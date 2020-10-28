***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.10.2020 14:40
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.804 67.495 1.301.637 16 1.301.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 132.757 134.031 0 134.031
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 y Mevcutları
4.160.150 0 4.160.150 10.247.748 0 10.247.748
Emanete Alınan Menkul Değerler
326.672 145.075 471.747 1.733.686 68.170 1.801.856
Tahsile Alınan Çekler
310.516 48.140 358.656 332.043 41.304 373.347
Tahsile Alınan Ticari Senetler
48.762 5.186 53.948 45.049 3.868 48.917
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.584.381 9.169.201 12.753.582 2.893.500 6.969.592 9.863.092
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
49.841.408 41.428.005 91.269.413 47.791.409 29.381.816 77.173.225
Menkul Kıymetler
373.366 0 373.366 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
37.606.015 24.988.663 62.594.678 34.756.978 19.022.196 53.779.174
Emtia
1.030.654 542.331 1.572.985 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.314.579 14.151.126 22.465.705 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.516.794 1.745.885 4.262.679 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
379.366 256.946 636.312 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
67.197.359 80.399.836 147.597.195 73.211.698 61.721.917 134.933.615
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-491.030 316.207
Alınan Faizler
1.422.146 2.040.208
Ödenen Faizler
-1.115.576 -1.748.844
Alınan Temettüler
53 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
159.261 114.525
Elde Edilen Diğer Kazançlar
478.960 247.800
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
136.119 150.755
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-158.195 -149.275
Ödenen Vergiler
-26.567 -42.340
Diğer
-1.387.231 -296.622
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-667.683 1.122.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.945 50.561
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-330.587 -261.374
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.206.740 -1.090.228
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-297.298 21.425
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
18.212 -4.916
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
337.887 1.637.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.195.504 1.895.880
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
644.284 -1.126.099
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.158.713 1.438.592
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-395.606 -4.237
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-48.159 -35.200
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.634 4.025
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-849.938 -80.500
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
182.650 50.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
306.207 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-454.091 62.825
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.623 1.404.527
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-712.950 -1.889.021
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.499 -16.336
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.011.934 233.022
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-996.476 1.730.202
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.489.721 2.864.730
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.493.245 4.594.932
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.072 132.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
21.209 1.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.449 -331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.365 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.045 -403
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.871 72
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.760 1.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.857 8.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
21.684 -9.304
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67 1.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.281 134.031
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.520.116 4.874.953 6.395.069 2.462.619 3.713.569 6.176.188
Nakit ve Nakit Benzerleri
640.939 4.447.035 5.087.974 2.081.523 3.655.970 5.737.493
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 211.582 3.191.641 3.403.223 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 156.470 1.255.394 1.411.864 20.430 1.118.373 1.138.803
Para Piyasalarından Alacaklar
273.613 0 273.613 1.912.595 0 1.912.595
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-726 0 -726 -329 0 -329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.422 17.991 49.413 14.444 0 14.444
Devlet Borçlanma Senetleri
11.549 17.991 29.540 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
19.873 0 19.873 9.268 0 9.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 739.664 163.282 902.946 235.254 0 235.254
Devlet Borçlanma Senetleri
720.733 163.282 884.015 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 8.420 0 8.420
Diğer Finansal Varlıklar
10.511 0 10.511 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
I-c 108.091 246.645 354.736 131.398 57.599 188.997
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92.023 246.645 338.668 130.256 57.599 187.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
16.068 0 16.068 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.363.794 15.734.866 27.098.660 8.938.144 13.487.471 22.425.615
Krediler
I-f 11.258.660 10.401.760 21.660.420 8.851.948 8.934.690 17.786.638
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 671.281 1.035.726 1.707.007 363.698 1.139.533 1.503.231
Faktoring Alacakları
154.725 0 154.725 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.438 4.341.069 4.415.507 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
74.438 3.815.170 3.889.608 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 525.899 525.899 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-795.310 -43.689 -838.999 -567.322 -29.426 -596.748
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 266.225 0 266.225 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
266.225 0 266.225 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 375.066 0 375.066 350.790 0 350.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 114.007 0 114.007 109.942 0 109.942
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
64.360 0 64.360 60.295 0 60.295
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.076 0 12.076 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 115.292 0 115.292 136.304 0 136.304
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 507.621 607.169 1.114.790 288.372 227.346 515.718
VARLIKLAR TOPLAMI
14.274.197 21.216.988 35.491.185 12.659.801 17.428.386 30.088.187
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 8.335.251 10.303.056 18.638.307 7.438.725 8.539.989 15.978.714
ALINAN KREDİLER
II-c 346.742 9.163.198 9.509.940 307.543 7.481.561 7.789.104
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
89.805 470.944 560.749 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
218.381 0 218.381 771.622 0 771.622
Bonolar
218.381 0 218.381 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
78.350 60.944 139.294 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 78.350 59.752 138.102 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 1.192 1.192 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 55.196 1.536 56.732 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 137.727 1.203 138.930 123.100 1.575 124.675
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.281 0 15.281 12.475 0 12.475
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
122.446 1.203 123.649 110.625 1.575 112.200
CARİ VERGİ BORCU
II-g 40.362 0 40.362 42.867 0 42.867
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.992.125 2.992.125 0 2.541.645 2.541.645
Krediler
0 596.033 596.033 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.396.092 2.396.092 0 1.797.982 1.797.982
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
481.938 307.141 789.079 369.309 160.977 530.286
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.416.781 -9.495 2.407.286 1.971.270 0 1.971.270
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
30.773 0 30.773 24.324 0 24.324
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.834 -9.495 -31.329 -46.089 0 -46.089
Kar Yedekleri
608.185 0 608.185 581.138 0 581.138
Yasal Yedekler
56.229 0 56.229 46.650 0 46.650
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
551.956 0 551.956 534.488 0 534.488
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-239.249