***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Yeni Bakiye1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.804 67.495 1.301.637 16 1.301.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 132.757 134.031 0 134.031Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 y Mevcutları4.160.150 0 4.160.150 10.247.748 0 10.247.748Emanete Alınan Menkul Değerler326.672 145.075 471.747 1.733.686 68.170 1.801.856Tahsile Alınan Çekler310.516 48.140 358.656 332.043 41.304 373.347Tahsile Alınan Ticari Senetler48.762 5.186 53.948 45.049 3.868 48.917Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.584.381 9.169.201 12.753.582 2.893.500 6.969.592 9.863.092Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER49.841.408 41.428.005 91.269.413 47.791.409 29.381.816 77.173.225Menkul Kıymetler373.366 0 373.366 133.303 0 133.303Teminat Senetleri37.606.015 24.988.663 62.594.678 34.756.978 19.022.196 53.779.174Emtia1.030.654 542.331 1.572.985 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.314.579 14.151.126 22.465.705 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.516.794 1.745.885 4.262.679 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER379.366 256.946 636.312 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI67.197.359 80.399.836 147.597.195 73.211.698 61.721.917 134.933.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-491.030 316.207Alınan Faizler1.422.146 2.040.208Ödenen Faizler-1.115.576 -1.748.844Alınan Temettüler53 0Alınan Ücret ve Komisyonlar159.261 114.525Elde Edilen Diğer Kazançlar478.960 247.800Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar136.119 150.755Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-158.195 -149.275Ödenen Vergiler-26.567 -42.340Diğer-1.387.231 -296.622Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-667.683 1.122.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-28.945 50.561Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-330.587 -261.374Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.206.740 -1.090.228Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-297.298 21.425Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)18.212 -4.916Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)337.887 1.637.136Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.195.504 1.895.880Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)644.284 -1.126.099Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.158.713 1.438.592YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-395.606 -4.237İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-48.159 -35.200Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller13.634 4.025Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-849.938 -80.500Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar182.650 50.572Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar306.207 56.866Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-454.091 62.825Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.623 1.404.527Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-712.950 -1.889.021İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 563.655Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-64.499 -16.336Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.011.934 233.022Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-996.476 1.730.202Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.489.721 2.864.730Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.493.245 4.594.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)107.072 132.757DİĞER KAPSAMLI GELİRLER21.209 1.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.449 -331Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.365 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.045 -403Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.871 72Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar14.760 1.605Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6.857 8.995Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)21.684 -9.304Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-67 1.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.281 134.031Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.520.116 4.874.953 6.395.069 2.462.619 3.713.569 6.176.188Nakit ve Nakit Benzerleri640.939 4.447.035 5.087.974 2.081.523 3.655.970 5.737.493Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 211.582 3.191.641 3.403.223 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 156.470 1.255.394 1.411.864 20.430 1.118.373 1.138.803Para Piyasalarından Alacaklar273.613 0 273.613 1.912.595 0 1.912.595Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-726 0 -726 -329 0 -329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar31.422 17.991 49.413 14.444 0 14.444Devlet Borçlanma Senetleri11.549 17.991 29.540 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar19.873 0 19.873 9.268 0 9.268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 739.664 163.282 902.946 235.254 0 235.254Devlet Borçlanma Senetleri720.733 163.282 884.015 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.420 0 8.420 8.420 0 8.420Diğer Finansal Varlıklar10.511 0 10.511 3.048 0 3.048Türev Finansal VarlıklarI-c 108.091 246.645 354.736 131.398 57.599 188.997Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı92.023 246.645 338.668 130.256 57.599 187.855Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı16.068 0 16.068 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.363.794 15.734.866 27.098.660 8.938.144 13.487.471 22.425.615KredilerI-f 11.258.660 10.401.760 21.660.420 8.851.948 8.934.690 17.786.638Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 671.281 1.035.726 1.707.007 363.698 1.139.533 1.503.231Faktoring Alacakları154.725 0 154.725 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.438 4.341.069 4.415.507 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri74.438 3.815.170 3.889.608 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 525.899 525.899 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-795.310 -43.689 -838.999 -567.322 -29.426 -596.748SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 266.225 0 266.225 321.735 0 321.735Satış Amaçlı266.225 0 266.225 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 375.066 0 375.066 350.790 0 350.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 114.007 0 114.007 109.942 0 109.942Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer64.360 0 64.360 60.295 0 60.295YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.076 0 12.076 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 115.292 0 115.292 136.304 0 136.304DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 507.621 607.169 1.114.790 288.372 227.346 515.718VARLIKLAR TOPLAMI14.274.197 21.216.988 35.491.185 12.659.801 17.428.386 30.088.187YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 8.335.251 10.303.056 18.638.307 7.438.725 8.539.989 15.978.714ALINAN KREDİLERII-c 346.742 9.163.198 9.509.940 307.543 7.481.561 7.789.104PARA PİYASALARINA BORÇLAR89.805 470.944 560.749 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)218.381 0 218.381 771.622 0 771.622Bonolar218.381 0 218.381 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER78.350 60.944 139.294 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 78.350 59.752 138.102 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 0 1.192 1.192 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 55.196 1.536 56.732 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 137.727 1.203 138.930 123.100 1.575 124.675Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.281 0 15.281 12.475 0 12.475Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar122.446 1.203 123.649 110.625 1.575 112.200CARİ VERGİ BORCUII-g 40.362 0 40.362 42.867 0 42.867ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.992.125 2.992.125 0 2.541.645 2.541.645Krediler0 596.033 596.033 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları0 2.396.092 2.396.092 0 1.797.982 1.797.982DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER481.938 307.141 789.079 369.309 160.977 530.286ÖZKAYNAKLARII-ı 2.416.781 -9.495 2.407.286 1.971.270 0 1.971.270Ödenmiş Sermaye2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler30.773 0 30.773 24.324 0 24.324Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-21.834 -9.495 -31.329 -46.089 0 -46.089Kar Yedekleri608.185 0 608.185 581.138 0 581.138Yasal Yedekler56.229 0 56.229 46.650 0 46.650Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler551.956 0 551.956 534.488 0 534.488Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-239.249