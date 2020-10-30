***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.587.216 -3.587.216 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.508 23.508 23.508 -16.976 6.532 6.532Dönem Karı (Zararı)-16.976 -16.976 -16.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.508 23.508 23.508 23.508 23.508Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -57.223 -57.223 -57.223 645.396 -5.668.392 -16.976 34.473.026 34.473.026Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-550.904 550.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 -7.487 -7.487 -642.974 -650.461 -650.461Dönem Karı (Zararı)-642.974 -642.974 -642.974Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 -7.487 -7.487 -7.487 -7.487Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -87.672 -87.672 -87.672 645.396 -6.219.296 -642.974 33.265.675 33.265.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.847.073 -4.089.352Dönem Karı (Zararı)-642.974 -16.976Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-642.974 -16.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler786.080 427.777Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 362.946 369.771Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler176.918 1.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 81.383 99.162Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler70.459Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 95.535 -168.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler716.440 71.243Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -141.190 71.243Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler857.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-197.249 -21.305Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-197.249 -21.305Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -272.975 6.510Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.720.797 -4.388.686Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 17.446.660 -678.695Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -10.448.976 -4.808.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -3.187.236 -76.234Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -71.076 -102.492Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -1.068.119 832.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 30.240 26.296Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 3.019.304 361.156Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 0 57.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.863.903 -3.977.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -15.519 -31.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.311 -79.604YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27.622 -182.959Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -104.385 -244.136Alınan FaizNot.32 132.007 61.177FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.802.745 -105.912Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.852.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-153.882.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.492Ödenen Faiz-756.092Alınan FaizNot.33 9.839 -105.912YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.071.950 -4.378.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.071.950 -4.378.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 734.367 14.749.861DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.806.317 10.371.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 2.807.056 735.762Finansal YatırımlarNot.7 5.720.335 22.969.746Ticari AlacaklarNot.10 20.969.256 10.520.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 20.969.256 10.520.280Diğer AlacaklarNot.11 15.186.583 11.999.347İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 3.439.660 1.748.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 11.746.923 10.251.203Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 102.700 88.722Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 155.902 154.591ARA TOPLAM44.941.832 46.468.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.941.832 46.468.448DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 10.961.820 11.051.070Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 423.735 468.700Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 122.619 241.185Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 122.619 241.185Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 57.098TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.082.526 13.278.209TOPLAM VARLIKLAR58.024.358 59.746.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 10.622.139 13.543.935Ticari BorçlarNot.10 2.664.406 3.732.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 2.664.406 3.732.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 122.220 91.980Diğer BorçlarNot.11 10.137.834 7.118.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 10.137.834 7.118.530Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 450.877 355.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 148.760 96.678Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 302.117 258.664ARA TOPLAM23.997.476 24.842.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.997.476 24.842.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 444.370 471.747Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 252.588 177.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 252.588 177.126Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 64.249 339.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER761.207 988.209TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.758.683 25.830.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 33.265.675 33.916.136Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 -87.672 -80.185Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -87.672 -80.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -87.672 -80.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -6.219.296 -5.668.392Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -642.974 -550.904Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.265.675 33.916.136TOPLAM KAYNAKLAR58.024.358 59.746.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 131.410.455 57.910.073 38.627.025 21.788.685Satışların MaliyetiNot.28 -129.033.815 -54.695.000 -37.852.157 -20.394.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.376.640 3.215.073 774.868 1.394.333BRÜT KAR (ZARAR)2.376.640 3.215.073 774.868 1.394.333Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -5.031.964 -3.991.479 -1.832.657 -1.369.345Pazarlama GiderleriNot.29-30 -560.850 -335.041 -254.223 -126.570Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 397.290 141.369 199.508 -621.909Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -1.189.056 -161.958 -1.130.258 -28.537ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.007.940 -1.132.036 -2.242.762 -752.028Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 132.007 61.177 62.237 25.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.875.933 -1.070.859 -2.180.525 -726.032Finansman GelirleriNot.33 5.655.579 3.342.538 3.553.637 1.141.979Finansman GiderleriNot.33 -2.695.595 -2.282.145 -742.430 -637.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-915.949 -10.466 630.682 -221.937Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri272.975 -6.510 -10.834 46.232Dönem Vergi (Gideri) Geliri-122.608 14.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri272.975 116.098 -10.834 32.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-642.974 -16.976 619.848 -175.705DÖNEM KARI (ZARARI)-642.974 -16.976 619.848 -175.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-642.974 -16.976 619.848 -175.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,01950000 -0,00050000 0,01880000 -0,00530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.487 23.508 -13.400 -15.189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.112 30.138 -5.469 -19.473Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.599 -6.630 -7.931 4.284Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.599 -6.630 -7.931 4.284Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.487 23.508 -13.400 -15.189TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-650.461 6.532 606.448 -190.894Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-650.461 6.532 606.448 -190.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884851BIST