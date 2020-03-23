***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
23.03.2020 15:55
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.282.878 1.282.878 1.282.878
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
508.349 -2.344.277 1.835.928 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.091 -52.091 -52.091 3.587.216 3.535.125 3.535.125
Dönem Karı (Zararı)
3.587.216 3.587.216 3.587.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.091 -52.091 -52.091 -52.091 -52.091
Sermaye Arttırımı
Not.27 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.587.216 -3.587.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
546 546 546 -550.904 -550.358 -550.358
Dönem Karı (Zararı)
-550.904 -550.904 -550.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
546 546 546 546 546
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.945.310 4.955.097
Dönem Karı (Zararı)
-550.904 3.587.216
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-550.904 3.587.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.299 -443.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 557.568 515.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.107 105.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 92.782 84.955
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 43.743 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -17.418 20.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
317.841 -2.127.314
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -407.405 -2.127.314
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 725.246 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.128.820 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 -1.128.820 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 186.603 1.063.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.319.119 1.961.960
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -21.840.926 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -5.544.497 6.192.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.544.497 6.192.298
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -4.451.218 -1.466.568
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 -1.198.634 1.260.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -3.252.584 -2.726.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -31.645 10.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.689.493 -3.963.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 1.689.493 -3.963.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 7.520 84.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 3.852.154 1.109.453
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 3.852.154 1.109.453
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -4.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.817.724 5.105.521
Alınan Faiz
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -57.216 -88.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.370 -61.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.229 -10.253.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -259.015 -10.640.873
Alınan Faiz
Not.32 86.786 387.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.102.045 4.837.331
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.27 3.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 86.684.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -73.184.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -26.878
Ödenen Faiz
Not.33 -717.309 0
Alınan Faiz
Not.33 346.232 1.837.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.015.494 -461.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.015.494 -461.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.749.861 15.211.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 734.367 14.749.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 735.762 14.776.869
Finansal Yatırımlar
Not.7 22.969.746 0
Ticari Alacaklar
Not.10 10.520.280 4.975.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 10.520.280 4.975.783
Diğer Alacaklar
Not.11 11.999.347 7.548.129
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 1.748.144 549.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 10.251.203 6.998.619
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 88.722 57.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 154.591 84.221
ARA TOPLAM
46.468.448 27.442.079
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.468.448 27.442.079
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 11.051.070 11.117.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
468.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 241.185 407.835
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 241.185 407.835
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.278.209 13.042.139
TOPLAM VARLIKLAR
59.746.657 40.484.218
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 13.543.935
Ticari Borçlar
Not.10 3.732.525 2.043.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 3.732.525 2.043.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 91.980 84.460
Diğer Borçlar
Not.11 7.118.530 3.266.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 7.118.530 3.266.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 355.342 329.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 96.678 64.442
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 258.664 264.575
ARA TOPLAM
24.842.312 5.722.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.842.312 5.722.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
471.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 177.126 142.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 177.126 142.260
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 339.336 152.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
988.209 294.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.830.521 6.017.724
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 33.916.136 34.466.494
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -80.185 -80.731
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -80.185 -80.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -80.185 -80.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -5.668.392 -9.255.608
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -550.904 3.587.216
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.916.136 34.466.494
TOPLAM KAYNAKLAR
59.746.657 40.484.218
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 83.443.904 8.598.417
Satışların Maliyeti
Not.28 -79.915.693 -5.522.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.528.211 3.076.148
BRÜT KAR (ZARAR)
3.528.211 3.076.148
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -5.379.302 -5.282.409
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -503.161 -631.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 2.256.689 238.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -1.134.321 -89.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.231.884 -2.688.710
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 86.786 387.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.145.098 -2.301.554
Finansman Gelirleri
Not.33 1.919.156 7.123.555
Finansman Giderleri
Not.33 -1.138.359 -171.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-364.301 4.650.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -186.603 -1.063.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -128.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-186.603 -934.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-550.904 3.587.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
-550.904 3.587.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-550.904 3.587.216
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,01670000 0,11480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
546 -52.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
700 -66.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-154 14.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-154 14.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
546 -52.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-550.358 3.535.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-550.358 3.535.125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831450
BIST