***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -463.628 18.698 -406.309 0 -406.309Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -451.708 0 -406.309 0 -406.309Yeni Bakiye980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 -3.971 0 -63.252 0 -63.252 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 27.782 875 0 28.657 0 10.469 -3.884 6.585 0 0 204.897 240.139 1 240.140Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 25.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.459 0 -4.116 -4.116Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 3.096 0 30.878 0 -52.783 -3.884 56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 178.057 188.273 1 188.274Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 10.874 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.761 0 -32.887 0 -32.887Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 173.189 -204.897 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 300.412 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -351.796 178.057 2.416.755 17 2.416.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.521.614 25.040.439 34.562.053 8.470.354 20.575.897 29.046.251GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.539.427 4.347.270 6.886.697 2.295.913 3.433.978 5.729.891Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.531.636 3.657.012 6.188.648 2.273.069 2.698.339 4.971.408Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler26.150 161.086 187.236 26.106 155.238 181.344Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.505.486 3.495.926 6.001.412 2.246.963 2.543.101 4.790.064Banka KredileriIII-a-2,i 0 18.379 18.379 0 20.522 20.522İthalat Kabul Kredileri0 18.379 18.379 0 7.723 7.723Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 12.799 12.799AkreditiflerIII-a-2,i 7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961Belgeli Akreditifler7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER467.712 243.763 711.475 408.909 158.707 567.616Cayılamaz Taahhütler422.020 182.892 604.912 383.126 119.912 503.038Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri66.012 93.792 159.804 77.793 119.912 197.705Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 89.100 89.100 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 104.799 0 104.799 115.800 0 115.800Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri92.561 0 92.561 83.832 0 83.832İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri77.977 0 77.977 57.277 0 57.277Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler76.933 0 76.933 44.686 0 44.686Cayılabilir Taahhütler45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 6.514.475 20.449.406 26.963.881 5.765.532 16.983.212 22.748.744Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar860.000 0 860.000 710.000 0 710.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 110.000 0 110.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler860.000 0 860.000 600.000 0 600.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.654.475 20.449.406 26.103.881 5.055.532 16.983.212 22.038.744Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri244.828 725.145 969.973 440.768 633.310 1.074.078Vadeli Döviz Alım İşlemleri108.089 354.728 462.817 198.878 316.478 515.356Vadeli Döviz Satım İşlemleri136.739 370.417 507.156 241.890 316.832 558.722Para ve Faiz Swap İşlemleri4.003.669 16.643.967 20.647.636 3.512.902 15.150.905 18.663.807Swap Para Alım İşlemleri1.495.113 7.549.989 9.045.102 1.753.601 7.228.488 8.982.089Swap Para Satım İşlemleri2.508.556 6.531.670 9.040.226 1.759.301 7.176.779 8.936.080Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.405.978 2.052.246 3.458.224 1.101.862 1.114.501 2.216.363Para Alım Opsiyonları646.409 1.081.250 1.727.659 626.015 491.104 1.117.119Para Satım Opsiyonları759.569 970.996 1.730.565 475.847 623.397 1.099.244Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.028.048 1.028.048 0 84.496 84.496EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER63.690.084 36.681.478 100.371.562 50.278.371 34.714.912 84.993.283EMANET KIYMETLER15.252.026 7.082.934 22.334.960 4.152.099 7.644.908 11.797.007Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.247.748 10.247.748 42.254 0 42.254Emanete Alınan Menkul Değerler1.733.686 68.170 1.801.856 943.783 56.868 1.000.651Tahsile Alınan Çekler332.043 41.304 373.347 355.394 43.075 398.469Tahsile Alınan Ticari Senetler45.049 3.868 48.917 60.076 11.382 71.458Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.893.500 6.969.592 9.863.092 2.750.592 7.533.583 10.284.175Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER47.791.409 29.381.816 77.173.225 45.457.590 26.828.518 72.286.108Menkul Kıymetler133.303 0 133.303 104.697 0 104.697Teminat Senetleri34.756.978 19.022.196 53.779.174 31.562.622 18.145.591 49.708.213Emtia1.009.904 459.050 1.468.954 1.028.504 296.475 1.324.979Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul9.371.865 8.517.579 17.889.444 9.977.659 6.965.809 16.943.468Diğer Rehinli Kıymetler2.519.359 1.382.991 3.902.350 2.784.108 1.420.643 4.204.751Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER646.649 216.728 863.377 668.682 241.486 910.168BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI73.211.698 61.721.917 134.933.615 58.748.725 55.290.809 114.039.534Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı625.543 -1.813.462Alınan Faizler2.804.454 2.158.208Ödenen Faizler-2.126.072 -1.795.669Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar163.522 94.255Elde Edilen Diğer Kazançlar217.438 678.275Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar215.892 175.229Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-195.745 -145.059Ödenen Vergiler-127.256 -27.494Diğer-326.690 -2.951.207Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.384.469 3.695.207Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış32.461 -18.885Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-483.001 751.607Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.262.802 -2.348.010Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-129.296 -310.694Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-4.700 -364.178Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.465.361 2.657.289Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.823.447 2.648.509Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.057.001 679.569Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.010.012 1.881.745YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-211.973 -243.293İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-66.070 -253.634Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.361 10.341Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-259.702 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50.572 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar56.866 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-560.288 494.511Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit762.950 543.226Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.862.716 -235.715İhraç Edilen Sermaye Araçları563.655 187.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.177 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi387.240 -670.738Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.624.991 1.462.225Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, i 2.864.730 1.402.505Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, ii 4.489.721 2.864.730Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)178.058 204.898DİĞER KAPSAMLI GELİRLER10.216 35.242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-362 28.657Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 27.782Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-442 1.094Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80 -219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar10.578 6.585Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri17.140 23.672Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-5.188 -3.884Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.374 -13.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)188.274 240.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.462.619 3.713.569 6.176.188 1.367.818 2.524.517 3.892.335Nakit ve Nakit Benzerleri2.081.523 3.655.970 5.737.493 1.217.268 2.430.263 3.647.531Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 148.827 2.537.597 2.686.424 343.586 1.868.465 2.212.051BankalarI-ç 20.430 1.118.373 1.138.803 243.536 561.798 805.334Para Piyasalarından Alacaklar1.912.595 0 1.912.595 630.439 0 630.439Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-329 0 -329 -293 0 -293Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14.444 0 14.444 1.835 40.213 42.048Devlet Borçlanma Senetleri5.176 0 5.176 1.835 1.437 3.272Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar9.268 0 9.268 0 38.776 38.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 235.254 0 235.254 8.144 0 8.144Devlet Borçlanma Senetleri223.786 0 223.786 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.420 0 8.420 5.658 0 5.658Diğer Finansal Varlıklar3.048 0 3.048 2.486 0 2.486Türev Finansal VarlıklarI-c 131.398 57.599 188.997 140.571 54.041 194.612Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı130.256 57.599 187.855 140.571 54.041 194.612Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 1.142 0 1.142 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.938.144 13.487.471 22.425.615 8.122.868 12.528.501 20.651.369KredilerI-f 8.851.948 8.934.690 17.786.638 8.330.163 7.956.609 16.286.772Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 363.698 1.139.533 1.503.231 470.481 1.499.155 1.969.636Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 289.820 3.442.674 3.732.494 318.144 3.108.916 3.427.060Devlet Borçlanma Senetleri289.820 2.980.116 3.269.936 318.144 2.669.155 2.987.299Diğer Finansal Varlıklar0 462.558 462.558 439.761 439.761Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-567.322 -29.426 -596.748 -995.920 -36.179 -1.032.099SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)321.735 0 321.735 186.675 0 186.675Satış AmaçlıI-o 321.735 0 321.735 186.675 0 186.675Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 350.790 0 350.790 283.361 0 283.361MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 109.942 0 109.942 101.510 0 101.510Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer60.295 0 60.295 51.863 0 51.863YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI51.895 0 51.895 11.767 0 11.767ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 136.304 0 136.304 167.287 0 167.287DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 288.372 227.346 515.718 247.942 312.198 560.140VARLIKLAR TOPLAMI12.659.801 17.428.386 30.088.187 10.489.228 15.365.216 25.854.444YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 7.438.725 8.539.989 15.978.714 6.924.899 6.691.852 13.616.751ALINAN KREDİLERII-c 307.543 7.481.561 7.789.104 64.421 4.806.106 4.870.527PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.657 91.938 93.595 3.302 684.226 687.528İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)771.622 0 771.622 558.349 1.338.284 1.896.633Bonolar771.622 0 771.622 558.349 1.338.284 1.896.633Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER118.806 75.233 194.039 105.151 72.992 178.143Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 104.687 75.233 179.920 101.128 72.992 174.120Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 14.119 0 14.119 4.023 0 4.023FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 45.204 5.166 50.370 0 0 0KARŞILIKLARII-f 123.100 1.575 124.675 103.974 30 104.004Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı12.475 0 12.475 11.872 0 11.872Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar110.625 1.575 112.200 92.102 30 92.132CARİ VERGİ BORCUII-g 42.867 0 42.867 38.869 0 38.869ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.096.143 2.096.143 0 1.863.654 1.863.654Krediler0 298.161 298.161 0 265.173 265.173Diğer Borçlanma Araçları0 1.797.982 1.797.982 0 1.598.481 1.598.481DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER369.309 160.977 530.286 401.427 499.178 900.605ÖZKAYNAKLARII-ı 2.416.772 0 2.416.772 1.697.730 0 1.697.730Ödenmiş Sermaye1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000Sermaye Yedekleri300.466 0 300.466 289.592 0 289.592Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri300.412 0 300.412 289.538 0 289.538Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24.324 0 24.324 24.686 0 24.686Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-46.089 0 -46.089 -56.667 0 -56.667Kar Yedekleri581.138 0 581.138 549.430 0 549.430Yasal Yedekler46.650 0 46.650 34.143 0 34.143Statü Yedekleri0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler534.488 0 534.488 515.287 0 515.287Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-173.739 0 -173.739 -276.327 0 -276.327Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-351.796 0 -351.796 -481.224 0 -481.224Dönem Net Kâr veya Zararı178.057 0 178.057 204.897 0 204.897Azınlık PaylarıII-i 17 0 17 16 0 16YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.635.605 18.452.582 30.088.187 9.898.122 15.956.322 25.854.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.846.103 2.443.403Kredilerden Alınan Faizler2.116.944 1.873.649Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler48.701 48.410Bankalardan Alınan Faizler64.938 65.588Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler237.032 79.824Menkul Değerlerden Alınan Faizler204.903 200.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.600 4.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar8.412 718İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler191.891 195.488Finansal Kiralama Faiz Gelirleri160.819 171.677Diğer Faiz Gelirleri12.766 3.297FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -2.179.638 -1.863.658Mevduata Verilen Faizler-1.482.516 -1.350.183Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-444.147 -347.940Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-20.520 -33.254İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-216.229 -130.018Kiralama Faiz Giderleri-9.377Diğer Faiz Giderleri-6.849 -2.263NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ666.465 579.745NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ100.640 57.457Alınan Ücret ve Komisyonlar163.522 94.255Gayri Nakdi KredilerdenIV-ı 66.551 51.465Diğer96.971 42.790Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-62.882 -36.798Gayri Nakdi KredilereIV-ı -792 -842Diğer-62.090 -35.956TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 2.804 90TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 203.989 156.431Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.434 -5.252Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)198.179 424.438Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)376 -262.755DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 19.449 23.355FAALİYET BRÜT KÂRI993.347 817.078BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -330.513 -166.856DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -33.339 -49.753PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -207.651 -192.958DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -202.692 -168.823NET FAALİYET KARI (ZARARI)219.152 238.688BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 219.152 238.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -41.094 -33.790Cari Vergi Karşılığı-531 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-40.563 -33.790Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 178.058 204.898DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI178.058 204.898Grubun Karı (Zararı)178.057 204.897Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-ı 1 1Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816498BIST