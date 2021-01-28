***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581Yeni Bakiye1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -419.409 52.862 1.227.965 0 1.227.965Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -312 0 -312 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 84.881 95.147 0 95.147Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 41.354 -52.862 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 41.354 -52.862 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.155 -1.604 0 4.551 0 21.530 10.340 31.870 0 0 95.390 131.811 0 131.811Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.557.120 30.718.794 42.275.914 9.578.925 25.099.113 34.678.038GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3 3.051.761 5.475.558 8.527.319 2.540.432 4.347.870 6.888.302Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.756.686 3.534.587 6.291.273 2.532.641 3.657.612 6.190.253Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.233 19.769 64.002 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.712.453 3.514.818 6.227.271 2.506.491 3.496.526 6.003.017Banka KredileriIII-a-2,i 0 8.762 8.762 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri0 8.762 8.762 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER724.527 550.681 1.275.208 422.020 182.892 604.912Cayılamaz Taahhütler724.527 550.681 1.275.208 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri284.835 513.584 798.419 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 37.097 37.097 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 128.567 0 128.567 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri93.189 0 93.189 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri103.493 0 103.493 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler110.705 0 110.705 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 7.780.832 24.692.555 32.473.387 6.616.473 20.568.351 27.184.824Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.370.832 20.315.109 26.685.941 5.756.473 20.568.351 26.324.824Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri749.743 1.515.798 2.265.541 246.399 728.227 974.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri736.568 405.822 1.142.390 108.090 356.942 465.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri13.175 1.109.976 1.123.151 138.309 371.285 509.594Para ve Faiz Swap İşlemleri5.083.001 17.430.266 22.513.267 4.104.096 16.762.800 20.866.896Swap Para Alım İşlemleri637.447 8.727.662 9.365.109 1.495.113 7.660.490 9.155.603Swap Para Satım İşlemleri4.445.554 5.233.210 9.678.764 2.608.983 6.540.002 9.148.985Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları538.088 549.919 1.088.007 1.405.978 2.049.276 3.455.254Para Alım Opsiyonları284.130 271.679 555.809 646.409 1.079.765 1.726.174Para Satım Opsiyonları253.958 278.240 532.198 759.569 969.511 1.729.080Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 819.126 819.126 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER51.772.937 35.281.269 87.054.206 57.530.334 25.553.443 83.083.777EMANET KIYMETLER2.285.689 930.663 3.216.352 10.625.494 384.140 11.009.634Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.318.313 0 1.318.313 9.297.970 0 9.297.970Emanete Alınan Menkul Değerler104.727 125.602 230.329 902.468 68.170 970.638Tahsile Alınan Çekler314.407 122.393 436.800 331.314 39.608 370.922Tahsile Alınan Ticari Senetler35.930 6.257 42.187 44.746 3.678 48.424Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler512.312 676.411 1.188.723 48.996 272.684 321.680Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER49.139.135 34.113.412 83.252.547 46.258.191 24.952.575 71.210.766Menkul Kıymetler359.549 0 359.549 133.303 0 133.303Teminat Senetleri36.800.048 18.198.784 54.998.832 33.223.760 14.592.955 47.816.715Emtia1.030.654 524.758 1.555.412 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.081.724 13.599.996 21.681.720 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.867.160 1.789.874 4.657.034 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER348.113 237.194 585.307 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI63.330.057 66.000.063 129.330.120 67.109.259 50.652.556 117.761.815Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-676.128 492.867Alınan Faizler2.097.152 2.674.103Ödenen Faizler-1.625.407 -2.089.849Alınan Temettüler8 0Alınan Ücret ve Komisyonlar217.302 160.338Elde Edilen Diğer Kazançlar507.719 209.250Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar163.274 178.444Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-205.142 -191.720Ödenen Vergiler-35.559 -125.199Diğer-1.795.475 -322.500Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim203.184 849.433Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-19.565 36.884Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-471.964 -482.961Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.419.044 -1.687.293Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-447.103 -114.646Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)50.762 -4.701Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)439.666 1.411.441Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.002.724 3.138.948Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.067.708 -1.448.239Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-472.944 1.342.300YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-455.003 -210.504İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-80.369 -64.491Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller20.023 6.251Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.035.121 -259.702Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar336.089 50.572Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar304.375 56.866Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-293.832 80.132Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit467.587 1.203.908Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.009.950 -1.663.254İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 563.655Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.204 -24.177Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi952.453 384.354Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-269.326 1.596.282Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, i 4.443.070 2.846.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, ii 4.173.744 4.443.070Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)95.390 84.881DİĞER KAPSAMLI GELİRLER36.421 10.266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.551 -312Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.043 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.005 -390Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.487 78Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar31.870 10.578Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri22.833 17.140Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)13.257 -5.188Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.220 -1.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.811 95.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.088.292 4.995.277 7.083.569 2.433.724 3.679.227 6.112.951Nakit ve Nakit Benzerleri1.148.426 4.744.198 5.892.624 2.069.217 3.621.628 5.690.845Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 384.758 3.210.176 3.594.934 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 164.202 1.534.022 1.698.224 20.125 1.084.031 1.104.156Para Piyasalarından Alacaklar600.294 0 600.294 1.900.591 0 1.900.591Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-828 0 -828 -326 0 -326Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.791 18.063 24.854 5.176 0 5.176Devlet Borçlanma Senetleri6.791 18.063 24.854 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 811.268 170.390 981.658 234.494 0 234.494Devlet Borçlanma Senetleri762.918 170.390 933.308 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler37.840 0 37.840 7.660 0 7.660Diğer Finansal Varlıklar10.510 0 10.510 3.048 0 3.048Türev Finansal Varlıklar121.807 62.626 184.433 124.837 57.599 182.436Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 114.029 62.626 176.655 123.695 57.599 181.294Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 7.778 0 7.778 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.726.858 13.798.069 26.524.927 8.625.764 12.623.612 21.249.376KredilerI-f 12.900.842 9.828.338 22.729.180 8.851.955 9.180.938 18.032.893Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları299.362 0 299.362 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 75.703 4.158.197 4.233.900 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri75.703 3.657.547 3.733.250 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 500.650 500.650 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-549.049 -188.466 -737.515 -516.011 0 -516.011SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 224.790 0 224.790 321.735 0 321.735Satış Amaçlı224.790 0 224.790 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 341.106 0 341.106 329.447 0 329.447MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 69.131 0 69.131 56.763 0 56.763Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer69.131 0 69.131 56.763 0 56.763YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 153.744 0 153.744 117.667 0 117.667DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 532.871 442.772 975.643 254.972 224.390 479.362VARLIKLAR TOPLAMI16.362.372 19.236.118 35.598.490 12.417.547 16.527.229 28.944.776YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 9.385.042 9.017.882 18.402.924 7.439.521 8.684.861 16.124.382ALINAN KREDİLERII-c 145.214 8.746.335 8.891.549 54.261 6.577.896 6.632.157PARA PİYASALARINA BORÇLAR257.118 525.722 782.840 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)412.774 0 412.774 771.622 0 771.622Bonolar412.774 0 412.774 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER65.942 270.172 336.114 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 64.602 267.180 331.782 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 1.340 2.992 4.332 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 46.890 983 47.873 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 91.526 29.670 121.196 116.000 1.575 117.575Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı14.057 0 14.057 11.101 0 11.101Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar77.469 29.670 107.139 104.899 1.575 106.474CARİ VERGİ BORCUII-g 80.081 0 80.081 40.496 0 40.496ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.821.726 2.821.726 0 2.554.736 2.554.736Krediler0 556.604 556.604 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları0 2.265.122 2.265.122 0 1.811.073 1.811.073DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 357.898 1.017.202 1.375.100 332.570 146.467 479.037ÖZKAYNAKLARII-ı 2.326.612 -299 2.326.313 1.886.767 0 1.886.767Ödenmiş Sermaye2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 1.730.655Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler25.432 0 25.432 20.881 0 20.881Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-14.450 -299 -14.749 -46.619 0 -46.619Kar Yedekleri483.558 0 483.558 474.970 0 474.970Yasal Yedekler49.270 0 49.270 40.682 0 40.682Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.288 0 434.288 434.288 0 434.288Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-206.372 0 -206.372 -293.174 0 -293.174Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-301.762 0 -301.762 -378.055 0 -378.055Dönem Net Kâr veya Zararı95.390 0 95.390 84.881 0 84.881Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.169.097 22.429.393 35.598.490 10.806.904 18.137.872 28.944.776Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.231.758 2.705.023Kredilerden Alınan Faizler1.827.810 2.144.557Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler12.102 48.701Bankalardan Alınan Faizler27.286 62.128Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler85.584 233.548Menkul Değerlerden Alınan Faizler274.139 203.748Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.656 3.445Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar84.693 8.412İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler187.790 191.891Diğer Faiz Gelirleri4.837 12.341FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.624.230 -2.139.803Mevduata Verilen Faizler-1.019.784 -1.485.243Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-487.167 -424.570Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.517 -20.421İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-54.362 -193.343Kiralama Faiz Giderleri-6.521 -9.377Diğer Faiz Giderleri-36.879 -6.849NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ607.528 565.220NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ137.138 96.539Alınan Ücret ve Komisyonlar217.302 160.338Gayri Nakdi Kredilerden55.485 66.568DiğerIV-i 161.817 93.770Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-80.164 -63.799Gayri Nakdi Kredilere-271 -481DiğerIV-i -79.893 -63.318TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 8 2.769TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -4.169 137.093Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.563 4.009Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-86.758 189.430Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)70.026 -56.346DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 69.737 20.715FAALİYET BRÜT KÂRI810.242 822.336BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -235.063 -286.921DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -21.799 -33.339PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -206.972 -193.679DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -228.788 -194.673NET FAALİYET KARI (ZARARI)117.620 113.724BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 117.620 113.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -22.230 -28.843Cari Vergi Karşılığı-64.014 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -28.843Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi41.784 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 95.390 84.881DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI95.390 84.881Grubun Karı (Zararı)95.390 84.881Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04850000 0,05580000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905668BIST