***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 18:02
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.609 3.587.216 34.466.494 34.466.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
53.889 53.889 53.889
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.587.216 -3.587.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.940 -20.940 -20.940 516.417 495.477 495.477
Dönem Karı (Zararı)
516.417 516.417 516.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.940 -20.940 -20.940 -20.940 -20.940
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -101.671 -101.671 -101.671 645.396 -5.614.504 516.417 35.015.860 35.015.860
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.512 32.512 32.512 752.864 785.376 785.376
Dönem Karı (Zararı)
752.864 752.864 752.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.512 32.512 32.512 32.512 32.512
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -47.673 -47.673 -47.673 645.396 -6.219.296 752.864 34.701.512 34.701.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.832.819 -601.808
Dönem Karı (Zararı)
752.864 516.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
752.864 516.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.129.786 -3.391.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 134.235 164.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.269.901
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.751 -65.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 70.629 -15.487
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -8.262 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -23.616 -50.016
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
263.861 -252.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -3.250 -252.226
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 267.111 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
983.325 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 983.325 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -290.386 31.563
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.958.263 2.236.686
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 21.979.197 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -268.268 -3.246.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 -268.268 -3.246.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -2.938.019 -881.097
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 -718.863 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -2.219.156 -881.097
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -133.903 -155.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -912.843 6.063.352
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -912.843 6.063.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 1.505 -4.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.230.594 481.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 1.230.594 481.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -20.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.840.913 -638.126
Alınan Faiz
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -7.560 -26.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-534 63.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.876 9.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -2.876 -5.130
Alınan Faiz
Not.32 0 14.564
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.784.345 264.170
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.27 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -13.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -7.497
Ödenen Faiz
Not.33 -275.048 0
Alınan Faiz
Not.33 -1.800 264.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.045.598 -328.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.045.598 -328.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 734.367 14.749.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 7.779.965 14.421.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 7.786.410 735.762
Finansal Yatırımlar
Not.7 7.224 22.969.746
Ticari Alacaklar
Not.10 11.608.080 10.520.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 11.608.080 10.520.280
Diğer Alacaklar
Not.11 14.937.366 11.999.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 2.467.007 1.748.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 12.470.359 10.251.203
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 216.108 88.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 155.125 154.591
ARA TOPLAM
34.710.313 46.468.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.710.313 46.468.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 10.982.833 11.051.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
518.591 468.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 196.021 241.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 196.021 241.185
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 6.517
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.221.216 13.278.209
TOPLAM VARLIKLAR
47.931.529 59.746.657
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 42.902 13.543.935
Ticari Borçlar
Not.10 3.639.214 3.732.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 3.639.214 3.732.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 93.485 91.980
Diğer Borçlar
Not.11 8.349.124 7.118.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 8.349.124 7.118.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 323.464 355.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 115.466 96.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 207.998 258.664
ARA TOPLAM
12.448.189 24.842.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.448.189 24.842.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
525.197 471.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 198.511 177.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 198.511 177.126
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 58.120 339.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
781.828 988.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.230.017 25.830.521
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 34.701.512 33.916.136
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -47.673 -80.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -47.673 -80.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -47.673 -80.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.219.296 -5.668.392
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 752.864 -550.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.701.512 33.916.136
TOPLAM KAYNAKLAR
47.931.529 59.746.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 60.086.004 7.650.315
Satışların Maliyeti
Not.28 -60.395.504 -6.797.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-309.500 852.607
BRÜT KAR (ZARAR)
-309.500 852.607
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -1.708.298 -1.213.313
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -131.589 -116.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 150.453 264.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -1.156.722 -6.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.155.656 -219.336
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 0 14.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.155.656 -204.772
Finansman Gelirleri
Not.33 4.591.240 1.386.742
Finansman Giderleri
Not.33 -973.106 -633.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
462.478 547.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 290.386 -31.563
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -150.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
290.386 118.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
752.864 516.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
752.864 516.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
752.864 516.418
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02280000 0,00165000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.852 -20.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.682 -26.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.170 5.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.170 5.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.852 -20.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
803.716 495.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
803.716 495.478
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848174
BIST