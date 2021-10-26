***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-550.904 550.904 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 -7.487 -7.487 -642.974 -650.461 -650.461Dönem Karı (Zararı)-642.974 -642.974 -642.974Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 -7.487 -7.487 -7.487 -7.487Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -87.672 -87.672 -87.672 645.396 -6.219.296 -642.974 33.265.675 33.265.675Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.219.296 -671.898 33.208.542 33.208.542Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-671.898 671.898 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.199 -9.199 -9.199 -515.549 -524.748 -524.748Dönem Karı (Zararı)-515.549 -515.549 -515.549Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.199 -9.199 -9.199 -9.199 -9.199Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -125.080 -125.080 -125.080 645.396 -6.891.194 -515.549 32.683.794 32.683.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.582.874 5.847.073Dönem Karı (Zararı)-515.549 -642.974Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-515.549 -642.974Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler370.153 786.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 303.645 362.946Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-102.594 176.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 81.100 81.383Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -74.582Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -109.112 95.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler241.677 716.440Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -172.048 -141.190Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 413.725 857.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-49.775 -197.249Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.31 -49.775 -197.249Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -22.800 -272.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.481.737 5.720.797Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 756.660 17.446.660Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 816.132 -10.448.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 1.905.323 -3.187.236Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 62.238 -71.076Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -998.740 -1.068.119Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 532 30.240Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -5.023.882 3.019.304Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.627.133 5.863.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -53.485 -15.519Vergi İadeleri (Ödemeleri)97.744 -1.311YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI31.012 27.622Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -136.615 -104.385Alınan FaizNot.32 167.627 132.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.067.170 -3.802.745Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 78.529.000 150.852.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -76.029.000 -153.882.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -54.138 -26.492Ödenen FaizNot.33 -413.725 -756.092Alınan FaizNot.33 35.033 9.839YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-484.692 2.071.950NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-484.692 2.071.950DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.198.372 734.367DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.713.680 2.806.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 1.714.222 2.200.397Finansal YatırımlarNot.7 706.885Ticari AlacaklarNot.10 15.118.270 15.934.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 15.118.270 15.934.402Diğer AlacaklarNot.11 15.213.615 17.118.938İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 5.184.988 3.638.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 10.028.627 13.480.228Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 404.158 306.338Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 58.504 156.248ARA TOPLAM32.508.769 36.423.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.508.769 36.423.208DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 10.848.770 10.907.917Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 656.947 435.026Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 104.717 120.949Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 104.717 120.949Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 680.571 840.629TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.808.259 13.821.775TOPLAM VARLIKLAR46.317.028 50.244.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 2.619.636 47.830Ticari BorçlarNot.10 2.818.841 3.817.581İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 2.818.841 3.817.581Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 132.028 131.496Diğer BorçlarNot.11 6.717.545 11.742.752İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 6.717.545 11.742.752Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 310.921 494.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 176.676 182.750Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 134.245 311.865ARA TOPLAM12.598.971 16.234.274TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.598.971 16.234.274UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 677.083 460.326Ticari BorçlarDiğer BorçlarNot.11 1.325İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 1.325Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 335.250 296.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 335.250 296.136Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 20.605 45.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.034.263 802.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.633.234 17.036.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 32.683.794 33.208.542Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Geri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Ka