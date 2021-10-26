***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 15:00
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 -7.487 -7.487 -642.974 -650.461 -650.461
Dönem Karı (Zararı)
-642.974 -642.974 -642.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 -7.487 -7.487 -7.487 -7.487
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -87.672 -87.672 -87.672 645.396 -6.219.296 -642.974 33.265.675 33.265.675
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.219.296 -671.898 33.208.542 33.208.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-671.898 671.898 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.199 -9.199 -9.199 -515.549 -524.748 -524.748
Dönem Karı (Zararı)
-515.549 -515.549 -515.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.199 -9.199 -9.199 -9.199 -9.199
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -125.080 -125.080 -125.080 645.396 -6.891.194 -515.549 32.683.794 32.683.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.582.874 5.847.073
Dönem Karı (Zararı)
-515.549 -642.974
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-515.549 -642.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
370.153 786.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 303.645 362.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-102.594 176.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 81.100 81.383
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -74.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -109.112 95.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
241.677 716.440
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -172.048 -141.190
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 413.725 857.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.775 -197.249
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 -49.775 -197.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -22.800 -272.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.481.737 5.720.797
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 756.660 17.446.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 816.132 -10.448.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.905.323 -3.187.236
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 62.238 -71.076
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -998.740 -1.068.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 532 30.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.023.882 3.019.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.627.133 5.863.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -53.485 -15.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
97.744 -1.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.012 27.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -136.615 -104.385
Alınan Faiz
Not.32 167.627 132.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.170 -3.802.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 78.529.000 150.852.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -76.029.000 -153.882.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -54.138 -26.492
Ödenen Faiz
Not.33 -413.725 -756.092
Alınan Faiz
Not.33 35.033 9.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-484.692 2.071.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-484.692 2.071.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.198.372 734.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.713.680 2.806.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.714.222 2.200.397
Finansal Yatırımlar
Not.7 706.885
Ticari Alacaklar
Not.10 15.118.270 15.934.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 15.118.270 15.934.402
Diğer Alacaklar
Not.11 15.213.615 17.118.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 5.184.988 3.638.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 10.028.627 13.480.228
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 404.158 306.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 58.504 156.248
ARA TOPLAM
32.508.769 36.423.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.508.769 36.423.208
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 10.848.770 10.907.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 656.947 435.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 104.717 120.949
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 104.717 120.949
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 680.571 840.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.808.259 13.821.775
TOPLAM VARLIKLAR
46.317.028 50.244.983
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 2.619.636 47.830
Ticari Borçlar
Not.10 2.818.841 3.817.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 2.818.841 3.817.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 132.028 131.496
Diğer Borçlar
Not.11 6.717.545 11.742.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 6.717.545 11.742.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 310.921 494.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 176.676 182.750
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 134.245 311.865
ARA TOPLAM
12.598.971 16.234.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.598.971 16.234.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 677.083 460.326
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
Not.11 1.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.325
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 335.250 296.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 335.250 296.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 20.605 45.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.263 802.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.633.234 17.036.441
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 32.683.794 33.208.542
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
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