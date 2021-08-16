***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-550.904 550.904 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.913 5.913 5.913 -1.262.822 -1.256.909 -1.256.909Dönem Karı (Zararı)-1.262.822 -1.262.822 -1.262.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.913 5.913 5.913 5.913 5.913Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -74.272 -74.272 -74.272 645.396 -6.219.296 -1.262.822 32.659.227 32.659.227Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.219.296 -671.898 33.208.542 33.208.542Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-671.898 671.898 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.421 10.421 10.421 470.186 480.607 480.607Dönem Karı (Zararı)470.186 470.186 470.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.421 10.421 10.421 10.421 10.421Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıSağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 195.496 182.750Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 171.015 311.865ARA TOPLAM12.533.353 16.234.274TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.533.353 16.234.274UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 701.548 460.326Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarDiğer Borçlar1.546İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 1.546Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 356.914 296.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 356.914 296.136Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 24.820 45.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.084.828 802.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.618.181 17.036.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 33.689.149 33.208.542Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Geri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 -105.460 -115.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -105.460 -115.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -105.460 -115.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -6.891.194 -6.219.296Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 470.186 -671.898Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.689.149 33.208.542TOPLAM KAYNAKLAR47.307.330 50.244.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 24.715.882 92.783.430 20.898.099 32.697.426Satışların MaliyetiNot.28 -20.171.931 -91.181.658 -19.358.562 -30.786.154TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.543.951 1.601.772 1.539.537 1.911.272BRÜT KAR (ZARAR)4.543.951 1.601.772 1.539.537 1.911.272Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -3.677.300 -3.199.307 -1.811.035 -1.491.009Pazarlama GiderleriNot.29-30 -451.536 -306.627 -239.814 -175.038Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 314.818 197.782 222.157 47.329Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -97.377 -58.798 89.065 1.097.924ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)632.556 -1.765.178 -200.090 1.390.478Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 167.627 69.770 90.863 69.770FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)800.183 -1.695.408 -109.227 1.460.248Finansman GelirleriNot.33 170.210 2.101.942 19.616 -2.489.298Finansman GiderleriNot.33 -523.697 -1.953.165 -338.326 -980.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)446.696 -1.546.631 -427.937 -2.009.109Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 23.490 283.809 -16.708 -6.577Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.490 283.809 -16.708 -6.577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686DÖNEM KARI (ZARARI)470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,01420000 -0,03830000 -0,01350000 -0,06110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.421 5.913 -33.365 -44.939Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.421 5.913 -33.365 -44.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.605 -1.668 8.341 -10.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13.026 7.581 -41.706 -34.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.421 5.913 -33.365 -44.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)480.607 -1.256.909 -478.010 -2.060.625Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları480.607 -1.256.909 -478.010 -2.060.625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958288BIST