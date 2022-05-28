***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.05.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtilen pazar değişikliğine ilişkin yapılacak başvurusu, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kotasyon Yönergesi çerçevesi kapsamında değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033173BIST