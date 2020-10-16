***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2020 15:33
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Biodizel Petrol ürünleri ve Enerji Üretim 20300000 20300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Karma Yem ve Enerji Yatırımları 15000000 15000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lokanta,pastane,çay bahçesi,kafeterya,kahvehane,büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı ile ilgili tesisler açmak ve işletmek. 40000000 6.476.489,8 TRY 16,19 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882172
BIST
15:581.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:587,9546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
15:589,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
15:58487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 487,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|TKURU
|357,50
|42.258.651
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.875.896
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.623.874
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.630.190
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.070.494
|% -9,95
|
|SISE
|6,78
|960.822.192
|% 0,89
|
|PETKM
|4,72
|790.393.068
|% 0,43
|
|KERVT
|7,71
|513.559.708
|% 2,53
|
|GARAN
|7,07
|483.314.718
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,45
|476.615.570
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,85
|460.047.689
|% 6,94
|
|TSKB
|1,26
|259.038.977
|% 6,78
|
|ALBRK
|1,64
|341.842.521
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|359.341.282
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,94
|362.809.325
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9498
|7,9546
|% 0,28
|
|Euro
|9,3252
|9,3319
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,2399
|10,2912
|% 0,22
|
|Frank
|8,6780
|8,7303
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,65
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|23,92
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,58
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,05
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,47
|
Seans Raporu
15:58
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16:08XU100
Endeks 1, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 12, 682.00 milyon TL de
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16:03XU050
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