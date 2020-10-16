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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ


Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Biodizel Petrol ürünleri ve Enerji Üretim 20300000 20300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Karma Yem ve Enerji Yatırımları 15000000 15000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lokanta,pastane,çay bahçesi,kafeterya,kahvehane,büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı ile ilgili tesisler açmak ve işletmek. 40000000 6.476.489,8 TRY 16,19 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882172


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 357,50 42.258.651 % 10,00  
DAGHL 17,71 35.875.896 % 10,00  
EUYO 3,75 1.623.874 % 9,97  
MERIT 94,35 1.962.528 % 9,97  
ESEN 15,03 7.630.190 % 9,95  
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15:58 Alış Satış %  
Dolar 7,9498 7,9546 % 0,28  
Euro 9,3252 9,3319 % 0,39  
Sterlin 10,2399 10,2912 % 0,22  
Frank 8,6780 8,7303 % 0,33  
Riyal 2,1145 2,1251 % 0,17  
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15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -0,65  
Altın Gr. 488 488 0,46  
Cumhuriyet 3.227 3.276 24,00  
Tam 3.209 3.289 23,92  
Yarım 1.551 1.591 11,58  
Çeyrek 778 795 5,78  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,10  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,05  
B. Petrol 42,69 42,69 -0,47  
Seans Raporu 15:58
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