***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 1.618.288 0 1.618.288TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -452.449 18.698 -395.130 0 -395.130Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -440.529 0 -395.130 0 -395.130Yeni Bakiye980.000 54 0 264.195 0 -3.849 0 -3.849 0 -63.726 0 -63.726 405.089 -443.266 84.661 1.223.158 0 1.223.158Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 24.131 911 0 25.042 0 10.413 -3.884 6.529 0 0 194.934 226.505 0 226.505Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.017 0 -4.117 0 -4.117Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -312 0 -312 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 171.780 182.046 0 182.046Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 10.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.761 0 -32.887 0 -32.887Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 299.969 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -306.330 171.780 2.345.360 0 2.345.360Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.578.925 25.099.113 34.678.038 8.430.104 20.279.107 28.709.211GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3 2.540.432 4.347.870 6.888.302 2.296.588 3.434.522 5.731.110Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.532.641 3.657.612 6.190.253 2.273.744 2.698.883 4.972.627Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler26.150 161.086 187.236 26.106 155.238 181.344Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.506.491 3.496.526 6.003.017 2.247.638 2.543.645 4.791.283Banka KredileriIII-a-2,i 0 18.379 18.379 0 20.522 20.522İthalat Kabul Kredileri0 18.379 18.379 0 7.723 7.723Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 12.799 12.799AkreditiflerIII-a-2,i 7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961Belgeli Akreditifler7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER422.020 182.892 604.912 383.126 119.912 503.038Cayılamaz Taahhütler422.020 182.892 604.912 383.126 119.912 503.038Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri66.012 93.792 159.804 77.793 119.912 197.705Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 89.100 89.100 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 104.799 0 104.799 115.800 0 115.800Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri92.561 0 92.561 83.832 0 83.832İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri77.977 0 77.977 57.277 0 57.277Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler76.933 0 76.933 44.686 0 44.686Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 6.616.473 20.568.351 27.184.824 5.750.390 16.724.673 22.475.063Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar860.000 0 860.000 710.000 0 710.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 110.000 0 110.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler860.000 0 860.000 600.000 0 600.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.756.473 20.568.351 26.324.824 5.040.390 16.724.673 21.765.063Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri246.399 728.227 974.626 440.768 633.310 1.074.078Vadeli Döviz Alım İşlemleri108.090 356.942 465.032 198.878 316.478 515.356Vadeli Döviz Satım İşlemleri138.309 371.285 509.594 241.890 316.832 558.722Para ve Faiz Swap İşlemleri4.104.096 16.762.800 20.866.896 3.497.760 14.892.366 18.390.126Swap Para Alım İşlemleri1.495.113 7.660.490 9.155.603 1.746.031 7.093.310 8.839.341Swap Para Satım İşlemleri2.608.983 6.540.002 9.148.985 1.751.729 7.053.418 8.805.147Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.405.978 2.049.276 3.455.254 1.101.862 1.114.501 2.216.363Para Alım Opsiyonları646.409 1.079.765 1.726.174 626.015 491.104 1.117.119Para Satım Opsiyonları759.569 969.511 1.729.080 475.847 623.397 1.099.244Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.028.048 1.028.048 0 84.496 84.496EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER57.530.334 25.553.443 83.083.777 45.636.508 23.179.225 68.815.733EMANET KIYMETLER10.625.494 384.140 11.009.634 903.812 207.822 1.111.634Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları9.297.970 0 9.297.970 30.309 0 30.309Emanete Alınan Menkul Değerler902.468 68.170 970.638 330.090 56.868 386.958Tahsile Alınan Çekler331.314 39.608 370.922 355.003 41.104 396.107Tahsile Alınan Ticari Senetler44.746 3.678 48.424 59.773 11.211 70.984Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler48.996 272.684 321.680 128.637 98.639 227.276Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER46.258.191 24.952.575 71.210.766 44.064.014 22.729.917 66.793.931Menkul Kıymetler133.303 0 133.303 104.697 104.697Teminat Senetleri33.223.760 14.592.955 47.816.715 30.169.046 14.046.990 44.216.036Emtia1.009.904 459.050 1.468.954 1.028.504 296.475 1.324.979Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul9.371.865 8.517.579 17.889.444 9.977.659 6.965.809 16.943.468Diğer Rehinli Kıymetler2.519.359 1.382.991 3.902.350 2.784.108 1.420.643 4.204.751Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER646.649 216.728 863.377 668.682 241.486 910.168BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI67.109.259 50.652.556 117.761.815 54.066.612 43.458.332 97.524.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı590.641 -2.258.118Alınan Faizler2.674.103 2.126.667Ödenen Faizler-2.042.718 -1.668.314Alınan Temettüler0 14Alınan Ücret ve Komisyonlar160.338 91.915Elde Edilen Diğer Kazançlar209.250 436.302Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar178.444 165.679Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-191.720 -165.555Ödenen Vergiler-125.199 -56.588Diğer-271.857 -3.188.238Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.210.250 4.145.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.884 -5.474Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-482.961 732.741Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.687.293 -1.733.569Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-114.646 -305.560Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-4.701 -364.178Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.411.441 2.808.392Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.138.948 2.300.697Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.087.422 712.435Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.800.891 1.887.366YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-210.504 -285.547İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -59.200Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-64.491 -235.134Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.251 8.787Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-259.702 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50.572 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar56.866 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-378.459 514.144Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit745.317 351.275Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.663.254 0İhraç Edilen Sermaye Araçları563.655 162.869Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.177 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi384.354 -670.736Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.596.282 1.445.227Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, i 2.846.788 1.401.561Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, ii 4.443.070 2.846.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)171.780 194.934DİĞER KAPSAMLI GELİRLER10.266 31.571Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-312 25.042Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 24.131Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 1.139Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-390 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78 -228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar10.578 6.529Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri17.140 23.603Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-5.188 -3.884Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.374 -13.190TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.046 226.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.433.724 3.679.227 6.112.951 1.337.892 2.524.517 3.862.409Nakit ve Nakit Benzerleri2.069.217 3.621.628 5.690.845 1.199.355 2.430.263 3.629.618Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 148.827 2.537.597 2.686.424 343.586 1.868.465 2.212.051BankalarI-ç 20.125 1.084.031 1.104.156 225.621 561.798 787.419Para Piyasalarından Alacaklar1.900.591 0 1.900.591 630.439 0 630.439Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-326 0 -326 -291 0 -291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.176 0 5.176 1.835 40.213 42.048Devlet Borçlanma Senetleri5.176 0 5.176 1.835 1.437 3.272Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 38.776 38.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 234.494 0 234.494 7.384 0 7.384Devlet Borçlanma Senetleri223.786 0 223.786 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.660 0 7.660 4.898 0 4.898Diğer Finansal Varlıklar3.048 0 3.048 2.486 0 2.486Türev Finansal Varlıklar124.837 57.599 182.436 129.318 54.041 183.359Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 123.695 57.599 181.294 129.318 54.041 183.359Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 1.142 0 1.142 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.625.764 12.623.612 21.249.376 7.693.871 11.320.356 19.014.227KredilerI-f 8.851.955 9.180.938 18.032.893 8.330.163 8.211.440 16.541.603Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 289.820 3.442.674 3.732.494 318.144 3.108.916 3.427.060Devlet Borçlanma Senetleri289.820 2.980.116 3.269.936 318.144 2.669.155 2.987.299Diğer Finansal Varlıklar0 462.558 462.558 0 439.761 439.761Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-516.011 0 -516.011 -954.436 0 -954.436SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 321.735 0 321.735 186.675 0 186.675Satış Amaçlı321.735 0 321.735 186.675 0 186.675Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 329.447 0 329.447 261.967 0 261.967MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 56.763 0 56.763 48.476 0 48.476Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer56.763 0 56.763 48.476 0 48.476YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI51.895 0 51.895 11.767 0 11.767ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 117.667 0 117.667 147.806 0 147.806DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 254.972 224.390 479.362 233.092 305.938 539.030VARLIKLAR TOPLAMI12.417.547 16.527.229 28.944.776 10.147.126 14.150.811 24.297.937YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 7.439.521 8.684.861 16.124.382 6.925.398 6.890.942 13.816.340ALINAN KREDİLERII-c 54.261 6.577.896 6.632.157 23.994 3.402.942 3.426.936PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.657 91.938 93.595 0 684.226 684.226İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)771.622 0 771.622 351.275 1.338.284 1.689.559Bonolar771.622 0 771.622 351.275 1.338.284 1.689.559Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER118.806 75.233 194.039 105.151 72.992 178.143Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 104.687 75.233 179.920 101.128 72.992 174.120Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 14.119 0 14.119 4.023 0 4.023FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 45.204 5.166 50.370 0 0 0KARŞILIKLARII-f 116.000 1.575 117.575 100.007 30 100.037Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı11.101 0 11.101 10.447 0 10.447Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar104.899 1.575 106.474 89.560 30 89.590CARİ VERGİ BORCUII-g 40.496 0 40.496 35.911 0 35.911ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.096.143 2.096.143 0 1.863.654 1.863.654Krediler0 298.161 298.161 0 265.173 265.173Diğer Borçlanma Araçları0 1.797.982 1.797.982 0 1.598.481 1.598.481DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 332.570 146.467 479.037 389.286 481.299 870.585ÖZKAYNAKLARII-ı 2.345.360 0 2.345.360 1.632.546 0 1.632.546Ödenmiş Sermaye1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000Sermaye Yedekleri300.023 0 300.023 289.149 0 289.149Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri299.969 0 299.969 289.095 0 289.095Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20.881 0 20.881 21.193 0 21.193Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-46.619 0 -46.619 -57.197 0 -57.197Kar Yedekleri474.970 0 474.970 463.462 0 463.462Yasal Yedekler40.682 0 40.682 29.173 0 29.173Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.288 0 434.288 434.289 0 434.289Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-134.550 0 -134.550 -251.061 0 -251.061Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-306.330 0 -306.330 -445.995 0 -445.995Dönem Net Kâr veya Zararı171.780 0 171.780 194.934 0 194.934Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.265.497 17.679.279 28.944.776 9.563.568 14.734.369 24.297.937Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.705.023 2.273.065Kredilerden Alınan Faizler2.144.557 1.886.947Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler48.701 48.410Bankalardan Alınan Faizler62.128 54.660Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler233.548 79.824Menkul Değerlerden Alınan Faizler203.748 200.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.445 3.903Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar8.412 718İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler191.891 195.488Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri12.341 3.115FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -2.092.672 -1.746.038Mevduata Verilen Faizler-1.485.243 -1.352.535Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-377.439 -281.547Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-20.421 -26.442İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-193.343 -83.251Kiralama Faiz Giderleri-9.377 0Diğer Faiz Giderleri-6.849 -2.263NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ612.351 527.027NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ96.539 56.733Alınan Ücret ve Komisyonlar160.338 91.915Gayri Nakdi Kredilerden66.568 51.511DiğerIV-i 93.770 40.404Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-63.799 -35.182Gayri Nakdi Kredilere-481 -552DiğerIV-i -63.318 -34.630TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 2.769 14TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 187.735 145.495Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.009 -5.566Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)189.430 417.310Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.704 -266.249DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 20.715 22.252FAALİYET BRÜT KÂRI920.109 751.521BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -286.921 -131.500DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -33.339 -49.753PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -193.679 -179.485DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -194.673 -161.845NET FAALİYET KARI (ZARARI)211.497 228.938BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 211.497 228.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -39.717 -34.004Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-39.717 -34.004Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 171.780 194.934DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI171.780 194.934Grubun Karı (Zararı)171.780 194.934Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816503BIST