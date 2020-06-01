***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 30.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.609 3.587.216 34.466.494 34.466.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler53.889 53.889 53.889Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.587.216 -3.587.216 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.940 -20.940 -20.940 516.417 495.477 495.477Dönem Karı (Zararı)516.417 516.417 516.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.940 -20.940 -20.940 -20.940 -20.940Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -101.671 -101.671 -101.671 645.396 -5.614.504 516.417 35.015.860 35.015.860Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-550.904 550.904 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.512 32.512 32.512 752.864 785.376 785.376Dönem Karı (Zararı)752.864 752.864 752.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.512 32.512 32.512 32.512 32.512Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -47.673 -47.673 -47.673 645.396 -6.219.296 752.864 34.701.512 34.701.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.832.819 -601.808Dönem Karı (Zararı)752.864 516.418Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)752.864 516.418Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.129.786 -3.391.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 134.235 164.837Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.269.901Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.751 -65.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 70.629 -15.487Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -8.262 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -23.616 -50.016Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler263.861 -252.226Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -3.250 -252.226Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 267.111 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler983.325 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.31 983.325 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -290.386 31.563Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.958.263 2.236.686Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 21.979.197 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -268.268 -3.246.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10 -268.268 -3.246.888Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -2.938.019 -881.097İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11-37 -718.863 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -2.219.156 -881.097Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -133.903 -155.826Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -912.843 6.063.352İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10 -912.843 6.063.352Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 1.505 -4.362Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 1.230.594 481.858İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.11 1.230.594 481.858Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 -20.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.351Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.840.913 -638.126Alınan FaizÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -7.560 -26.846Vergi İadeleri (Ödemeleri)-534 63.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.876 9.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -2.876 -5.130Alınan FaizNot.32 0 14.564FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.784.345 264.170Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.27 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -13.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -7.497Ödenen FaizNot.33 -275.048 0Alınan FaizNot.33 -1.800 264.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.045.598 -328.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.045.598 -328.204DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 734.367 14.749.861DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 7.779.965 14.421.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 7.786.410 735.762Finansal YatırımlarNot.7 7.224 22.969.746Ticari AlacaklarNot.10 11.608.080 10.520.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 11.608.080 10.520.280Diğer AlacaklarNot.11 14.937.366 11.999.347İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 2.467.007 1.748.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 12.470.359 10.251.203Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 216.108 88.722Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 155.125 154.591ARA TOPLAM34.710.313 46.468.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.710.313 46.468.448DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 10.982.833 11.051.070Kullanım Hakkı Varlıkları518.591 468.700Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 196.021 241.185Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 196.021 241.185Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 6.517TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.221.216 13.278.209TOPLAM VARLIKLAR47.931.529 59.746.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 42.902 13.543.935Ticari BorçlarNot.10 3.639.214 3.732.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 3.639.214 3.732.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 93.485 91.980Diğer BorçlarNot.11 8.349.124 7.118.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 8.349.124 7.118.530Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 323.464 355.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 115.466 96.678Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 207.998 258.664ARA TOPLAM12.448.189 24.842.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.448.189 24.842.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar525.197 471.747Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 198.511 177.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 198.511 177.126Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 58.120 339.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER781.828 988.209TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.230.017 25.830.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 34.701.512 33.916.136Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Geri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 -47.673 -80.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -47.673 -80.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -47.673 -80.185Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -6.219.296 -5.668.392Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 752.864 -550.904Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.701.512 33.916.136TOPLAM KAYNAKLAR47.931.529 59.746.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 60.086.004 7.650.315Satışların MaliyetiNot.28 -60.395.504 -6.797.708TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-309.500 852.607BRÜT KAR (ZARAR)-309.500 852.607Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -1.708.298 -1.213.313Pazarlama GiderleriNot.29-30 -131.589 -116.784Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 150.453 264.390Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -1.156.722 -6.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.155.656 -219.336Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 0 14.564FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.155.656 -204.772Finansman GelirleriNot.33 4.591.240 1.386.742Finansman GiderleriNot.33 -973.106 -633.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)462.478 547.981Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 290.386 -31.563Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -150.251Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri290.386 118.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)752.864 516.418DÖNEM KARI (ZARARI)752.864 516.418Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları752.864 516.418Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02280000 0,00165000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar50.852 -20.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.682 -26.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.170 5.906Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.170 5.906Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.852 -20.940TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)803.716 495.478Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları803.716 495.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848174BIST