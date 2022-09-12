***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 15:56
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun (Kurul) 08.09.2022 tarih ve 49 sayılı toplantsında (Karar N1329) Şirketimizin, kendi talebiyle, Kurul' un Seri: III-39.1 sayılı tebliği uyarınca "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet izninin iptal edilerek "Kısmı Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda,
1)Yetkili olduğumuz yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062351
BIST
16:003.633
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 112,00
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:0018,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:0018,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1695
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:001.014,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.014,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:58
|RODRG
|33,22
|9.304.404
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|61.918.323
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.543.900.673
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|486.835.376
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,21
|10.257.600.291
|% 8,10
|
|ISCTR
|12,59
|9.520.460.039
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,69
|6.600.848.233
|% 6,13
|
|EREGL
|33,46
|6.033.553.547
|% 3,08
|
|ASELS
|32,04
|5.943.036.516
|% 9,28
|
|EKGYO
|5,39
|4.649.689.736
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,59
|9.520.460.039
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,69
|6.600.848.233
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,21
|10.257.600.291
|% 8,10
|
|KRDMD
|15,16
|3.679.137.466
|% 6,31
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2324
|18,2364
|% 0,01
|
|Euro
|18,4778
|18,4868
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,2589
|21,3656
|% 0,90
|
|Frank
|19,0522
|19,1670
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% -0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|14,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|34,00
|
|Tam
|6.815
|6.863
|34,00
|
|Yarım
|3.321
|3.353
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,47
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,63
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
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16:14XU100
Endeks 3, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 95, 230.00 milyon TL de
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16:14PSGYO
Yüzde 6.82 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 163, 662 adet işlem
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16:13BSOKE
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 100, 657 adet işlem
-
16:11MRGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 582, 322 adet işlem
-
16:10TCELL
Yüzde 6.24 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 575, 470 adet işlem