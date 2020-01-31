***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.01.2020 20:26
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -463.628 18.698 -406.309 0 -406.309
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -451.708 0 -406.309 0 -406.309
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 -3.971 0 -63.252 0 -63.252 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 27.782 875 0 28.657 0 10.469 -3.884 6.585 0 0 204.897 240.139 1 240.140
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 25.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.459 0 -4.116 -4.116
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 3.096 0 30.878 0 -52.783 -3.884 56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 178.057 188.273 1 188.274
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 10.874 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.761 0 -32.887 0 -32.887
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 300.412 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -351.796 178.057 2.416.755 17 2.416.772
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.521.614 25.040.439 34.562.053 8.470.354 20.575.897 29.046.251
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.539.427 4.347.270 6.886.697 2.295.913 3.433.978 5.729.891
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.531.636 3.657.012 6.188.648 2.273.069 2.698.339 4.971.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
26.150 161.086 187.236 26.106 155.238 181.344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.505.486 3.495.926 6.001.412 2.246.963 2.543.101 4.790.064
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 18.379 18.379 0 20.522 20.522
İthalat Kabul Kredileri
0 18.379 18.379 0 7.723 7.723
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 12.799 12.799
Akreditifler
III-a-2,i 7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961
Belgeli Akreditifler
7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
467.712 243.763 711.475 408.909 158.707 567.616
Cayılamaz Taahhütler
422.020 182.892 604.912 383.126 119.912 503.038
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
66.012 93.792 159.804 77.793 119.912 197.705
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 89.100 89.100 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 104.799 0 104.799 115.800 0 115.800
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
92.561 0 92.561 83.832 0 83.832
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
77.977 0 77.977 57.277 0 57.277
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
76.933 0 76.933 44.686 0 44.686
Cayılabilir Taahhütler
45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 6.514.475 20.449.406 26.963.881 5.765.532 16.983.212 22.748.744
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
860.000 0 860.000 710.000 0 710.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
860.000 0 860.000 600.000 0 600.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.654.475 20.449.406 26.103.881 5.055.532 16.983.212 22.038.744
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
244.828 725.145 969.973 440.768 633.310 1.074.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
108.089 354.728 462.817 198.878 316.478 515.356
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
136.739 370.417 507.156 241.890 316.832 558.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.003.669 16.643.967 20.647.636 3.512.902 15.150.905 18.663.807
Swap Para Alım İşlemleri
1.495.113 7.549.989 9.045.102 1.753.601 7.228.488 8.982.089
Swap Para Satım İşlemleri
2.508.556 6.531.670 9.040.226 1.759.301 7.176.779 8.936.080
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.405.978 2.052.246 3.458.224 1.101.862 1.114.501 2.216.363
Para Alım Opsiyonları
646.409 1.081.250 1.727.659 626.015 491.104 1.117.119
Para Satım Opsiyonları
759.569 970.996 1.730.565 475.847 623.397 1.099.244
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.028.048 1.028.048 0 84.496 84.496
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
63.690.084 36.681.478 100.371.562 50.278.371 34.714.912 84.993.283
EMANET KIYMETLER
15.252.026 7.082.934 22.334.960 4.152.099 7.644.908 11.797.007
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.247.748 10.247.748 42.254 0 42.254
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.733.686 68.170 1.801.856 943.783 56.868 1.000.651
Tahsile Alınan Çekler
332.043 41.304 373.347 355.394 43.075 398.469
Tahsile Alınan Ticari Senetler
45.049 3.868 48.917 60.076 11.382 71.458
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.893.500 6.969.592 9.863.092 2.750.592 7.533.583 10.284.175
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
47.791.409 29.381.816 77.173.225 45.457.590 26.828.518 72.286.108
Menkul Kıymetler
133.303 0 133.303 104.697 0 104.697
Teminat Senetleri
34.756.978 19.022.196 53.779.174 31.562.622 18.145.591 49.708.213
Emtia
1.009.904 459.050 1.468.954 1.028.504 296.475 1.324.979
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.371.865 8.517.579 17.889.444 9.977.659 6.965.809 16.943.468
Diğer Rehinli Kıymetler
2.519.359 1.382.991 3.902.350 2.784.108 1.420.643 4.204.751
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
646.649 216.728 863.377 668.682 241.486 910.168
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
73.211.698 61.721.917 134.933.615 58.748.725 55.290.809 114.039.534
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
625.543 -1.813.462
Alınan Faizler
2.804.454 2.158.208
Ödenen Faizler
-2.126.072 -1.795.669
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
163.522 94.255
Elde Edilen Diğer Kazançlar
217.438 678.275
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
215.892 175.229
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-195.745 -145.059
Ödenen Vergiler
-127.256 -27.494
Diğer
-326.690 -2.951.207
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.384.469 3.695.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
32.461 -18.885
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-483.001 751.607
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.262.802 -2.348.010
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-129.296 -310.694
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.700 -364.178
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.465.361 2.657.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.823.447 2.648.509
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.057.001 679.569
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.010.012 1.881.745
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-211.973 -243.293
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-66.070 -253.634
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.361 10.341
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-259.702 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.572 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.866 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-560.288 494.511
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
762.950 543.226
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.862.716 -235.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
563.655 187.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.177 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
387.240 -670.738
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.624.991 1.462.225
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, i 2.864.730 1.402.505
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, ii 4.489.721 2.864.730
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.058 204.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.216 35.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-362 28.657
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 27.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-442 1.094
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80 -219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.578 6.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
17.140 23.672
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-5.188 -3.884
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.374 -13.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.274 240.140
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.462.619 3.713.569 6.176.188 1.367.818 2.524.517 3.892.335
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.081.523 3.655.970 5.737.493 1.217.268 2.430.263 3.647.531
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 148.827 2.537.597 2.686.424 343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-ç 20.430 1.118.373 1.138.803 243.536 561.798 805.334
Para Piyasalarından Alacaklar
1.912.595 0 1.912.595 630.439 0 630.439
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-329 0 -329 -293 0 -293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.444 0 14.444 1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
5.176 0 5.176 1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
9.268 0 9.268 0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 235.254 0 235.254 8.144 0 8.144
Devlet Borçlanma Senetleri
223.786 0 223.786 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 5.658 0 5.658
Diğer Finansal Varlıklar
3.048 0 3.048 2.486 0 2.486
Türev Finansal Varlıklar
I-c 131.398 57.599 188.997 140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
130.256 57.599 187.855 140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 1.142 0 1.142 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.938.144 13.487.471 22.425.615 8.122.868 12.528.501 20.651.369
Krediler
I-f 8.851.948 8.934.690 17.786.638 8.330.163 7.956.609 16.286.772
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 363.698 1.139.533 1.503.231 470.481 1.499.155 1.969.636
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 289.820 3.442.674 3.732.494 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
289.820 2.980.116 3.269.936 318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 462.558 462.558 439.761 439.761
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-567.322 -29.426 -596.748 -995.920 -36.179 -1.032.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
321.735 0 321.735 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
I-o 321.735 0 321.735 186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 350.790 0 350.790 283.361 0 283.361
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 109.942 0 109.942 101.510 0 101.510
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
60.295 0 60.295 51.863 0 51.863
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
51.895 0 51.895 11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 136.304 0 136.304 167.287 0 167.287
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 288.372 227.346 515.718 247.942 312.198 560.140
VARLIKLAR TOPLAMI
12.659.801 17.428.386 30.088.187 10.489.228 15.365.216 25.854.444
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 7.438.725 8.539.989 15.978.714 6.924.899 6.691.852 13.616.751
ALINAN KREDİLER
II-c 307.543 7.481.561 7.789.104 64.421 4.806.106 4.870.527
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.657 91.938 93.595 3.302 684.226 687.528
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
771.622 0 771.622 558.349 1.338.284 1.896.633
Bonolar
771.622 0 771.622 558.349 1.338.284 1.896.633
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
118.806 75.233 194.039 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 104.687 75.233 179.920 101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 14.119 0 14.119 4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 45.204 5.166 50.370 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 123.100 1.575 124.675 103.974 30 104.004
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.475 0 12.475 11.872 0 11.872
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
110.625 1.575 112.200 92.102 30 92.132
CARİ VERGİ BORCU
II-g 42.867 0 42.867 38.869 0 38.869
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.096.143 2.096.143 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 298.161 298.161 0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.797.982 1.797.982 0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369.309 160.977 530.286 401.427 499.178 900.605
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.416.772 0 2.416.772 1.697.730 0 1.697.730
Ödenmiş Sermaye
1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
300.466 0 300.466 289.592 0 289.592
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
300.412 0 300.412 289.538 0 289.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.324 0 24.324 24.686 0 24.686
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-46.089 0 -46.089 -56.667 0 -56.667
Kar Yedekleri
581.138 0 581.138 549.430 0 549.430
Yasal Yedekler
46.650 0 46.650 34.143 0 34.143
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
534.488 0 534.488 515.287 0 515.287
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-173.739 0 -173.739 -276.327 0 -276.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-351.796 0 -351.796 -481.224 0 -481.224
Dönem Net Kâr veya Zararı
178.057 0 178.057 204.897 0 204.897
Azınlık Payları
II-i 17 0 17 16 0 16
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.635.605 18.452.582 30.088.187 9.898.122 15.956.322 25.854.444
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.846.103 2.443.403
Kredilerden Alınan Faizler
2.116.944 1.873.649
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.701 48.410
Bankalardan Alınan Faizler
64.938 65.588
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
237.032 79.824
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
204.903 200.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.600 4.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.412 718
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
191.891 195.488
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
160.819 171.677
Diğer Faiz Gelirleri
12.766 3.297
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -2.179.638 -1.863.658
Mevduata Verilen Faizler
-1.482.516 -1.350.183
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-444.147 -347.940
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20.520 -33.254
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-216.229 -130.018
Kiralama Faiz Giderleri
-9.377
Diğer Faiz Giderleri
-6.849 -2.263
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
666.465 579.745
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
100.640 57.457
Alınan Ücret ve Komisyonlar
163.522 94.255
Gayri Nakdi Kredilerden
IV-ı 66.551 51.465
Diğer
96.971 42.790
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-62.882 -36.798
Gayri Nakdi Kredilere
IV-ı -792 -842
Diğer
-62.090 -35.956
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 2.804 90
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 203.989 156.431
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.434 -5.252
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
198.179 424.438
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
376 -262.755
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 19.449 23.355
FAALİYET BRÜT KÂRI
993.347 817.078
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -330.513 -166.856
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -33.339 -49.753
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -207.651 -192.958
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -202.692 -168.823
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
219.152 238.688
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 219.152 238.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -41.094 -33.790
Cari Vergi Karşılığı
-531 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-40.563 -33.790
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 178.058 204.898
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
178.058 204.898
Grubun Karı (Zararı)
178.057 204.897
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-ı 1 1
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816498
BIST