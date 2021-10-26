***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 14:58
***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
x-x
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo tarafımızca incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta, faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972427
BIST
15:011.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,81
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:019,4494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1351
|Açılış
|: 9,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0110,9862
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,1510
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:01547,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -9,59
|Açılış
|: 547,36
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ERBOS
|114,00
|130.371.068
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|307.511.976
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.554.110
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.152.727
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.174.287
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,98
|298.978.633
|% -6,32
|
|HUBVC
|10,06
|20.282.142
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.506.707
|% -4,55
|
|GARAN
|9,23
|1.712.166.806
|% 1,65
|
|THYAO
|14,59
|772.113.754
|% 2,17
|
|TUPRS
|140,70
|678.169.646
|% -0,78
|
|GUBRF
|66,45
|602.484.272
|% 2,78
|
|EREGL
|19,91
|587.640.738
|% 1,43
|
|GARAN
|9,23
|1.712.166.806
|% 1,65
|
|ODAS
|1,42
|204.969.130
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|274.172.765
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|170.030.780
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|525.044.928
|% 0,80
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4467
|9,4494
|% -1,41
|
|Euro
|10,9773
|10,9862
|% -1,36
|
|Sterlin
|12,9964
|13,0616
|% -1,17
|
|Frank
|10,2267
|10,2883
|% -1,44
|
|Riyal
|2,5095
|2,5221
|% -1,47
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,29
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.597
|3.687
|-71,76
|
|Yarım
|1.738
|1.784
|-34,71
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,27
|