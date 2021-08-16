***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2021 16:15
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913 5.913 5.913 -1.262.822 -1.256.909 -1.256.909
Dönem Karı (Zararı)
-1.262.822 -1.262.822 -1.262.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913 5.913 5.913 5.913 5.913
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -74.272 -74.272 -74.272 645.396 -6.219.296 -1.262.822 32.659.227 32.659.227
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.219.296 -671.898 33.208.542 33.208.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-671.898 671.898 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.421 10.421 10.421 470.186 480.607 480.607
Dönem Karı (Zararı)
470.186 470.186 470.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.421 10.421 10.421 10.421 10.421
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 195.496 182.750
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 171.015 311.865
ARA TOPLAM
12.533.353 16.234.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.533.353 16.234.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 701.548 460.326
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
1.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 356.914 296.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 356.914 296.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 24.820 45.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.828 802.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.618.181 17.036.441
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 33.689.149 33.208.542
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -105.460 -115.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -105.460 -115.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -105.460 -115.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.891.194 -6.219.296
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 470.186 -671.898
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.689.149 33.208.542
TOPLAM KAYNAKLAR
47.307.330 50.244.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 24.715.882 92.783.430 20.898.099 32.697.426
Satışların Maliyeti
Not.28 -20.171.931 -91.181.658 -19.358.562 -30.786.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.543.951 1.601.772 1.539.537 1.911.272
BRÜT KAR (ZARAR)
4.543.951 1.601.772 1.539.537 1.911.272
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -3.677.300 -3.199.307 -1.811.035 -1.491.009
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -451.536 -306.627 -239.814 -175.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 314.818 197.782 222.157 47.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -97.377 -58.798 89.065 1.097.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
632.556 -1.765.178 -200.090 1.390.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 167.627 69.770 90.863 69.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
800.183 -1.695.408 -109.227 1.460.248
Finansman Gelirleri
Not.33 170.210 2.101.942 19.616 -2.489.298
Finansman Giderleri
Not.33 -523.697 -1.953.165 -338.326 -980.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
446.696 -1.546.631 -427.937 -2.009.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 23.490 283.809 -16.708 -6.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.490 283.809 -16.708 -6.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,01420000 -0,03830000 -0,01350000 -0,06110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.421 5.913 -33.365 -44.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.421 5.913 -33.365 -44.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.605 -1.668 8.341 -10.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.026 7.581 -41.706 -34.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.421 5.913 -33.365 -44.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
480.607 -1.256.909 -478.010 -2.060.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
480.607 -1.256.909 -478.010 -2.060.625
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958288
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