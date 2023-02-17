***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 13:14
***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU Alan Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu Adres : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) N 156 06530 Çankaya/ANKARA Tel : +90 (312) 292 90 90 Faks : +90 (312) 292 90 00 Alan Menkul Değerler A.Ş. Adres : Levent Mah. Levent Cad. N45 34330 Beşiktaş/ İSTANBUL Tel : +90 (212) 370 22 22 Faks : +90 (212) 217 07 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114774
BIST
15:505.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,54
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:5018,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:5020,0457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1033
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:501.108,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.108,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8666
|18,8690
|% 0,12
|
|Euro
|20,0475
|20,0504
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4555
|22,5681
|% -0,34
|
|Frank
|20,1529
|20,2743
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% 0,09
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.542
|7.597
|-59,00
|
|Yarım
|3.685
|3.717
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03POLHO
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 526, 818 adet işlem
-
16:02DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 584 adet işlem
-
16:01EMKEL
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 805 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.15 ) 5, 619
-
16:00XU100
Endeks 5, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 46, 448.00 milyon TL de