***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Biodizel Petrol ürünleri ve Enerji Üretim 20300000 20300000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Karma Yem ve Enerji Yatırımları 15000000 15000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkEtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lokanta,pastane,çay bahçesi,kafeterya,kahvehane,büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı ile ilgili tesisler açmak ve işletmek. 40000000 6.476.489,8 TRY 16,19 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882172BIST