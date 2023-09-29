***ALM* *DMRGD* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.09.2023 16:41
***ALM******DMRGD******ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/09/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Top.Prk.İhr. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198248
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1035
|Açılış
|: 23,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6400
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0475
|Açılış
|: 19,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9329
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.634,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,56
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0366
|29,0674
|% 0,13
|
|Euro
|19,7828
|19,8180
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,3543
|33,5216
|% 0,10
|
|Frank
|29,8514
|30,0312
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2858
|7,3223
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.637
|1.637
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.908
|11.059
|-29,00
|
|Yarım
|5.471
|5.552
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.727
|2.776
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
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17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284