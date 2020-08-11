***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2020 15:26
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.609 3.587.216 34.466.494 34.466.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.587.216 -3.587.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.697 38.697 38.697 158.729 197.426 197.426
Dönem Karı (Zararı)
158.729 158.729 158.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.697 38.697 38.697 38.697 38.697
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
uhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -42.034 -42.034 -42.034 645.396 -5.668.393 158.729 34.663.920 34.663.920
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913 5.913 5.913 -1.262.822 -1.256.909 -1.256.909
Dönem Karı (Zararı)
-1.262.822 -1.262.822 -1.262.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913 5.913 5.913 5.913 5.913
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -74.272 -74.272 -74.272 645.396 -6.219.296 -1.262.822 32.659.227 32.659.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.886.578 -13.340.872
Dönem Karı (Zararı)
-1.262.822 158.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.262.822 158.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
375.358 -290.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 249.390 249.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
99.614 -44.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 74.033 99.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 70.459
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 25.581 -213.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
381.362 95.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -75.844 95.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 457.206 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-71.199 -643.951
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 -71.199 -643.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -283.809 52.742
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.782.700 -12.930.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 9.023.489 -14.980.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -3.354.456 -3.690.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 -3.354.456 -3.690.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -3.547.428 -273.965
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 -1.043.710 -745.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -2.503.718 471.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -182.897 -155.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -556.747 -358.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -556.747 -358.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 14.027 2.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.386.712 6.510.031
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 1.386.712 6.510.031
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 0 16.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 16.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.895.236 -13.061.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -7.652 -31.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.006 -247.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
66.894 -208.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -2.876 -244.136
Alınan Faiz
Not.32 69.770 35.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-801.595 -104.534
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 129.632.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -129.976.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -17.191 0
Ödenen Faiz
Not.33 -447.134 -104.534
Alınan Faiz
Not.33 6.730 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.151.877 -13.654.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.151.877 -13.654.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 734.367 14.749.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.886.244 1.095.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.886.983 735.762
Finansal Yatırımlar
Not.7 14.017.456 22.969.746
Ticari Alacaklar
Not.10 13.874.736 10.520.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 13.874.736 10.520.280
Diğer Alacaklar
Not.11 15.546.775 11.999.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 2.791.854 1.748.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 12.754.921 10.251.203
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 231.125 88.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 155.597 154.591
ARA TOPLAM
45.712.672 46.468.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.712.672 46.468.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 10.927.674 11.051.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 499.400 468.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 155.217 241.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 155.217 241.185
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 40.494
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.140.039 13.278.209
TOPLAM VARLIKLAR
58.852.711 59.746.657
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 13.219.517 13.543.935
Ticari Borçlar
Not.10 3.175.778 3.732.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 3.175.778 3.732.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 106.007 91.980
Diğer Borçlar
Not.11 8.505.242 7.118.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 8.505.242 7.118.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 380.923 355.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 132.427 96.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 248.496 258.664
ARA TOPLAM
25.387.467 24.842.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.387.467 24.842.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 512.896 471.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 235.926 177.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 235.926 177.126
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 57.195 339.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
806.017 988.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.193.484 25.830.521
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 32.659.227 33.916.136
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -74.272 -80.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -74.272 -80.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -74.272 -80.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.219.296 -5.668.392
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -1.262.822 -550.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.659.227 33.916.136
TOPLAM KAYNAKLAR
58.852.711 59.746.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 92.783.430 36.121.388 32.697.426 28.471.073
Satışların Maliyeti
Not.28 -91.181.658 -34.300.648 -30.786.154 -27.502.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.601.772 1.820.740 1.911.272 968.133
BRÜT KAR (ZARAR)
1.601.772 1.820.740 1.911.272 968.133
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -3.199.307 -2.622.134 -1.491.009 -1.408.821
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -306.627 -208.471 -175.038 -91.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 197.782 763.278 47.329 498.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -58.798 -133.421 1.097.924 -127.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.765.178 -380.008 1.390.478 -160.672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 69.770 35.181 69.770 20.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.695.408 -344.827 1.460.248 -140.055
Finansman Gelirleri
Not.33 2.101.942 2.200.559 -2.489.298 813.817
Finansman Giderleri
Not.33 -1.953.165 -1.644.261 -980.059 -1.010.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.546.631 211.471 -2.009.109 -336.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 283.809 -52.742 -6.577 -21.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -136.758 0 13.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
283.809 84.016 -6.577 -34.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.262.822 158.729 -2.015.686 -357.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.262.822 158.729 -2.015.686 -357.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.262.822 158.729 -2.015.686 -357.688
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,03830000 0,00480000 -0,06110000 -0,01170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.913 38.697 -44.939 59.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.913 38.697 -44.939 59.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.668 -10.914 -10.838 -16.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.581 49.611 -34.101 76.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.913 38.697 -44.939 59.636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.256.909 197.426 -2.060.625 -298.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.256.909 197.426 -2.060.625 -298.052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868001
BIST