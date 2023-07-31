***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALN*** ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyetlerimizin geçici olarak durdurulmasına ilişkin yapmış olduğumuz başvuru neticesindeSermeye Piyasası Kurulunun 27 Temmuz 2023 tarih ve 41/888 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, faaliyetlerimiz 27 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177425BIST