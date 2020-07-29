***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Yeni Bakiye1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -415.575 57.532 1.236.469 0 1.236.469Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -17 0 -17 0 5.301 1.849 7.150 0 0 55.967 63.100 0 63.100Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -2.955 0 21.176 0 -48.012 -2.035 -50.047 474.970 -369.551 55.967 1.863.224 0 1.863.224Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.163 0 -1.163 0 4.177 14.470 18.647 0 0 61.142 78.626 0 78.626Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 24.131 -4.413 0 19.718 0 -34.512 6.540 -27.972 483.558 -288.671 61.142 2.286.219 0 2.286.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.328.487 27.769.461 35.097.948 9.578.925 25.099.113 34.678.038GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 3.261.548 5.291.839 8.553.387 2.540.432 4.347.870 6.888.302Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 3.179.764 4.235.660 7.415.424 2.532.641 3.657.612 6.190.253Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler46.542 189.151 235.693 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.133.222 4.046.509 7.179.731 2.506.491 3.496.526 6.003.017Banka KredileriIII-a-2,i 0 22.773 22.773 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri0 22.773 22.773 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 81.784 1.033.406 1.115.190 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler81.784 1.033.406 1.115.190 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER799.215 1.309.141 2.108.356 422.020 182.892 604.912Cayılamaz Taahhütler799.215 1.309.141 2.108.356 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri389.634 1.309.141 1.698.775 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 123.768 0 123.768 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri93.364 0 93.364 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri90.637 0 90.637 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler98.074 0 98.074 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 3.267.724 21.168.481 24.436.205 6.616.473 20.568.351 27.184.824Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.807.724 20.826.321 23.634.045 5.756.473 20.568.351 26.324.824Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri62.031 888.340 950.371 246.399 728.227 974.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri43.623 404.971 448.594 108.090 356.942 465.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri18.408 483.369 501.777 138.309 371.285 509.594Para ve Faiz Swap İşlemleri2.349.740 15.498.254 17.847.994 4.104.096 16.762.800 20.866.896Swap Para Alım İşlemleri571.038 6.742.584 7.313.622 1.495.113 7.660.490 9.155.603Swap Para Satım İşlemleri1.548.702 5.804.800 7.353.502 2.608.983 6.540.002 9.148.985Swap Faiz Alım İşlemleri115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları395.953 2.593.950 2.989.903 1.405.978 2.049.276 3.455.254Para Alım Opsiyonları158.717 1.343.501 1.502.218 646.409 1.079.765 1.726.174Para Satım Opsiyonları237.236 1.250.449 1.487.685 759.569 969.511 1.729.080Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.845.777 1.845.777 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER53.317.493 30.644.985 83.962.478 57.530.334 25.553.443 83.083.777EMANET KIYMETLER5.668.543 545.956 6.214.499 10.625.494 384.140 11.009.634Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.603.045 0 4.603.045 9.297.970 9.297.970Emanete Alınan Menkul Değerler671.835 132.047 803.882 902.468 68.170 970.638Tahsile Alınan Çekler298.148 31.401 329.549 331.314 39.608 370.922Tahsile Alınan Ticari Senetler46.593 3.773 50.366 44.746 3.678 48.424Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler48.922 378.735 427.657 48.996 272.684 321.680Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER47.201.155 29.873.110 77.074.265 46.258.191 24.952.575 71.210.766Menkul Kıymetler895.539 0 895.539 133.303 0 133.303Teminat Senetleri34.684.820 17.310.883 51.995.703 33.223.760 14.592.955 47.816.715Emtia997.904 474.063 1.471.967 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.526.088 11.006.424 19.532.512 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.096.804 1.081.740 3.178.544 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER447.795 225.919 673.714 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI60.645.980 58.414.446 119.060.426 67.109.259 50.652.556 117.761.815Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı373.200 110.343Alınan Faizler1.079.597 1.405.344Ödenen Faizler-695.409 -1.092.902Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar106.534 74.477Elde Edilen Diğer Kazançlar313.765 105.021Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar79.055 84.999Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-108.339 -102.804Ödenen Vergiler-36.427 -11.638Diğer-365.584 -354.923Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-399.101 412.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.484 42.021Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış710.234 -488.739Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.189.098 -582.406Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-353.306 -35.991Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-38.880 -8.892Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)836.987 1.218.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)528.834 1.404.330Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)116.612 -1.135.784Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-25.901 522.910YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-185.170 42.352İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller23.148 -15.958Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.945 1.444Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-704.120 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar182.650 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar306.207 56.866Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-291.584 1.677.456Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit142.736 1.474.464Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-683.562 -351.275İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 563.655Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-58.493 -9.388Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi555.996 309.576Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)53.341 2.552.294Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.443.070 2.846.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.496.411 5.399.082Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)61.142 55.967DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17.484 7.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.163 -17Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.454 -21Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler291 4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar18.647 7.150Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.418 6.082Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)18.551 2.370Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.322 -1.302TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.626 63.100Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.096.759 4.845.434 5.942.193 2.433.724 3.679.227 6.112.951Nakit ve Nakit Benzerleri417.572 4.624.276 5.041.848 2.069.217 3.621.628 5.690.845Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 140.036 2.064.519 2.204.555 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 58.270 2.388.290 2.446.560 20.125 1.084.031 1.104.156Para Piyasalarından Alacaklar220.047 171.467 391.514 1.900.591 0 1.900.591Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-781 0 -781 -326 0 -326Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar504 15.121 15.625 5.176 0 5.176Devlet Borçlanma Senetleri504 15.121 15.625 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 628.148 130.139 758.287 234.494 0 234.494Devlet Borçlanma Senetleri619.995 130.133 750.128 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.660 0 7.660 7.660 0 7.660Diğer Finansal Varlıklar493 6 499 3.048 0 3.048Türev Finansal Varlıklar50.535 75.898 126.433 124.837 57.599 182.436Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 38.818 75.898 114.716 123.695 57.599 181.294Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 11.717 0 11.717 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.546.259 13.909.485 24.455.744 8.625.764 12.623.612 21.249.376KredilerI-f 11.101.497 10.061.236 21.162.733 8.851.955 9.180.938 18.032.893Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları42.898 0 42.898 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 75.774 3.848.249 3.924.023 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri75.774 3.385.597 3.461.371 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 462.652 462.652 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-673.910 0 -673.910 -516.011 0 -516.011SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 292.398 0 292.398 321.735 0 321.735Satış Amaçlı292.398 0 292.398 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 349.138 0 349.138 329.447 0 329.447MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 60.100 0 60.100 56.763 0 56.763Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer60.100 0 60.100 56.763 0 56.763YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.469 0 6.469 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 110.561 0 110.561 117.667 0 117.667DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 369.766 472.756 842.522 254.972 224.390 479.362VARLIKLAR TOPLAMI13.057.030 19.227.675 32.284.705 12.417.547 16.527.229 28.944.776YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 8.191.337 9.966.055 18.157.392 7.439.521 8.684.861 16.124.382ALINAN KREDİLERII-c 48.951 7.557.364 7.606.315 54.261 6.577.896 6.632.157PARA PİYASALARINA BORÇLAR88.087 171.407 259.494 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)493.442 0 493.442 771.622 0 771.622Bonolar493.442 0 493.442 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER39.376 93.546 132.922 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 39.376 92.436 131.812 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 0 1.110 1.110 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 61.132 2.305 63.437 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 109.554 1.062 110.616 116.000 1.575 117.575Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı13.767 0 13.767 11.101 0 11.101Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar95.787 1.062 96.849 104.899 1.575 106.474CARİ VERGİ BORCUII-g 35.572 0 35.572 40.496 0 40.496ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.585.530 2.585.530 0 2.541.645 2.541.645Krediler0 514.641 514.641 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları0 2.070.889 2.070.889 0 1.797.982 1.797.982DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 366.135 187.631 553.766 332.570 146.467 479.037ÖZKAYNAKLARII-ı 2.293.344 -7.125 2.286.219 1.899.858 0 1.899.858Ödenmiş Sermaye2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler19.718 0 19.718 20.881 0 20.881Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-20.847 -7.125 -27.972 -46.619 0 -46.619Kar Yedekleri483.558 0 483.558 474.970 0 474.970Yasal Yedekler49.270 0 49.270 40.682 0 40.682Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.288 0 434.288 434.288 0 434.288Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-227.529 0 -227.529 -280.083 0 -280.083Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-288.671 0 -288.671 -369.551 0 -369.551Dönem Net Kâr veya Zararı61.142 0 61.142 89.468 0 89.468Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.726.930 20.557.775 32.284.705 10.819.995 18.124.781 28.944.776Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.063.929 1.412.728 504.852 732.533Kredilerden Alınan Faizler860.629 1.150.100 405.514 584.099Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.787 33.440 2.111 15.712Bankalardan Alınan Faizler18.146 31.056 10.322 17.371Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler53.804 90.391 28.262 59.105Menkul Değerlerden Alınan Faizler125.904 99.673 57.982 53.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar642 2.794 172 1.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.156 2.170 21.642 2.023İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler92.106 94.709 36.168 49.928Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.659 8.068 661 2.918FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -747.900 -1.109.942 -366.880 -572.208Mevduata Verilen Faizler-427.391 -796.374 -213.196 -388.911Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-249.900 -186.420 -127.331 -110.496Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.564 -12.926 -3.377 -5.340İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-38.767 -103.864 -19.836 -65.105Kiralama Faiz Giderleri-3.332 -3.731 -605 -1.824Diğer Faiz Giderleri-23.946 -6.627 -2.535 -532NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ316.029 302.786 137.972 160.325NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ74.628 46.550 39.455 18.071Alınan Ücret ve Komisyonlar106.534 74.477 56.384 33.537Gayri Nakdi Kredilerden27.169 36.596 13.332 17.533DiğerIV-i 79.365 37.881 43.052 16.004Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-31.906 -27.927 -16.929 -15.466Gayri Nakdi Kredilere-243 -238 -121 -116DiğerIV-i -31.663 -27.689 -16.808 -15.350TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 8 2.769 8 7TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 36.198 95.375 24.936 24.555Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.809 3.991 4.543 5.165Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)88.916 78.358 -50.314 -68.482Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-61.527 13.026 70.707 87.872DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 35.707 9.844 21.757 5.443FAALİYET BRÜT KÂRI462.570 457.324 224.128 208.401BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -162.764 -165.760 -89.977 -78.676DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -12.712 -27.045 6.354 -3.765PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -102.322 -97.378 -48.896 -46.302DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -108.007 -90.902 -52.155 -47.711NET FAALİYET KARI (ZARARI)76.765 76.239 39.454 31.947BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 76.765 76.239 39.454 31.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -15.623 -20.272 -11.690 -7.474Cari Vergi Karşılığı-10.548 -18.893 -10.548 -18.893Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.075 -1.379 -1.142 11.419Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 61.142 55.967 27.764 24.473DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 61.142 55.967 27.764 24.473Grubun Karı (Zararı)61.142 55.967 27.764 24.473Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03220000 0,04270000 0,01360000 0,01700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864046BIST