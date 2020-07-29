***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Yeni Bakiye1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.804 67.495 1.301.637 16 1.301.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -52 0 -52 0 5.301 1.849 7.150 0 0 62.440 69.538 0 69.538Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.148 0 24.634 0 -47.482 -2.035 -49.517 581.138 -415.017 62.440 1.934.830 16 1.934.846Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.173 0 -1.173 0 4.177 13.350 17.527 0 0 74.615 90.969 1 90.970Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 443 27.782 -4.631 0 23.151 0 -33.982 5.420 -28.562 608.185 -346.319 74.615 2.369.957 18 2.369.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.436.077 27.822.441 35.258.518 9.521.614 25.040.439 34.562.053GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 3.260.574 5.284.475 8.545.049 2.539.427 4.347.270 6.886.697Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 3.178.790 4.234.970 7.413.760 2.531.636 3.657.012 6.188.648Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler46.542 189.151 235.693 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.132.248 4.045.819 7.178.067 2.505.486 3.495.926 6.001.412Banka KredileriIII-a-2,i 0 22.773 22.773 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri0 22.773 22.773 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 81.784 1.026.732 1.108.516 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler81.784 1.026.732 1.108.516 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER898.379 1.362.637 2.261.016 467.712 243.763 711.475Cayılamaz Taahhütler799.215 1.309.141 2.108.356 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri389.634 1.309.141 1.698.775 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 123.768 0 123.768 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri93.364 0 93.364 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri90.637 0 90.637 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler98.074 0 98.074 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler99.164 53.496 152.660 45.692 60.871 106.563Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler99.164 53.496 152.660 45.692 60.871 106.563TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 3.277.124 21.175.329 24.452.453 6.514.475 20.449.406 26.963.881Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.817.124 20.833.169 23.650.293 5.654.475 20.449.406 26.103.881Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri62.031 888.344 950.375 244.828 725.145 969.973Vadeli Döviz Alım İşlemleri43.623 404.973 448.596 108.089 354.728 462.817Vadeli Döviz Satım İşlemleri18.408 483.371 501.779 136.739 370.417 507.156Para ve Faiz Swap İşlemleri2.349.740 15.498.256 17.847.996 4.003.669 16.643.967 20.647.636Swap Para Alım İşlemleri571.038 6.742.584 7.313.622 1.495.113 7.549.989 9.045.102Swap Para Satım İşlemleri1.548.702 5.804.802 7.353.504 2.508.556 6.531.670 9.040.226Swap Faiz Alım İşlemleri115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları405.353 2.600.792 3.006.145 1.405.978 2.052.246 3.458.224Para Alım Opsiyonları163.417 1.346.922 1.510.339 646.409 1.081.250 1.727.659Para Satım Opsiyonları241.936 1.253.870 1.495.806 759.569 970.996 1.730.565Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.845.777 1.845.777 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER59.935.948 43.095.567 103.031.515 63.690.084 36.681.478 100.371.562EMANET KIYMETLER10.564.338 8.010.817 18.575.155 15.252.026 7.082.934 22.334.960Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.662.792 0 5.662.792 10.247.748 0 10.247.748Emanete Alınan Menkul Değerler1.541.496 132.047 1.673.543 1.733.686 68.170 1.801.856Tahsile Alınan Çekler298.389 33.367 331.756 332.043 41.304 373.347Tahsile Alınan Ticari Senetler46.896 3.993 50.889 45.049 3.868 48.917Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.014.765 7.841.410 10.856.175 2.893.500 6.969.592 9.863.092Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER48.923.815 34.858.831 83.782.646 47.791.409 29.381.816 77.173.225Menkul Kıymetler895.539 0 895.539 133.303 0 133.303Teminat Senetleri36.407.480 22.296.604 58.704.084 34.756.978 19.022.196 53.779.174Emtia997.904 474.063 1.471.967 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.526.088 11.006.424 19.532.512 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.096.804 1.081.740 3.178.544 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER447.795 225.919 673.714 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI67.372.025 70.918.008 138.290.033 73.211.698 61.721.917 134.933.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı596.857 100.345Alınan Faizler1.096.121 1.467.437Ödenen Faizler-667.963 -1.147.059Alınan Temettüler53 2.804Alınan Ücret ve Komisyonlar109.312 75.732Elde Edilen Diğer Kazançlar315.000 114.418Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar93.908 84.999Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-110.360 -106.829Ödenen Vergiler-38.423 -12.465Diğer-200.791 -378.692Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-556.127 472.804Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-16.720 58.885Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış704.369 -488.705Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.327.860 -369.151Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-402.001 -58.279Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-38.879 -8.891Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)878.782 1.351.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)476.972 1.099.724Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)169.210 -1.111.913Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı40.730 573.149YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-217.687 41.728İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller22.482 -16.659Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7.072 1.521Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-704.120 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar150.670 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar306.209 56.866Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-291.583 1.638.333Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit142.736 1.634.803Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-683.561 -550.737İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 563.655Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-58.493 -9.388Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi556.345 310.965Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)87.805 2.564.175Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.489.721 2.864.730Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.577.526 5.428.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)74.616 62.440DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.354 7.098Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.173 -52Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.466 -65Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler293 13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17.527 7.150Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.447 6.082Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)17.079 2.381Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.999 -1.313TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.970 69.538Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.198.414 4.848.079 6.046.493 2.462.619 3.713.569 6.176.188Nakit ve Nakit Benzerleri496.970 4.626.921 5.123.891 2.081.523 3.655.970 5.737.493Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 140.036 2.064.519 2.204.555 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 131.646 2.390.935 2.522.581 20.430 1.118.373 1.138.803Para Piyasalarından Alacaklar226.070 171.467 397.537 1.912.595 0 1.912.595Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-782 0 -782 -329 0 -329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.001 15.121 37.122 14.444 0 14.444Devlet Borçlanma Senetleri13.559 15.121 28.680 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar8.442 0 8.442 9.268 0 9.268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 628.908 130.139 759.047 235.254 0 235.254Devlet Borçlanma Senetleri619.995 130.133 750.128 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.420 0 8.420 8.420 0 8.420Diğer Finansal Varlıklar493 6 499 3.048 0 3.048Türev Finansal VarlıklarI-c 50.535 75.898 126.433 131.398 57.599 188.997Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı38.818 75.898 114.716 130.256 57.599 187.855Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı11.717 0 11.717 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.884.272 14.747.966 25.632.238 8.938.144 13.487.471 22.425.615KredilerI-f 10.886.048 9.954.815 20.840.863 8.851.948 8.934.690 17.786.638Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 614.896 980.987 1.595.883 363.698 1.139.533 1.503.231Faktoring Alacakları42.898 0 42.898 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 75.774 3.848.249 3.924.023 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri75.774 3.385.597 3.461.371 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 462.652 462.652 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-735.344 -36.085 -771.429 -567.322 -29.426 -596.748SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 292.398 0 292.398 321.735 0 321.735Satış Amaçlı292.398 0 292.398 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 370.099 0 370.099 350.790 0 350.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 113.448 0 113.448 109.942 0 109.942Şerefiye49.649 0 49.649 49.647 0 49.647Diğer63.799 0 63.799 60.295 0 60.295YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.469 0 6.469 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 129.545 0 129.545 136.304 0 136.304DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 438.808 475.953 914.761 288.372 227.346 515.718VARLIKLAR TOPLAMI13.433.453 20.071.998 33.505.451 12.659.801 17.428.386 30.088.187YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 8.178.416 9.875.104 18.053.520 7.438.725 8.539.989 15.978.714ALINAN KREDİLERII-c 277.492 8.450.053 8.727.545 307.543 7.481.561 7.789.104PARA PİYASALARINA BORÇLAR88.087 171.407 259.494 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)493.442 0 493.442 771.622 0 771.622Bonolar493.442 0 493.442 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER39.376 93.546 132.922 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 39.376 92.436 131.812 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 0 1.110 1.110 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 61.132 2.305 63.437 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 117.149 1.062 118.211 123.100 1.575 124.675Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.211 0 15.211 12.475 0 12.475Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar101.938 1.062 103.000 110.625 1.575 112.200CARİ VERGİ BORCUII-g 36.244 0 36.244 42.867 0 42.867ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.585.532 2.585.532 0 2.541.645 2.541.645Krediler0 514.643 514.643 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları0 2.070.889 2.070.889 0 1.797.982 1.797.982DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER438.566 226.563 665.129 369.309 160.977 530.286ÖZKAYNAKLARII-ı 2.377.100 -7.125 2.369.975 1.971.270 0 1.971.270Ödenmiş Sermaye2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.151 0 23.151 24.324 0 24.324Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-21.437 -7.125 -28.562 -46.089 0 -46.089Kar Yedekleri608.185 0 608.185 581.138 0 581.138Yasal Yedekler56.229 0 56.229 46.650 0 46.650Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler551.956 0 551.956 534.488 0 534.488Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-271.704 0 -271.704 -319.272 0 -319.272Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-346.319 0 -346.319 -415.017 0 -415.017Dönem Net Kâr veya Zararı74.615 0 74.615 95.745 0 95.745Azınlık PaylarıII-i 18 0 18 17 0 17YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.107.004 21.398.447 33.505.451 11.190.103 18.898.084 30.088.187Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.122.958 1.484.688 537.682 771.016Kredilerden Alınan Faizler846.911 1.133.202 402.499 578.033Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.787 33.440 2.111 15.712Bankalardan Alınan Faizler19.278 33.556 11.361 18.297Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler54.104 93.025 28.404 60.782Menkul Değerlerden Alınan Faizler127.025 100.067 58.560 53.355Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.763 3.188 750 1.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.156 2.170 21.642 2.023İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler92.106 94.709 36.168 49.928Finansal Kiralama Faiz Gelirleri69.780 83.232 33.921 41.877Diğer Faiz Gelirleri2.073 8.166 826 2.960FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -774.853 -1.157.620 -383.332 -597.994Mevduata Verilen Faizler-426.607 -794.581 -212.709 -388.002Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-277.618 -218.301 -144.264 -130.101Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.583 -13.006 -3.383 -5.377İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-38.767 -121.374 -19.836 -72.158Kiralama Faiz Giderleri-3.332 -3.731 -605 -1.824Diğer Faiz Giderleri-23.946 -6.627 -2.535 -532NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ348.105 327.068 154.350 173.022NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ77.327 47.922 40.505 18.870Alınan Ücret ve Komisyonlar109.312 75.732 57.603 33.181Gayri Nakdi Kredilerden27.158 36.588 13.327 17.525DiğerIV-i 82.154 39.144 44.276 15.656Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-31.985 -27.810 -17.098 -14.311Gayri Nakdi Kredilere-397 -391 -199 -189DiğerIV-i -31.588 -27.419 -16.899 -14.122TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 53 2.804 53 42TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 45.794 105.340 28.276 35.236Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.765 4.020 4.499 5.178Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)89.563 78.177 -50.751 -63.361Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-52.534 23.143 74.528 93.419DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 36.402 10.354 22.196 5.654FAALİYET BRÜT KÂRI507.681 493.488 245.380 232.824BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -179.593 -181.870 -96.455 -89.272DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -12.712 -27.045 6.354 -3.765PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -109.111 -105.669 -52.171 -50.367DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -114.368 -94.624 -56.550 -49.681NET FAALİYET KARI (ZARARI)91.897 84.280 46.558 39.739BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 91.897 84.280 46.558 39.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -17.281 -21.840 -12.270 -9.209Cari Vergi Karşılığı-12.228 -19.278 -12.228 -19.278Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.053 -2.562 -42 10.069Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 74.616 62.440 34.288 30.530DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI74.616 62.440 34.288 30.530Grubun Karı (Zararı)IV-ı 74.615 62.440 34.288 30.530Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-i 1 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,39320000 0,04763000 0,01807000 0,02329000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864044BIST