***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075Yeni Bakiye1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.802 67.495 1.301.639 16 1.301.655Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -102 0 -102 0 2.557 92 2.649 0 0 31.910 34.457 0 34.457Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 272.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.725 0 272.725İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.086 47.409 -67.495 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.086 47.409 -67.495 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.439.725 54 0 443 27.782 -3.198 0 24.584 0 -50.226 -3.792 -54.018 569.516 -403.393 31.910 1.608.821 16 1.608.837Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -438 0 -438 0 -24.621 7.065 -17.556 0 0 40.327 22.333 1 22.334Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 443 27.782 -3.896 0 23.886 0 -62.780 -865 -63.645 608.185 -346.319 40.327 2.301.321 18 2.301.339Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.607.419 43.535.687 53.143.106 9.521.614 25.040.439 34.562.053GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.852.354 5.223.797 8.076.151 2.539.427 4.347.270 6.886.697Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.850.325 4.227.338 7.077.663 2.531.636 3.657.012 6.188.648Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler46.296 182.760 229.056 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.804.029 4.044.578 6.848.607 2.505.486 3.495.926 6.001.412Banka KredileriIII-a-2,i 0 14.955 14.955 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri0 14.955 14.955 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 2.029 981.504 983.533 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler2.029 981.504 983.533 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER985.169 13.993.394 14.978.563 467.712 243.763 711.475Cayılamaz Taahhütler892.435 13.891.405 14.783.840 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri502.499 13.891.405 14.393.904 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 113.407 0 113.407 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri100.702 0 100.702 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri91.128 0 91.128 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler80.961 0 80.961 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler92.734 101.989 194.723 45.692 60.871 106.563Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler92.734 101.989 194.723 45.692 60.871 106.563TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 5.769.896 24.318.496 30.088.392 6.514.475 20.449.406 26.963.881Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.709.896 23.990.016 28.699.912 5.654.475 20.449.406 26.103.881Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri82.224 470.070 552.294 244.828 725.145 969.973Vadeli Döviz Alım İşlemleri36.528 213.907 250.435 108.089 354.728 462.817Vadeli Döviz Satım İşlemleri45.696 256.163 301.859 136.739 370.417 507.156Para ve Faiz Swap İşlemleri3.148.137 19.609.144 22.757.281 4.003.669 16.643.967 20.647.636Swap Para Alım İşlemleri1.202.819 8.756.691 9.959.510 1.495.113 7.549.989 9.045.102Swap Para Satım İşlemleri1.825.318 8.071.843 9.897.161 2.508.556 6.531.670 9.040.226Swap Faiz Alım İşlemleri60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.479.535 1.845.689 3.325.224 1.405.978 2.052.246 3.458.224Para Alım Opsiyonları534.437 1.126.911 1.661.348 646.409 1.081.250 1.727.659Para Satım Opsiyonları945.098 718.778 1.663.876 759.569 970.996 1.730.565Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.065.113 2.065.113 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER58.147.375 41.480.137 99.627.512 63.690.084 36.681.478 100.371.562EMANET KIYMETLER8.803.439 7.645.831 16.449.270 15.252.026 7.082.934 22.334.960Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.788.564 0 3.788.564 10.247.748 0 10.247.748Emanete Alınan Menkul Değerler1.726.479 87.786 1.814.265 1.733.686 68.170 1.801.856Tahsile Alınan Çekler380.926 58.389 439.315 332.043 41.304 373.347Tahsile Alınan Ticari Senetler47.856 5.581 53.437 45.049 3.868 48.917Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.859.614 7.494.075 10.353.689 2.893.500 6.969.592 9.863.092Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER48.802.758 33.609.570 82.412.328 47.791.409 29.381.816 77.173.225Menkul Kıymetler841.898 0 841.898 133.303 0 133.303Teminat Senetleri35.844.795 21.263.135 57.107.930 34.756.978 19.022.196 53.779.174Emtia1.015.904 453.023 1.468.927 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.729.149 10.386.729 19.115.878 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.371.012 1.506.683 3.877.695 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER541.178 224.736 765.914 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI67.754.794 85.015.824 152.770.618 73.211.698 61.721.917 134.933.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı22.154 -57.101Alınan Faizler483.957 691.912Ödenen Faizler-394.037 -556.424Alınan Temettüler0 2.762Alınan Ücret ve Komisyonlar51.709 41.478Elde Edilen Diğer Kazançlar257.390 145.665Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar51.307 58.254Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-67.242 -62.553Ödenen Vergiler-97.676 100.818Diğer-263.254 -479.013Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim187.512 -960.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-33.434 19.183Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış718.349 23.276Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-835.494 228.545Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-343.624 197.607Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-41.353 -41.031Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-486.194 -605.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)997.351 56.677Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)211.911 -839.620Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı209.666 -1.017.785YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-222.600 -6.177İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller41.100 -4.108Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.370 662Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-485.902 -2.731Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar219.832 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit298.084 1.252.339Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit726.687 1.528.950Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-683.562 -550.737İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 272.725Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-52.776 1.401Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi382.875 144.004Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)668.025 372.381Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.489.721 2.864.730Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.157.746 3.237.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)40.328 31.910DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-17.994 2.547Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-438 -102Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-533 -129Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler95 27Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.556 2.649Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-27.210 2.552Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)9.058 117Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler596 -20TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.334 34.457Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.053.210 4.693.551 6.746.761 2.462.619 3.713.569 6.176.188Nakit ve Nakit Benzerleri1.442.857 4.241.500 5.684.357 2.081.523 3.655.970 5.737.493Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 135.459 1.857.606 1.993.065 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 275.648 2.383.894 2.659.542 20.430 1.118.373 1.138.803Para Piyasalarından Alacaklar1.032.262 0 1.032.262 1.912.595 0 1.912.595Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-512 0 -512 -329 0 -329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar52.937 0 52.937 14.444 0 14.444Devlet Borçlanma Senetleri40.611 0 40.611 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar12.326 0 12.326 9.268 0 9.268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 468.389 255.396 723.785 235.254 0 235.254Devlet Borçlanma Senetleri459.470 255.396 714.866 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.420 0 8.420 8.420 0 8.420Diğer Finansal Varlıklar499 0 499 3.048 0 3.048Türev Finansal VarlıklarI-c 89.027 196.655 285.682 131.398 57.599 188.997Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı84.237 196.655 280.892 130.256 57.599 187.855Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı4.790 0 4.790 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.024.570 14.957.535 23.982.105 8.938.144 13.487.471 22.425.615KredilerI-f 9.192.182 10.030.019 19.222.201 8.851.948 8.934.690 17.786.638Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 376.349 1.168.771 1.545.120 363.698 1.139.533 1.503.231Faktoring Alacakları22.487 0 22.487 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.525 3.792.596 3.867.121 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri74.525 3.278.899 3.353.424 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 513.697 513.697 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-640.973 -33.851 -674.824 -567.322 -29.426 -596.748SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 312.372 0 312.372 321.735 0 321.735Satış Amaçlı312.372 0 312.372 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 357.398 0 357.398 350.790 0 350.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 108.005 0 108.005 109.942 0 109.942Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer58.358 0 58.358 60.295 0 60.295YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI55.776 0 55.776 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 131.984 0 131.984 136.304 0 136.304DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 324.153 612.541 936.694 288.372 227.346 515.718VARLIKLAR TOPLAMI12.367.468 20.263.627 32.631.095 12.659.801 17.428.386 30.088.187YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 7.222.485 8.931.365 16.153.850 7.438.725 8.539.989 15.978.714ALINAN KREDİLERII-c 204.993 9.012.466 9.217.459 307.543 7.481.561 7.789.104PARA PİYASALARINA BORÇLAR82.961 245.207 328.168 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)736.220 0 736.220 771.622 0 771.622Bonolar736.220 0 736.220 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER120.750 98.433 219.183 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 114.200 98.117 212.317 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 6.550 316 6.866 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 51.396 4.113 55.509 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 120.046 1.019 121.065 123.100 1.575 124.675Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı14.063 0 14.063 12.475 0 12.475Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar105.983 1.019 107.002 110.625 1.575 112.200CARİ VERGİ BORCUII-g 36.106 0 36.106 42.867 0 42.867ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.873.084 2.873.084 0 2.541.645 2.541.645Krediler0 841.251 841.251 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları0 2.031.833 2.031.833 0 1.797.982 1.797.982DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER375.571 213.541 589.112 369.309 160.977 530.286ÖZKAYNAKLARII-ı 2.324.952 -23.613 2.301.339 1.971.270 0 1.971.270Ödenmiş Sermaye2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.886 0 23.886 24.324 0 24.324Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-40.032 -23.613 -63.645 -46.089 0 -46.089Kar Yedekleri608.185 0 608.185 581.138 0 581.138Yasal Yedekler56.229 0 56.229 46.650 0 46.650Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler551.956 0 551.956 534.488 0 534.488Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-305.992 0 -305.992 -319.272 0 -319.272Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-346.319 0 -346.319 -415.017 0 -415.017Dönem Net Kâr veya Zararı40.327 0 40.327 95.745 0 95.745Azınlık PaylarıII-i 18 0 18 17 0 17YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.275.480 21.355.615 32.631.095 11.190.103 18.898.084 30.088.187Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 585.276 713.672Kredilerden Alınan Faizler444.412 555.169Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.676 17.728Bankalardan Alınan Faizler7.917 15.259Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.700 32.243Menkul Değerlerden Alınan Faizler68.465 46.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.013 1.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar11.514 147İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler55.938 44.781Finansal Kiralama Faiz Gelirleri35.859 41.355Diğer Faiz Gelirleri1.247 5.206FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -391.521 -559.626Mevduata Verilen Faizler-213.898 -406.579Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-133.354 -88.200Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.200 -7.629İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-18.931 -49.216Kiralama Faiz Giderleri-2.727 -1.907Diğer Faiz Giderleri-21.411 -6.095NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ193.755 154.046NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ36.822 29.052Alınan Ücret ve Komisyonlar51.709 42.551Gayri Nakdi KredilerdenIV-i 13.831 19.063Diğer37.878 23.488Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.887 -13.499Gayri Nakdi KredilereIV-i -198 -202Diğer-14.689 -13.297TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 17.518 70.104Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.266 -1.158Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)140.314 141.538Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-127.062 -70.276DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 14.206 4.700FAALİYET BRÜT KÂRI262.301 260.664BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -83.138 -92.598DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -19.066 -23.280PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -56.940 -55.302DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -57.818 -44.943NET FAALİYET KARI (ZARARI)45.339 44.541BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 45.339 44.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -5.011 -12.631Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.011 -12.631Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 40.328 31.910DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERIV-h 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI40.328 31.910Grubun Karı (Zararı)IV-ı 40.327 31.910Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-i 1 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02295000 0,02707000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846361BIST