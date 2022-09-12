***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun (Kurul) 08.09.2022 tarih ve 49 sayılı toplantsında (Karar N1329) Şirketimizin, kendi talebiyle, Kurul' un Seri: III-39.1 sayılı tebliği uyarınca "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet izninin iptal edilerek "Kısmı Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda,1)Yetkili olduğumuz yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062351BIST