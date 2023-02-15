***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU Alan Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu Adres : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) N 156 06530 Çankaya/ANKARA Tel : +90 (312) 292 90 90 Faks : +90 (312) 292 90 00 Alan Menkul Değerler A.Ş. Adres : Levent Mah. Levent Cad. N45 34330 Beşiktaş/ İSTANBUL Tel : +90 (212) 370 22 22 Faks : +90 (212) 217 07 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113541BIST