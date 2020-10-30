***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 12:30
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo raporu tarafımızca incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporunun faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884850
BIST
13:001.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,74
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:008,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0659
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3542
En Düşük
8,2678
13:009,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0692
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:00503,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,68
|Açılış
|: 503,06
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:00
|KARTN
|1.812,80
|62.429.845
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.486.710
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.299.013.881
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|533.170.437
|% -1,52
|
|GARAN
|6,63
|495.429.355
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|358.216.828
|% 1,74
|
|ASELS
|16,85
|336.975.475
|% -3,16
|
|TSKB
|2,36
|3.299.013.881
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|533.170.437
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,72
|235.659.647
|% -2,82
|
|IHLAS
|1,07
|93.354.461
|% -2,73
|
|PETKM
|4,10
|358.216.828
|% 1,74
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3510
|8,3542
|% 0,80
|
|Euro
|9,7463
|9,7501
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7822
|10,8362
|% 1,01
|
|Frank
|9,0787
|9,1334
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2193
|2,2305
|% 0,81
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,90
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,10
|
|B. Petrol
|38,52
|38,52
|0,26
|