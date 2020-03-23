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***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.03.2020 15:53
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***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2020
Karar Sayısı
2020 / 07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                          SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporunun faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831446


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Frank 6,6842 6,7244 % 0,99  
Riyal 1,7479 1,7566 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.526 26,69  
Altın Gr. 322 322 6,50  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,86 12,89 0,26  
Gümüş Gr. 2,74 2,74 0,08  
B. Petrol 26,12 26,12 -0,86  
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