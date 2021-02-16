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***ALNTF* *AKTIF* *QNBFL* *ULSFA* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.02.2021 17:55



***ALNTF******AKTIF******QNBFL******ULSFA******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULSFA, AKTIF, QNBFL, ALNTF, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK52125 24.500.000 16.02.2021 11.05.2021 18.02.2021
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB82134 500.000.000 12.02.2021 10.08.2021 18.02.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82120 100.000.000 16.02.2021 17.08.2021 18.02.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF82110 103.800.000 16.02.2021 17.08.2021 18.02.2021
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT82117 20.400.000 15.02.2021 02.08.2021 18.02.2021
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT82125 56.100.000 15.02.2021 02.08.2021 18.02.2021


İlgili Şirketler [ULSFA, AKTIF, QNBFL, ALNTF, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910097


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PRKAB 14,52 218.804.561 % 10,00  
IDEAS 29,70 18.849.048 % 10,00  
BALAT 10,89 3.463.205 % 10,00  
SODSN 38,52 1.566.543 % 9,99  
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Tam 2.673 2.743 -21,78  
Yarım 1.292 1.327 -10,53  
Çeyrek 648 663 -5,26  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 -0,13  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,00  
B. Petrol 63,19 63,19 -0,11  
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