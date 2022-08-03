***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.161.207 -627.652 33.310.877 33.208.542Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-627.652 627.652 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.421 10.421 10.421 491.331 501.752 501.752Dönem Karı (Zararı)491.331 491.331 491.331Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.421 10.421 10.421 10.421 10.421Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -105.460 -105.460 -105.460 645.396 -6.788.859 491.331 33.812.629 33.812.629Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 -211.202 -211.202 -211.202 645.396 -6.788.859 500.487 43.038.061 43.038.061Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler500.487 -500.487 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 55.803 55.803 55.803 -1.025.745 -969.942 -969.942Dönem Karı (Zararı)-1.025.745 -1.025.745 -1.025.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 55.803 55.803 55.803 55.803 55.803Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avanslar 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 0 -155.399 -155.399 -155.399 645.396 -6.288.372 -1.025.745 42.068.119 42.068.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.256.535 -1.610.401Dönem Karı (Zararı)-1.025.745 491.331Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.025.745 491.331Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler944.292 186.154Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 206.241 177.665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler199.401 -50.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 115.017 77.514Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 -74.582Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 84.384 -53.522Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler620.471 77.283Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -303.870 -172.049Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 924.341 249.332Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.746 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.31 -21.746 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -60.075 -18.204Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.423.189 -2.282.387Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 5.194.095 -2.282.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -2.212.996 3.104.936İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.212.996 3.104.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 1.814.903 3.093.082İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.316.399 -1.147.288İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.131.302 4.240.370Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -256.480 -87.127Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 2.714.173 -734.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.714.173 -734.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 -3.678 -14.191Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -3.826.828 -5.361.823İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.826.828 -5.361.823Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.341.736 -1.604.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -61.017 -3.710Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.184 -1.789YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI296.999 51.223Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -116.404Alınan FaizNot.33 296.999 167.627FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-972.944 2.223.470Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 249.890.000 68.250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -249.890.000 -65.750.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -56.513 -34.368Ödenen FaizNot.33 -924.341 -249.332Alınan FaizNot.33 7.910 7.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.580.590 664.292NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.580.590 664.292DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 6.168.401 2.198.372DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 8.748.991 2.862.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 8.750.973 6.170.197Finansal Yatırımlar0 5.172.349Ticari AlacaklarNot.10 17.676.327 15.463.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 17.676.327 15.463.331Diğer AlacaklarNot.11 17.058.069 18.872.972İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 8.302.056 6.985.657İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 8.756.013 11.887.315Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 769.363 388.014Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 74.177 49.993ARA TOPLAM44.328.909 46.116.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.328.909 46.116.856DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 21.200.264 21.337.083Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 861.508 678.469Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 59.877 85.782Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 59.877 85.782Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 556.862 681.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.195.765 24.300.319TOPLAM VARLIKLAR68.524.674 70.417.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 10.052.523 10.007.872Ticari BorçlarNot.10 6.894.293 4.180.120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 6.894.293 4.180.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 136.330 140.008Diğer BorçlarNot.11 6.691.506 10.518.334İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 6.691.506 10.518.334Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 385.490 301.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 310.075 225.691Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 75.415 75.415ARA TOPLAM24.160.142 25.147.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.160.142 25.147.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 830.972 704.355Diğer BorçlarNot.11 1.178 1.178İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 1.178 1.178Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 425.112 440.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 425.112 440.866Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 1.039.151 1.085.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.296.413 2.231.674TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.456.555 27.379.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 42.068.119 43.038.061Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 9.166.619 9.110.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 9.166.619 9.110.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 9.166.619 9.110.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -6.288.372 -6.788.859Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -1.025.745 500.487TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.068.119 43.038.061TOPLAM KAYNAKLAR68.524.674 70.417.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 33.797.094 24.715.882 13.012.908 20.898.099Satışların MaliyetiNot.28 -28.739.808 -20.171.931 -10.373.505 -19.358.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.057.286 4.543.951 2.639.403 1.539.537BRÜT KAR (ZARAR)5.057.286 4.543.951 2.639.403 1.539.537Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -5.117.748 -3.650.869 -2.543.925 -1.819.221Pazarlama GiderleriNot.29-30 -575.650 -451.536 -367.254 -239.814Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 306.149 314.818 264.682 222.157Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -101.442 -97.377 66.742 89.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-431.405 658.987 59.648 -208.276Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 296.999 167.627 177.641 90.863FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-134.406 826.614 237.289 -117.413Finansman GelirleriNot.33 809.401 170.210 589.237 19.616Finansman GiderleriNot.33 -1.760.815 -523.697 -1.440.694 -338.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.085.820 473.127 -614.168 -436.123Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 60.075 18.204 -7.592 -15.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 60.075 18.204 -7.592 -15.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.025.745 491.331 -621.760 -451.194DÖNEM KARI (ZARARI)-1.025.745 491.331 -621.760 -451.194Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.025.745 491.331 -621.760 -451.194Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03110000 0,01490000 0,01880000 0,01370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar55.803 10.421 -19.255 -33.365Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.754 13.026 -24.069 -41.706Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.951 -2.605 4.814 8.341Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-13.951 -2.605 4.814 8.341Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.803 10.421 -19.255 -33.365TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-969.942 501.752 -641.015 -484.559Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-969.942 501.752 -641.015 -484.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051486BIST