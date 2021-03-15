***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918205BIST