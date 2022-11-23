***ALM* *SNICA*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
23.11.2022 22:50
***ALM******SNICA*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081850
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 84,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 84,7300
|
18,6531
En Düşük
18,5826
18:0519,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1181
|Açılış
|: 11,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
19,4851
En Düşük
19,3406
18:0512,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,02
|Açılış
|: 12,91
|
|Önceki Kapanış
|: 12,89
|
12,92
En Düşük
12,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6531
|% 0,18
|
|Euro
|19,2502
|19,4851
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,3645
|22,4767
|% -0,13
|
|Frank
|19,6652
|19,7837
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.752
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.048
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.017
|7.100
|-6,00
|
|Yarım
|3.414
|3.471
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,91
|0,02
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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