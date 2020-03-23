***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.282.878 1.282.878 1.282.878Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler508.349 -2.344.277 1.835.928 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.091 -52.091 -52.091 3.587.216 3.535.125 3.535.125Dönem Karı (Zararı)3.587.216 3.587.216 3.587.216Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.091 -52.091 -52.091 -52.091 -52.091Sermaye ArttırımıNot.27 3.000.000 3.000.000 3.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.587.216 -3.587.216 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)546 546 546 -550.904 -550.358 -550.358Dönem Karı (Zararı)-550.904 -550.904 -550.904Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)546 546 546 546 546Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.945.310 4.955.097Dönem Karı (Zararı)-550.904 3.587.216Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-550.904 3.587.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.299 -443.655Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 557.568 515.054Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler119.107 105.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 92.782 84.955Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 43.743 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -17.418 20.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler317.841 -2.127.314Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -407.405 -2.127.314Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 725.246 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.128.820 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.31 -1.128.820 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 186.603 1.063.254Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.319.119 1.961.960Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -21.840.926 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -5.544.497 6.192.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.544.497 6.192.298Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -4.451.218 -1.466.568İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11-37 -1.198.634 1.260.117İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -3.252.584 -2.726.685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -31.645 10.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.689.493 -3.963.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10 1.689.493 -3.963.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 7.520 84.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 3.852.154 1.109.453İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.11 3.852.154 1.109.453Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 -4.666Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.817.724 5.105.521Alınan FaizÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -57.216 -88.624Vergi İadeleri (Ödemeleri)-70.370 -61.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.229 -10.253.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -259.015 -10.640.873Alınan FaizNot.32 86.786 387.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.102.045 4.837.331Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.27 3.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 86.684.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -73.184.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -26.878Ödenen FaizNot.33 -717.309 0Alınan FaizNot.33 346.232 1.837.331YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.015.494 -461.289NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.015.494 -461.289DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 14.749.861 15.211.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 734.367 14.749.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 735.762 14.776.869Finansal YatırımlarNot.7 22.969.746 0Ticari AlacaklarNot.10 10.520.280 4.975.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 10.520.280 4.975.783Diğer AlacaklarNot.11 11.999.347 7.548.129İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 1.748.144 549.510İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 10.251.203 6.998.619Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 88.722 57.077Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 154.591 84.221ARA TOPLAM46.468.448 27.442.079TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.468.448 27.442.079DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 11.051.070 11.117.050Kullanım Hakkı Varlıkları468.700Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 241.185 407.835Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 241.185 407.835TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.278.209 13.042.139TOPLAM VARLIKLAR59.746.657 40.484.218KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 13.543.935Ticari BorçlarNot.10 3.732.525 2.043.032İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 3.732.525 2.043.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 91.980 84.460Diğer BorçlarNot.11 7.118.530 3.266.376İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 7.118.530 3.266.376Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 355.342 329.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 96.678 64.442Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 258.664 264.575ARA TOPLAM24.842.312 5.722.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.842.312 5.722.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar471.747Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 177.126 142.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 177.126 142.260Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 339.336 152.579TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER988.209 294.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.830.521 6.017.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 33.916.136 34.466.494Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Geri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 -80.185 -80.731Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -80.185 -80.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -80.185 -80.731Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -5.668.392 -9.255.608Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -550.904 3.587.216Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.916.136 34.466.494TOPLAM KAYNAKLAR59.746.657 40.484.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 83.443.904 8.598.417Satışların MaliyetiNot.28 -79.915.693 -5.522.269TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.528.211 3.076.148BRÜT KAR (ZARAR)3.528.211 3.076.148Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -5.379.302 -5.282.409Pazarlama GiderleriNot.29-30 -503.161 -631.936Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 2.256.689 238.976Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -1.134.321 -89.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.231.884 -2.688.710Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 86.786 387.156FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.145.098 -2.301.554Finansman GelirleriNot.33 1.919.156 7.123.555Finansman GiderleriNot.33 -1.138.359 -171.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-364.301 4.650.470Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -186.603 -1.063.254Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -128.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-186.603 -934.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-550.904 3.587.216DÖNEM KARI (ZARARI)-550.904 3.587.216Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-550.904 3.587.216Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,01670000 0,11480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar546 -52.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)700 -66.783Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-154 14.692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-154 14.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)546 -52.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-550.358 3.535.125Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-550.358 3.535.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831450BIST