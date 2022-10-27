***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.161.207 -627.652 33.310.877 33.310.877Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-627.652 627.652 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.199 -9.199 -9.199 -483.656 -492.855 -492.855Dönem Karı (Zararı)-483.656 -483.656 -483.656Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.199 -9.199 -9.199 -9.199 -9.199Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 -125.080 -125.080 -125.080 645.396 -6.788.859 -483.656 32.818.022 32.818.022Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 -211.202 -211.202 -211.202 645.396 -6.788.859 500.487 43.038.061 43.038.061Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler500.487 -500.487 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 93.991 93.991 93.991 -1.604.009 -1.510.018 -1.510.018Dönem Karı (Zararı)-1.604.009 -1.604.009 -1.604.009Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 93.991 93.991 93.991 93.991 93.991Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 -117.211 -117.211 -117.211 645.396 -6.288.372 -1.604.009 41.528.043 41.528.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.973.361 -2.582.874Dönem Karı (Zararı)-1.604.009 -483.656Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.604.009 -483.656Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.427.818 338.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 280.014 263.779Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler269.563 -102.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 230.641 81.100Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 -74.582Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 38.922 -109.112Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler884.552 241.677Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -529.467 -172.048Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 1.414.019 413.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.746 -49.775Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.31 -21.746 -49.775Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 15.435 -14.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.380.996 -2.481.737Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 5.194.095 756.660Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.855.245 816.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.855.245 816.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler462.989 1.905.323İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)462.989 1.905.323Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -4.499 62.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 3.784.943 -998.740Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 185.304 532Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -4.386.591 -5.023.882İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.386.591 -5.023.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.204.805 -2.627.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -194.952 -53.485Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.492 97.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI294.632 31.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -221.229 -136.615Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-221.229 -136.615Alınan FaizNot.33 515.861 167.627FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.482.514 2.067.170Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 388.490.000 78.529.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -388.490.000 -76.029.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -90.328 -54.138Ödenen FaizNot.33 -1.414.019 -413.725Alınan FaizNot.33 21.833 35.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.785.479 -484.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.785.479 -484.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 6.168.401 2.198.372DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 7.953.880 1.713.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 7.957.263 6.170.197Finansal Yatırımlar0 5.172.349Ticari AlacaklarNot.10 17.318.576 15.463.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 17.318.576 15.463.331Diğer AlacaklarNot.11 18.409.983 18.872.972İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 8.903.304 6.985.657İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 9.506.679 11.887.315Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 579.817 388.014Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 86.485 49.993ARA TOPLAM44.352.124 46.116.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.352.124 46.116.856DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 1.517.254 1.517.254Maddi Duran VarlıklarNot.18 21.363.523 21.337.083Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 837.964 678.469Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 57.618 85.782Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 57.618 85.782Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 494.427 681.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.270.786 24.300.319TOPLAM VARLIKLAR68.622.910 70.417.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 10.059.143 10.007.872Ticari BorçlarNot.10 7.965.063 4.180.120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 7.965.063 4.180.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 325.312 140.008Diğer BorçlarNot.11 6.131.742 10.518.334İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 6.131.742 10.518.334Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 340.028 301.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 264.613 225.691Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 75.415 75.415ARA TOPLAM24.821.288 25.147.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.821.288 25.147.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 789.126 704.355Diğer BorçlarNot.11 1.179 1.178İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 1.179 1.178Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 359.066 440.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 359.066 440.866Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 1.124.208 1.085.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.273.579 2.231.674TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.094.867 27.379.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 41.528.043 43.038.061Ödenmiş SermayeNot.27 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıNot.27 6.570.221 6.570.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 9.204.807 9.110.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 9.204.807 9.110.816Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Not.27 9.322.018 9.322.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 -117.211 -211.202Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 645.396 645.396Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı645.396 645.396Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 -6.288.372 -6.788.859Net Dönem Karı veya ZararıNot.27 -1.604.009 500.487TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.528.043 43.038.061TOPLAM KAYNAKLAR68.622.910 70.417.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 41.175.719 29.756.643 7.378.625 5.040.761Satışların MaliyetiNot.28 -33.053.619 -23.616.235 -4.313.811 -3.444.304TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.122.100 6.140.408 3.064.814 1.596.457BRÜT KAR (ZARAR)8.122.100 6.140.408 3.064.814 1.596.457Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -8.092.493 -5.536.748 -2.974.745 -1.885.879Pazarlama GiderleriNot.29-30 -836.729 -568.772 -261.079 -117.236Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 312.215 307.916 6.066 -6.902Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -75.865 -36.583 25.577 60.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-570.772 306.221 -139.367 -352.766Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 515.861 167.627 218.862 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-54.911 473.848 79.495 -352.766Finansman GelirleriNot.33 1.090.609 410.134 281.208 239.924Finansman GiderleriNot.33 -2.624.272 -1.382.465 -863.457 -858.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.588.574 -498.483 -502.754 -971.610Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -15.435 14.827 -75.510 -3.377Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -15.435 14.827 -75.510 -3.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.604.009 -483.656 -578.264 -974.987DÖNEM KARI (ZARARI)-1.604.009 -483.656 -578.264 -974.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.604.009 -483.656 -578.264 -974.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04860000 -0,01470000 -0,01750000 -0,02950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar93.991 -9.199 38.188 -19.620Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)117.489 2.300 47.735 -10.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.498 -11.499 -9.547 -8.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-23.498 -11.499 -9.547 -8.894Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.991 -9.199 38.188 -19.620TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.510.018 -492.855 -540.076 -994.607Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.510.018 -492.855 -540.076 -994.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074668BIST