***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.609 3.587.216 34.466.494 34.466.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.587.216 -3.587.216 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.697 38.697 38.697 158.729 197.426 197.426Dönem Karı (Zararı)158.729 158.729 158.729Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.697 38.697 38.697 38.697 38.697Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutaruhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -42.034 -42.034 -42.034 645.396 -5.668.393 158.729 34.663.920 34.663.920Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-550.904 550.904 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.913 5.913 5.913 -1.262.822 -1.256.909 -1.256.909Dönem Karı (Zararı)-1.262.822 -1.262.822 -1.262.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.913 5.913 5.913 5.913 5.913Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -74.272 -74.272 -74.272 645.396 -6.219.296 -1.262.822 32.659.227 32.659.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.886.578 -13.340.872Dönem Karı (Zararı)-1.262.822 158.729Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.262.822 158.729Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler375.358 -290.207Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 249.390 249.466Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler99.614 -44.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 74.033 99.162Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 70.459Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 25.581 -213.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler381.362 95.861Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -75.844 95.861Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 457.206 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-71.199 -643.951Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.31 -71.199 -643.951Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -283.809 52.742Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.782.700 -12.930.031Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 9.023.489 -14.980.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -3.354.456 -3.690.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10 -3.354.456 -3.690.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -3.547.428 -273.965İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11-37 -1.043.710 -745.837İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -2.503.718 471.872Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -182.897 -155.440Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -556.747 -358.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10 -556.747 -358.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 14.027 2.229Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 1.386.712 6.510.031İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.11 1.386.712 6.510.031Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 0 16.336Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 16.336Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.895.236 -13.061.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -7.652 -31.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.006 -247.500YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI66.894 -208.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -2.876 -244.136Alınan FaizNot.32 69.770 35.181FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-801.595 -104.534Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 129.632.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -129.976.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -17.191 0Ödenen FaizNot.33 -447.134 -104.534Alınan FaizNot.33 6.730 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.151.877 -13.654.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.151.877 -13.654.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 734.367 14.749.861DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.886.244 1.095.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 1.886.983 735.762Finansal YatırımlarNot.7 14.017.456 22.969.746Ticari AlacaklarNot.10 13.874.736 10.520.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 13.874.736 10.520.280Diğer AlacaklarNot.11 15.546.775 11.999.347İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 2.791.854 1.748.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 12.754.921 10.251.203Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 231.125 88.722Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 155.597 154.591ARA TOPLAM45.712.672 46.468.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.712.672 46.468.448DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 10.927.674 11.051.070Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 499.400 468.700Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 155.217 241.185Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 155.217 241.185Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 40.494TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.140.039 13.278.209TOPLAM VARLIKLAR58.852.711 59.746.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 13.219.517 13.543.935Ticari BorçlarNot.10 3.175.778 3.732.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 3.175.778 3.732.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 106.007 91.980Diğer BorçlarNot.11 8.505.242 7.118.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 8.505.242 7.118.530Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 380.923 355.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 132.427 96.678Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 248.496 258.664ARA TOPLAM25.387.467 24.842.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.387.467 24.842.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 512.896 471.747Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 235.926 177.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 235.926 177.126Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 57.195 339.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER806.017 988.209TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.193.484 25.830.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 32.659.227 33.916.136Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Geri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 -74.272 -80.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -74.272 -80.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -74.272 -80.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -6.219.296 -5.668.392Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -1.262.822 -550.904Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.659.227 33.916.136TOPLAM KAYNAKLAR58.852.711 59.746.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 92.783.430 36.121.388 32.697.426 28.471.073Satışların MaliyetiNot.28 -91.181.658 -34.300.648 -30.786.154 -27.502.940TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.601.772 1.820.740 1.911.272 968.133BRÜT KAR (ZARAR)1.601.772 1.820.740 1.911.272 968.133Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -3.199.307 -2.622.134 -1.491.009 -1.408.821Pazarlama GiderleriNot.29-30 -306.627 -208.471 -175.038 -91.687Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 197.782 763.278 47.329 498.888Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -58.798 -133.421 1.097.924 -127.185ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.765.178 -380.008 1.390.478 -160.672Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 69.770 35.181 69.770 20.617FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.695.408 -344.827 1.460.248 -140.055Finansman GelirleriNot.33 2.101.942 2.200.559 -2.489.298 813.817Finansman GiderleriNot.33 -1.953.165 -1.644.261 -980.059 -1.010.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.546.631 211.471 -2.009.109 -336.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 283.809 -52.742 -6.577 -21.178Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -136.758 0 13.493Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri283.809 84.016 -6.577 -34.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.262.822 158.729 -2.015.686 -357.688DÖNEM KARI (ZARARI)-1.262.822 158.729 -2.015.686 -357.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.262.822 158.729 -2.015.686 -357.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,03830000 0,00480000 -0,06110000 -0,01170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.913 38.697 -44.939 59.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.913 38.697 -44.939 59.636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.668 -10.914 -10.838 -16.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi7.581 49.611 -34.101 76.457Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.913 38.697 -44.939 59.636TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.256.909 197.426 -2.060.625 -298.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.256.909 197.426 -2.060.625 -298.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868001BIST