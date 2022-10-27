***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 16:47
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.161.207 -627.652 33.310.877 33.310.877
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-627.652 627.652 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.199 -9.199 -9.199 -483.656 -492.855 -492.855
Dönem Karı (Zararı)
-483.656 -483.656 -483.656
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.199 -9.199 -9.199 -9.199 -9.199
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -125.080 -125.080 -125.080 645.396 -6.788.859 -483.656 32.818.022 32.818.022
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 -211.202 -211.202 -211.202 645.396 -6.788.859 500.487 43.038.061 43.038.061
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
500.487 -500.487 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 93.991 93.991 93.991 -1.604.009 -1.510.018 -1.510.018
Dönem Karı (Zararı)
-1.604.009 -1.604.009 -1.604.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 93.991 93.991 93.991 93.991 93.991
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 9.322.018 -117.211 -117.211 -117.211 645.396 -6.288.372 -1.604.009 41.528.043 41.528.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.973.361 -2.582.874
Dönem Karı (Zararı)
-1.604.009 -483.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.604.009 -483.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.427.818 338.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 280.014 263.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.563 -102.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 230.641 81.100
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -74.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 38.922 -109.112
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
884.552 241.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -529.467 -172.048
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 1.414.019 413.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.746 -49.775
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 -21.746 -49.775
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 15.435 -14.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.380.996 -2.481.737
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 5.194.095 756.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.855.245 816.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.855.245 816.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
462.989 1.905.323
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
462.989 1.905.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -4.499 62.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 3.784.943 -998.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 185.304 532
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -4.386.591 -5.023.882
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.386.591 -5.023.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.204.805 -2.627.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -194.952 -53.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.492 97.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
294.632 31.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -221.229 -136.615
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.229 -136.615
Alınan Faiz
Not.33 515.861 167.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.482.514 2.067.170
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 388.490.000 78.529.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -388.490.000 -76.029.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -90.328 -54.138
Ödenen Faiz
Not.33 -1.414.019 -413.725
Alınan Faiz
Not.33 21.833 35.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.785.479 -484.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.785.479 -484.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 6.168.401 2.198.372
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 7.953.880 1.713.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 7.957.263 6.170.197
Finansal Yatırımlar
0 5.172.349
Ticari Alacaklar
Not.10 17.318.576 15.463.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 17.318.576 15.463.331
Diğer Alacaklar
Not.11 18.409.983 18.872.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 8.903.304 6.985.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 9.506.679 11.887.315
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 579.817 388.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 86.485 49.993
ARA TOPLAM
44.352.124 46.116.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.352.124 46.116.856
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 21.363.523 21.337.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 837.964 678.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 57.618 85.782
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 57.618 85.782
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 494.427 681.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.270.786 24.300.319
TOPLAM VARLIKLAR
68.622.910 70.417.175
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 10.059.143 10.007.872
Ticari Borçlar
Not.10 7.965.063 4.180.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 7.965.063 4.180.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 325.312 140.008
Diğer Borçlar
Not.11 6.131.742 10.518.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 6.131.742 10.518.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 340.028 301.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 264.613 225.691
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 75.415 75.415
ARA TOPLAM
24.821.288 25.147.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.821.288 25.147.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 789.126 704.355
Diğer Borçlar
Not.11 1.179 1.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.179 1.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 359.066 440.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 359.066 440.866
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.124.208 1.085.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.273.579 2.231.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.094.867 27.379.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 41.528.043 43.038.061
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 9.204.807 9.110.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 9.204.807 9.110.816
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not.27 9.322.018 9.322.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -117.211 -211.202
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.288.372 -6.788.859
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -1.604.009 500.487
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.528.043 43.038.061
TOPLAM KAYNAKLAR
68.622.910 70.417.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 41.175.719 29.756.643 7.378.625 5.040.761
Satışların Maliyeti
Not.28 -33.053.619 -23.616.235 -4.313.811 -3.444.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.122.100 6.140.408 3.064.814 1.596.457
BRÜT KAR (ZARAR)
8.122.100 6.140.408 3.064.814 1.596.457
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -8.092.493 -5.536.748 -2.974.745 -1.885.879
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -836.729 -568.772 -261.079 -117.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 312.215 307.916 6.066 -6.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -75.865 -36.583 25.577 60.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-570.772 306.221 -139.367 -352.766
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 515.861 167.627 218.862 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.911 473.848 79.495 -352.766
Finansman Gelirleri
Not.33 1.090.609 410.134 281.208 239.924
Finansman Giderleri
Not.33 -2.624.272 -1.382.465 -863.457 -858.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.588.574 -498.483 -502.754 -971.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -15.435 14.827 -75.510 -3.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -15.435 14.827 -75.510 -3.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.604.009 -483.656 -578.264 -974.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.604.009 -483.656 -578.264 -974.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.604.009 -483.656 -578.264 -974.987
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04860000 -0,01470000 -0,01750000 -0,02950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.991 -9.199 38.188 -19.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
117.489 2.300 47.735 -10.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.498 -11.499 -9.547 -8.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.498 -11.499 -9.547 -8.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.991 -9.199 38.188 -19.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.510.018 -492.855 -540.076 -994.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.510.018 -492.855 -540.076 -994.607
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074668
BIST