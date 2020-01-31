***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.01.2020 20:35
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 1.618.288 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -452.449 18.698 -395.130 0 -395.130
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -440.529 0 -395.130 0 -395.130
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.849 0 -3.849 0 -63.726 0 -63.726 405.089 -443.266 84.661 1.223.158 0 1.223.158
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 24.131 911 0 25.042 0 10.413 -3.884 6.529 0 0 194.934 226.505 0 226.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.017 0 -4.117 0 -4.117
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -312 0 -312 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 171.780 182.046 0 182.046
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 10.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.761 0 -32.887 0 -32.887
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 183.426 -194.934 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 299.969 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -306.330 171.780 2.345.360 0 2.345.360
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.578.925 25.099.113 34.678.038 8.430.104 20.279.107 28.709.211
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3 2.540.432 4.347.870 6.888.302 2.296.588 3.434.522 5.731.110
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.532.641 3.657.612 6.190.253 2.273.744 2.698.883 4.972.627
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
26.150 161.086 187.236 26.106 155.238 181.344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.506.491 3.496.526 6.003.017 2.247.638 2.543.645 4.791.283
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 18.379 18.379 0 20.522 20.522
İthalat Kabul Kredileri
0 18.379 18.379 0 7.723 7.723
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 12.799 12.799
Akreditifler
III-a-2,i 7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961
Belgeli Akreditifler
7.791 671.879 679.670 22.844 715.117 737.961
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
422.020 182.892 604.912 383.126 119.912 503.038
Cayılamaz Taahhütler
422.020 182.892 604.912 383.126 119.912 503.038
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
66.012 93.792 159.804 77.793 119.912 197.705
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 89.100 89.100 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 104.799 0 104.799 115.800 0 115.800
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
92.561 0 92.561 83.832 0 83.832
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
77.977 0 77.977 57.277 0 57.277
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
76.933 0 76.933 44.686 0 44.686
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 6.616.473 20.568.351 27.184.824 5.750.390 16.724.673 22.475.063
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
860.000 0 860.000 710.000 0 710.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
860.000 0 860.000 600.000 0 600.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.756.473 20.568.351 26.324.824 5.040.390 16.724.673 21.765.063
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
246.399 728.227 974.626 440.768 633.310 1.074.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
108.090 356.942 465.032 198.878 316.478 515.356
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
138.309 371.285 509.594 241.890 316.832 558.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.104.096 16.762.800 20.866.896 3.497.760 14.892.366 18.390.126
Swap Para Alım İşlemleri
1.495.113 7.660.490 9.155.603 1.746.031 7.093.310 8.839.341
Swap Para Satım İşlemleri
2.608.983 6.540.002 9.148.985 1.751.729 7.053.418 8.805.147
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.281.154 1.281.154 0 372.819 372.819
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.405.978 2.049.276 3.455.254 1.101.862 1.114.501 2.216.363
Para Alım Opsiyonları
646.409 1.079.765 1.726.174 626.015 491.104 1.117.119
Para Satım Opsiyonları
759.569 969.511 1.729.080 475.847 623.397 1.099.244
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.028.048 1.028.048 0 84.496 84.496
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
57.530.334 25.553.443 83.083.777 45.636.508 23.179.225 68.815.733
EMANET KIYMETLER
10.625.494 384.140 11.009.634 903.812 207.822 1.111.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.297.970 0 9.297.970 30.309 0 30.309
Emanete Alınan Menkul Değerler
902.468 68.170 970.638 330.090 56.868 386.958
Tahsile Alınan Çekler
331.314 39.608 370.922 355.003 41.104 396.107
Tahsile Alınan Ticari Senetler
44.746 3.678 48.424 59.773 11.211 70.984
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.996 272.684 321.680 128.637 98.639 227.276
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
46.258.191 24.952.575 71.210.766 44.064.014 22.729.917 66.793.931
Menkul Kıymetler
133.303 0 133.303 104.697 104.697
Teminat Senetleri
33.223.760 14.592.955 47.816.715 30.169.046 14.046.990 44.216.036
Emtia
1.009.904 459.050 1.468.954 1.028.504 296.475 1.324.979
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.371.865 8.517.579 17.889.444 9.977.659 6.965.809 16.943.468
Diğer Rehinli Kıymetler
2.519.359 1.382.991 3.902.350 2.784.108 1.420.643 4.204.751
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
646.649 216.728 863.377 668.682 241.486 910.168
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
67.109.259 50.652.556 117.761.815 54.066.612 43.458.332 97.524.944
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
590.641 -2.258.118
Alınan Faizler
2.674.103 2.126.667
Ödenen Faizler
-2.042.718 -1.668.314
Alınan Temettüler
0 14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
160.338 91.915
Elde Edilen Diğer Kazançlar
209.250 436.302
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
178.444 165.679
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-191.720 -165.555
Ödenen Vergiler
-125.199 -56.588
Diğer
-271.857 -3.188.238
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.210.250 4.145.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.884 -5.474
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-482.961 732.741
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.687.293 -1.733.569
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-114.646 -305.560
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.701 -364.178
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.411.441 2.808.392
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.138.948 2.300.697
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.087.422 712.435
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.800.891 1.887.366
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-210.504 -285.547
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -59.200
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-64.491 -235.134
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.251 8.787
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-259.702 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.572 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.866 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-378.459 514.144
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
745.317 351.275
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.663.254 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
563.655 162.869
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.177 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
384.354 -670.736
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.596.282 1.445.227
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, i 2.846.788 1.401.561
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, ii 4.443.070 2.846.788
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
171.780 194.934
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.266 31.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-312 25.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 24.131
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 1.139
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-390 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78 -228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.578 6.529
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
17.140 23.603
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-5.188 -3.884
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.374 -13.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.046 226.505
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.433.724 3.679.227 6.112.951 1.337.892 2.524.517 3.862.409
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.069.217 3.621.628 5.690.845 1.199.355 2.430.263 3.629.618
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 148.827 2.537.597 2.686.424 343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-ç 20.125 1.084.031 1.104.156 225.621 561.798 787.419
Para Piyasalarından Alacaklar
1.900.591 0 1.900.591 630.439 0 630.439
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-326 0 -326 -291 0 -291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.176 0 5.176 1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
5.176 0 5.176 1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 234.494 0 234.494 7.384 0 7.384
Devlet Borçlanma Senetleri
223.786 0 223.786 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.660 0 7.660 4.898 0 4.898
Diğer Finansal Varlıklar
3.048 0 3.048 2.486 0 2.486
Türev Finansal Varlıklar
124.837 57.599 182.436 129.318 54.041 183.359
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 123.695 57.599 181.294 129.318 54.041 183.359
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 1.142 0 1.142 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.625.764 12.623.612 21.249.376 7.693.871 11.320.356 19.014.227
Krediler
I-f 8.851.955 9.180.938 18.032.893 8.330.163 8.211.440 16.541.603
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 289.820 3.442.674 3.732.494 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
289.820 2.980.116 3.269.936 318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 462.558 462.558 0 439.761 439.761
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-516.011 0 -516.011 -954.436 0 -954.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 321.735 0 321.735 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
321.735 0 321.735 186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 329.447 0 329.447 261.967 0 261.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 56.763 0 56.763 48.476 0 48.476
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
56.763 0 56.763 48.476 0 48.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
51.895 0 51.895 11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 117.667 0 117.667 147.806 0 147.806
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 254.972 224.390 479.362 233.092 305.938 539.030
VARLIKLAR TOPLAMI
12.417.547 16.527.229 28.944.776 10.147.126 14.150.811 24.297.937
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 7.439.521 8.684.861 16.124.382 6.925.398 6.890.942 13.816.340
ALINAN KREDİLER
II-c 54.261 6.577.896 6.632.157 23.994 3.402.942 3.426.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.657 91.938 93.595 0 684.226 684.226
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
771.622 0 771.622 351.275 1.338.284 1.689.559
Bonolar
771.622 0 771.622 351.275 1.338.284 1.689.559
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
118.806 75.233 194.039 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 104.687 75.233 179.920 101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 14.119 0 14.119 4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 45.204 5.166 50.370 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 116.000 1.575 117.575 100.007 30 100.037
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.101 0 11.101 10.447 0 10.447
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
104.899 1.575 106.474 89.560 30 89.590
CARİ VERGİ BORCU
II-g 40.496 0 40.496 35.911 0 35.911
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.096.143 2.096.143 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 298.161 298.161 0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.797.982 1.797.982 0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 332.570 146.467 479.037 389.286 481.299 870.585
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.345.360 0 2.345.360 1.632.546 0 1.632.546
Ödenmiş Sermaye
1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
300.023 0 300.023 289.149 0 289.149
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
299.969 0 299.969 289.095 0 289.095
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.881 0 20.881 21.193 0 21.193
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-46.619 0 -46.619 -57.197 0 -57.197
Kar Yedekleri
474.970 0 474.970 463.462 0 463.462
Yasal Yedekler
40.682 0 40.682 29.173 0 29.173
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.288 0 434.288 434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-134.550 0 -134.550 -251.061 0 -251.061
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-306.330 0 -306.330 -445.995 0 -445.995
Dönem Net Kâr veya Zararı
171.780 0 171.780 194.934 0 194.934
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.265.497 17.679.279 28.944.776 9.563.568 14.734.369 24.297.937
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.705.023 2.273.065
Kredilerden Alınan Faizler
2.144.557 1.886.947
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.701 48.410
Bankalardan Alınan Faizler
62.128 54.660
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
233.548 79.824
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
203.748 200.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.445 3.903
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.412 718
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
191.891 195.488
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.341 3.115
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -2.092.672 -1.746.038
Mevduata Verilen Faizler
-1.485.243 -1.352.535
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-377.439 -281.547
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20.421 -26.442
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-193.343 -83.251
Kiralama Faiz Giderleri
-9.377 0
Diğer Faiz Giderleri
-6.849 -2.263
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
612.351 527.027
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
96.539 56.733
Alınan Ücret ve Komisyonlar
160.338 91.915
Gayri Nakdi Kredilerden
66.568 51.511
Diğer
IV-i 93.770 40.404
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-63.799 -35.182
Gayri Nakdi Kredilere
-481 -552
Diğer
IV-i -63.318 -34.630
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 2.769 14
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 187.735 145.495
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.009 -5.566
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
189.430 417.310
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.704 -266.249
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 20.715 22.252
FAALİYET BRÜT KÂRI
920.109 751.521
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -286.921 -131.500
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -33.339 -49.753
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -193.679 -179.485
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -194.673 -161.845
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
211.497 228.938
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 211.497 228.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -39.717 -34.004
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-39.717 -34.004
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 171.780 194.934
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
171.780 194.934
Grubun Karı (Zararı)
171.780 194.934
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816503
BIST