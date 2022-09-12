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***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.09.2022 15:56
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (Kurul) 08.09.2022 tarih ve 49 sayılı toplantsında (Karar N1329) Şirketimizin, kendi talebiyle, Kurul' un Seri: III-39.1 sayılı tebliği uyarınca "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet izninin iptal edilerek "Kısmı Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda,
1)Yetkili olduğumuz yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062351


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Çeyrek 1.665 1.678 9,00  
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