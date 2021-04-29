***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 10:45
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
10:531.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,38
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
10:538,1572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1540
10:539,9003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0490
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8891
10:53467,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,32
|Açılış
|: 467,89
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:53
|RYSAS
|4,27
|14.646.471
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,60
|48.498.366
|% 9,04
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RALYH
|3,72
|420.046
|% 7,51
|
|RTALB
|25,12
|59.109.756
|% 7,35
|
|ATLAS
|1,83
|884.485
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|SEYKM
|23,60
|15.211.337
|% -6,35
|
|GARAN
|7,26
|373.031.422
|% 1,97
|
|EREGL
|19,19
|231.117.934
|% 1,32
|
|SASA
|36,96
|199.383.711
|% 1,54
|
|PETKM
|6,57
|167.155.705
|% 0,77
|
|KOZAL
|108,80
|118.782.849
|% 1,68
|
|GARAN
|7,26
|373.031.422
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,11
|37.110.105
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,12
|66.729.057
|% 0,95
|
|PETKM
|6,57
|167.155.705
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,91
|94.965.881
|% 1,24
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1532
|8,1572
|% -0,38
|
|Euro
|9,8917
|9,9003
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,3845
|11,4416
|% -0,00
|
|Frank
|8,9374
|8,9912
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% -0,20
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,32
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,41
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,22
|