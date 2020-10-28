***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077Yeni Bakiye1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.3 -415.575 57.532 1.236.469 0 1.236.469Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -285 0 -285 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 122.910 124.230 0 124.230Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.223 0 20.908 0 -44.451 -11.141 -55.592 474.970 -369.551 122.910 1.924.354 0 1.924.354Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.155 -1.589 0 4.566 0 -2.153 18.033 15.880 0 0 88.373 108.819 0 108.819Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.839 0 25.447 0 -40.842 10.103 -30.739 483.558 -288.671 88.373 2.316.412 0 2.316.412Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.476.622 29.248.868 37.725.490 9.578.925 25.099.113 34.678.038GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 3.280.243 5.742.416 9.022.659 2.540.432 4.347.870 6.888.302Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 3.196.878 4.302.858 7.499.736 2.532.641 3.657.612 6.190.253Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.073 214.363 258.436 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.152.805 4.088.495 7.241.300 2.506.491 3.496.526 6.003.017Banka KredileriIII-a-2,i 0 10.501 10.501 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri0 10.501 10.501 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 83.365 1.429.057 1.512.422 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler83.365 1.429.057 1.512.422 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER695.471 382.290 1.077.761 422.020 182.892 604.912Cayılamaz Taahhütler695.471 382.290 1.077.761 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri253.472 382.290 635.762 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 133.275 0 133.275 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri97.173 0 97.173 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri102.755 0 102.755 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler105.058 0 105.058 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 4.500.908 23.124.162 27.625.070 6.616.473 20.568.351 27.184.824Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar670.000 2.713.270 3.383.270 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler670.000 2.713.270 3.383.270 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.830.908 20.410.892 24.241.800 5.756.473 20.568.351 26.324.824Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri101.072 280.357 381.429 246.399 728.227 974.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri73.179 90.390 163.569 108.090 356.942 465.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri27.893 189.967 217.860 138.309 371.285 509.594Para ve Faiz Swap İşlemleri3.020.061 17.583.460 20.603.521 4.104.096 16.762.800 20.866.896Swap Para Alım İşlemleri417.769 8.128.775 8.546.544 1.495.113 7.660.490 9.155.603Swap Para Satım İşlemleri2.422.292 5.979.113 8.401.405 2.608.983 6.540.002 9.148.985Swap Faiz Alım İşlemleri90.000 1.737.786 1.827.786 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri90.000 1.737.786 1.827.786 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları709.775 1.195.441 1.905.216 1.405.978 2.049.276 3.455.254Para Alım Opsiyonları360.895 600.764 961.659 646.409 1.079.765 1.726.174Para Satım Opsiyonları348.880 594.677 943.557 759.569 969.511 1.729.080Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.351.634 1.351.634 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER51.808.124 36.807.818 88.615.942 57.530.334 25.553.443 83.083.777EMANET KIYMETLER3.307.766 978.102 4.285.868 10.625.494 384.140 11.009.634Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.249.920 0 2.249.920 9.297.970 0 9.297.970Emanete Alınan Menkul Değerler183.008 145.075 328.083 902.468 68.170 970.638Tahsile Alınan Çekler310.255 45.812 356.067 331.314 39.608 370.922Tahsile Alınan Ticari Senetler48.459 4.929 53.388 44.746 3.678 48.424Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler516.124 782.286 1.298.410 48.996 272.684 321.680Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER48.120.992 35.572.770 83.693.762 46.258.191 24.952.575 71.210.766Menkul Kıymetler373.366 0 373.366 133.303 133.303Teminat Senetleri35.885.599 19.133.428 55.019.027 33.223.760 14.592.955 47.816.715Emtia1.030.654 542.331 1.572.985 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.314.579 14.151.126 22.465.705 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.516.794 1.745.885 4.262.679 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER379.366 256.946 636.312 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI60.284.746 66.056.686 126.341.432 67.109.259 50.652.556 117.761.815Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-548.239 276.379Alınan Faizler1.336.052 1.928.067Ödenen Faizler-1.085.942 -1.668.011Alınan Temettüler8 0Alınan Ücret ve Komisyonlar154.850 112.437Elde Edilen Diğer Kazançlar477.335 236.758Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar116.389 112.867Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-154.970 -145.250Ödenen Vergiler-25.527 -38.915Diğer-1.366.434 -261.574Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-652.613 959.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.855 34.046Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-338.443 -261.335Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.113.916 -1.424.949Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-256.775 42.032Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)18.211 -4.917Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)341.639 1.500.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.154.278 2.197.342Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)555.248 -1.123.071Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.200.852 1.235.890YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-370.560 -3.260İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-32.075 -34.142Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller13.438 3.944Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-840.780 -80.500Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar182.650 50.572Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar306.207 56.866Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-454.091 262.287Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.623 1.404.527Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-712.950 -1.689.559İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 563.655Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-64.499 -16.336Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.008.898 232.073Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.016.605 1.726.990Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.443.070 2.846.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.426.465 4.573.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)88.373 122.910DİĞER KAPSAMLI GELİRLER20.446 1.320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.566 -285Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.986 -356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.491 71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar15.880 1.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6.457 8.995Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)23.119 -9.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-782 1.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.819 124.230Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.433.509 4.862.491 6.296.000 2.433.724 3.679.227 6.112.951Nakit ve Nakit Benzerleri586.511 4.434.573 5.021.084 2.069.217 3.621.628 5.690.845Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 211.582 3.191.641 3.403.223 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 105.565 1.242.932 1.348.497 20.125 1.084.031 1.104.156Para Piyasalarından Alacaklar270.089 0 270.089 1.900.591 0 1.900.591Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-725 0 -725 -326 0 -326Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 17.991 17.996 5.176 0 5.176Devlet Borçlanma Senetleri5 17.991 17.996 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 738.902 163.282 902.184 234.494 0 234.494Devlet Borçlanma Senetleri720.733 163.282 884.015 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.660 0 7.660 7.660 0 7.660Diğer Finansal Varlıklar10.509 0 10.509 3.048 0 3.048Türev Finansal Varlıklar108.091 246.645 354.736 124.837 57.599 182.436Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 92.023 246.645 338.668 123.695 57.599 181.294Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 16.068 0 16.068 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)