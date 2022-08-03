***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2022 15:34
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.161.207 -627.652 33.310.877 33.208.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-627.652 627.652 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.421 10.421 10.421 491.331 501.752 501.752
Dönem Karı (Zararı)
491.331 491.331 491.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.421 10.421 10.421 10.421 10.421
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -105.460 -105.460 -105.460 645.396 -6.788.859 491.331 33.812.629 33.812.629
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 -211.202 -211.202 -211.202 645.396 -6.788.859 500.487 43.038.061 43.038.061
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
500.487 -500.487 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 55.803 55.803 55.803 -1.025.745 -969.942 -969.942
Dönem Karı (Zararı)
-1.025.745 -1.025.745 -1.025.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 55.803 55.803 55.803 55.803 55.803
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avanslar 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 0 -155.399 -155.399 -155.399 645.396 -6.288.372 -1.025.745 42.068.119 42.068.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.256.535 -1.610.401
Dönem Karı (Zararı)
-1.025.745 491.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.025.745 491.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
944.292 186.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 206.241 177.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.401 -50.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 115.017 77.514
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -74.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 84.384 -53.522
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
620.471 77.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -303.870 -172.049
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 924.341 249.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.746 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 -21.746 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -60.075 -18.204
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.423.189 -2.282.387
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 5.194.095 -2.282.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -2.212.996 3.104.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.212.996 3.104.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.814.903 3.093.082
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.316.399 -1.147.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.131.302 4.240.370
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -256.480 -87.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 2.714.173 -734.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.714.173 -734.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 -3.678 -14.191
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -3.826.828 -5.361.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.826.828 -5.361.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.341.736 -1.604.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -61.017 -3.710
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.184 -1.789
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
296.999 51.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -116.404
Alınan Faiz
Not.33 296.999 167.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-972.944 2.223.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 249.890.000 68.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -249.890.000 -65.750.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -56.513 -34.368
Ödenen Faiz
Not.33 -924.341 -249.332
Alınan Faiz
Not.33 7.910 7.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.580.590 664.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.580.590 664.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 6.168.401 2.198.372
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 8.748.991 2.862.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 8.750.973 6.170.197
Finansal Yatırımlar
0 5.172.349
Ticari Alacaklar
Not.10 17.676.327 15.463.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 17.676.327 15.463.331
Diğer Alacaklar
Not.11 17.058.069 18.872.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 8.302.056 6.985.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 8.756.013 11.887.315
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 769.363 388.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 74.177 49.993
ARA TOPLAM
44.328.909 46.116.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.328.909 46.116.856
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 21.200.264 21.337.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 861.508 678.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 59.877 85.782
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 59.877 85.782
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 556.862 681.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.195.765 24.300.319
TOPLAM VARLIKLAR
68.524.674 70.417.175
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 10.052.523 10.007.872
Ticari Borçlar
Not.10 6.894.293 4.180.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 6.894.293 4.180.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 136.330 140.008
Diğer Borçlar
Not.11 6.691.506 10.518.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 6.691.506 10.518.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 385.490 301.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 310.075 225.691
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 75.415 75.415
ARA TOPLAM
24.160.142 25.147.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.160.142 25.147.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 830.972 704.355
Diğer Borçlar
Not.11 1.178 1.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.178 1.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 425.112 440.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 425.112 440.866
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.039.151 1.085.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.296.413 2.231.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.456.555 27.379.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 42.068.119 43.038.061
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 9.166.619 9.110.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 9.166.619 9.110.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 9.166.619 9.110.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.288.372 -6.788.859
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -1.025.745 500.487
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.068.119 43.038.061
TOPLAM KAYNAKLAR
68.524.674 70.417.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 33.797.094 24.715.882 13.012.908 20.898.099
Satışların Maliyeti
Not.28 -28.739.808 -20.171.931 -10.373.505 -19.358.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.057.286 4.543.951 2.639.403 1.539.537
BRÜT KAR (ZARAR)
5.057.286 4.543.951 2.639.403 1.539.537
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -5.117.748 -3.650.869 -2.543.925 -1.819.221
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -575.650 -451.536 -367.254 -239.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 306.149 314.818 264.682 222.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -101.442 -97.377 66.742 89.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-431.405 658.987 59.648 -208.276
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 296.999 167.627 177.641 90.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-134.406 826.614 237.289 -117.413
Finansman Gelirleri
Not.33 809.401 170.210 589.237 19.616
Finansman Giderleri
Not.33 -1.760.815 -523.697 -1.440.694 -338.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.085.820 473.127 -614.168 -436.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 60.075 18.204 -7.592 -15.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 60.075 18.204 -7.592 -15.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.025.745 491.331 -621.760 -451.194
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.025.745 491.331 -621.760 -451.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.025.745 491.331 -621.760 -451.194
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03110000 0,01490000 0,01880000 0,01370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.803 10.421 -19.255 -33.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.754 13.026 -24.069 -41.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.951 -2.605 4.814 8.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.951 -2.605 4.814 8.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.803 10.421 -19.255 -33.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-969.942 501.752 -641.015 -484.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-969.942 501.752 -641.015 -484.559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051486
BIST