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***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2023 18:27
***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN  SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU      Alan Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.    Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.    Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.         Sermaye Piyasası Kurulu    Adres    :  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) N 156 06530 Çankaya/ANKARA    Tel          : +90 (312) 292 90 90    Faks       : +90 (312) 292 90 00         Alan Menkul Değerler A.Ş.    Adres       : Levent Mah. Levent Cad. N45  34330  Beşiktaş/ İSTANBUL    Tel          : +90 (212) 370 22 22      Faks       :  +90 (212) 217 07 10 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113195


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ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGHOL 77,40 53.653.663 % 0,00  
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Dolar 18,8389 18,8471 % 0,04  
Euro 20,2309 20,2405 % 0,19  
Sterlin 22,8927 23,0075 % 0,41  
Frank 20,3866 20,5095 % -0,12  
Riyal 5,0063 5,0314 % -0,01  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 1,77  
Altın Gr. 1.122 1.122 -1,14  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.624 7.703 23,00  
Yarım 3.725 3.769 11,00  
Çeyrek 1.862 1.885 6,00  
Gümüş.Ons 21,89 21,91 -0,07  
Gümüş Gr. 13,23 13,25 -0,07  
B. Petrol 85,56 85,56 -1,05  
Seans Raporu 10:42
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