA 55,40 58.143.366 % 9,92  
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15:21 Alış Satış %  
Dolar 23,3839 23,4062 % 0,65  
Euro 25,3144 25,4613 % 2,07  
Sterlin 29,0901 29,2360 % 0,86  
Frank 25,7040 25,8589 % 0,99  
Riyal 6,2185 6,2497 % 0,56  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 6,97  
Altın Gr. 1.462 1.462 11,06  
Cumhuriyet 9.826 9.974 -11,00  
Tam 9.751 10.016 -29,14  
Yarım 4.802 4.877 8,00  
Çeyrek 2.394 2.435 1,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,75 0,31  
Gümüş Gr. 17,80 17,82 0,28  
B. Petrol 77,55 77,55 0,60  
Seans Raporu 15:21
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