***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581Yeni Bakiye1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -454.638 62.825 1.293.133 16 1.293.149Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 91.158 101.374 1 101.375Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 31.117 -62.825 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 31.117 -62.825 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.969 -1.640 0 5.329 0 21.544 9.221 30.765 0 0 121.564 157.658 2 157.660Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.615 1.291 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.616.058 30.793.368 42.409.426 9.521.614 25.040.439 34.562.053GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 3.050.846 5.475.559 8.526.405 2.539.427 4.347.270 6.886.697Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.755.771 3.534.587 6.290.358 2.531.636 3.657.012 6.188.648Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.233 19.769 64.002 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.711.538 3.514.818 6.226.356 2.505.486 3.495.926 6.001.412Banka KredileriIII-a-2,i 0 8.763 8.763 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri- 0 8.763 8.763 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer GarantilerimizdenIII-a-2,i 0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER784.381 625.253 1.409.634 467.712 243.763 711.475Cayılamaz Taahhütler724.527 550.681 1.275.208 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri284.835 513.584 798.419 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 37.097 37.097 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 128.567 0 128.567 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri93.189 0 93.189 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri103.493 0 103.493 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler110.705 0 110.705 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler59.854 74.572 134.426 45.692 60.871 106.563Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler59.854 74.572 134.426 45.692 60.871 106.563TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 7.780.831 24.692.556 32.473.387 6.514.475 20.449.406 26.963.881Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.370.831 20.315.110 26.685.941 5.654.475 20.449.406 26.103.881Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri749.743 1.515.798 2.265.541 244.828 725.145 969.973Vadeli Döviz Alım İşlemleri736.568 405.822 1.142.390 108.089 354.728 462.817Vadeli Döviz Satım İşlemleri13.175 1.109.976 1.123.151 136.739 370.417 507.156Para ve Faiz Swap İşlemleri5.083.001 17.430.266 22.513.267 4.003.669 16.643.967 20.647.636Swap Para Alım İşlemleri637.447 8.727.662 9.365.109 1.495.113 7.549.989 9.045.102Swap Para Satım İşlemleri4.445.554 5.233.210 9.678.764 2.508.556 6.531.670 9.040.226Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları538.087 549.920 1.088.007 1.405.978 2.052.246 3.458.224Para Alım Opsiyonları284.129 271.680 555.809 646.409 1.081.250 1.727.659Para Satım Opsiyonları253.958 278.240 532.198 759.569 970.996 1.730.565Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 819.126 819.126 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER59.647.606 48.766.961 108.414.567 63.690.084 36.681.478 100.371.562EMANET KIYMETLER7.727.696 8.317.028 16.044.724 15.252.026 7.082.934 22.334.960Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.873.750 0 2.873.750 10.247.748 0 10.247.748Emanete Alınan Menkul Değerler252.347 125.602 377.949 1.733.686 68.170 1.801.856Tahsile Alınan Çekler314.753 124.690 439.443 332.043 41.304 373.347Tahsile Alınan Ticari Senetler36.233 6.506 42.739 45.049 3.868 48.917Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.250.613 8.060.230 12.310.843 2.893.500 6.969.592 9.863.092Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER51.571.796 40.212.739 91.784.535 47.791.409 29.381.816 77.173.225Menkul Kıymetler359.549 0 359.549 133.303 0 133.303Teminat Senetleri39.232.709 24.298.111 63.530.820 34.756.978 19.022.196 53.779.174Emtia1.030.654 524.758 1.555.412 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.081.724 13.599.996 21.681.720 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.867.160 1.789.874 4.657.034 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER348.114 237.194 585.308 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI71.263.664 79.560.329 150.823.993 73.211.698 61.721.917 134.933.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-598.419 527.769Alınan Faizler2.188.319 2.804.454Ödenen Faizler-1.661.849 -2.173.203Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar224.043 163.522Elde Edilen Diğer Kazançlar523.904 217.438Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar184.602 215.892Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-209.967 -195.745Ödenen Vergiler-41.505 -127.256Diğer-1.805.966 -377.333Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim149.808 1.023.652Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-36.491 32.461Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-463.201 -483.001Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.459.030 -1.262.802Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-500.866 -129.296Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)50.764 -4.700Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)485.771 1.465.361Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.908.594 2.823.447Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.164.267 -1.417.818Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-448.611 1.551.421YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-483.855 -211.973İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-83.425 -66.070Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller20.683 6.361Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.052.423 -259.702Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar326.935 50.572Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar304.375 56.866Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-309.916 -101.697Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit451.503 1.221.541Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.009.950 -1.862.716İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 563.655Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.204 -24.177Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi961.154 387.240Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-281.228 1.624.991Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, i 4.489.721 2.864.730Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a-3, ii 4.208.493 4.489.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)121.566 91.159DİĞER KAPSAMLI GELİRLER36.094 10.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.329 -362Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.711 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.050 -442Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.332 80Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar30.765 10.578Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri24.386 17.140Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)11.526 -5.188Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.147 -1.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)157.660 101.375Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.122.011 5.029.576 7.151.587 2.462.619 3.713.569 6.176.188Nakit ve Nakit Benzerleri1.148.927 4.778.497 5.927.424 2.081.523 3.655.970 5.737.493Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 384.758 3.210.176 3.594.934 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 164.703 1.568.321 1.733.024 20.430 1.118.373 1.138.803Para Piyasalarından Alacaklar600.294 0 600.294 1.912.595 0 1.912.595Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-828 0 -828 -329 0 -329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar39.249 18.063 57.312 14.444 0 14.444Devlet Borçlanma Senetleri17.413 18.063 35.476 5.176 0 5.176Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar21.836 0 21.836 9.268 0 9.268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 812.028 170.390 982.418 235.254 0 235.254Devlet Borçlanma Senetleri762.918 170.390 933.308 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler38.600 0 38.600 8.420 0 8.420Diğer Finansal Varlıklar10.510 0 10.510 3.048 0 3.048Türev Finansal VarlıklarI-c 121.807 62.626 184.433 131.398 57.599 188.997Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı114.029 62.626 176.655 130.256 57.599 187.855Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 7.778 0 7.778 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.156.010 14.563.905 27.719.915 8.938.144 13.487.471 22.425.615KredilerI-f 12.685.090 9.700.794 22.385.884 8.851.948 8.934.690 17.786.638Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 723.239 938.005 1.661.244 363.698 1.139.533 1.503.231Faktoring Alacakları299.362 0 299.362 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 75.703 4.158.197 4.233.900 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri75.703 3.657.547 3.733.250 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 500.650 500.650 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-627.384 -233.091 -860.475 -567.322 -29.426 -596.748SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)224.790 0 224.790 321.735 0 321.735Satış AmaçlıI-o 224.790 0 224.790 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 365.416 0 365.416 350.790 0 350.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 122.403 0 122.403 109.942 0 109.942Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer72.756 0 72.756 60.295 0 60.295YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 170.757 0 170.757 136.304 0 136.304DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 621.198 445.886 1.067.084 288.372 227.346 515.718VARLIKLAR TOPLAMI16.782.585 20.039.367 36.821.952 12.659.801 17.428.386 30.088.187YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 9.357.962 8.945.400 18.303.362 7.438.725 8.539.989 15.978.714ALINAN KREDİLERII-c 407.969 9.551.700 9.959.669 307.543 7.481.561 7.789.104PARA PİYASALARINA BORÇLAR268.123 525.722 793.845 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)409.783 0 409.783 771.622 0 771.622Bonolar409.783 0 409.783 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER65.942 270.172 336.114 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 64.602 267.180 331.782 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 1.340 2.992 4.332 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 46.890 983 47.873 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 103.211 29.670 132.881 123.100 1.575 124.675Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.451 0 15.451 12.475 0 12.475Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar87.760 29.670 117.430 110.625 1.575 112.200CARİ VERGİ BORCUII-g 83.561 0 83.561 42.867 0 42.867ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.821.726 2.821.726 0 2.554.736 2.554.736Krediler0 556.604 556.604 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları0 2.265.122 2.265.122 0 1.811.073 1.811.073DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER444.871 1.064.693 1.509.564 369.309 160.977 530.286ÖZKAYNAKLARII-ı 2.423.873 -299 2.423.574 1.958.179 0 1.958.179Ödenmiş Sermaye2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler29.653 0 29.653 24.324 0 24.324Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-15.025 -299 -15.324 -46.089 0 -46.089Kar Yedekleri608.185 0 608.185 581.138 0 581.138Yasal Yedekler56.229 0 56.229 46.650 0 46.650Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler551.956 0 551.956 534.488 0 534.488Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-237.846 0 -237.846 -332.363 0 -332.363Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-359.410 0 -359.410 -423.521 0 -423.521Dönem Net Kâr veya Zararı121.564 0 121.564 91.158 0 91.158Azınlık PaylarıII-i 19 0 19 17 0 17YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.612.185 23.209.767 36.821.952 11.177.012 18.911.175 30.088.187Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.361.138 2.846.103Kredilerden Alınan Faizler1.798.032 2.116.944Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler12.102 48.701Bankalardan Alınan Faizler30.875 64.938Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler86.059 237.032Menkul Değerlerden Alınan Faizler277.387 204.903Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.904 4.600Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar84.693 8.412İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler187.790 191.891Finansal Kiralama Faiz Gelirleri150.815 160.819Diğer Faiz Gelirleri5.868 12.766FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.679.066 -2.226.769Mevduata Verilen Faizler-1.017.043 -1.482.516Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-544.235 -491.278Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-20.026 -20.520İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-54.362 -216.229Kiralama Faiz Giderleri-6.521 -9.377Diğer Faiz Giderleri-36.879 -6.849NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ682.072 619.334NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ143.680 100.640Alınan Ücret ve Komisyonlar224.043 163.522Gayri Nakdi KredilerdenIV-ı 55.462 66.551Diğer168.581 96.971Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-80.363 -62.882Gayri Nakdi KredilereIV-ı -604 -792Diğer-79.759 -62.090TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 53 2.804TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 11.249 153.347Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.847 5.434Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-86.019 198.179Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)84.421 -50.266DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 71.424 19.449FAALİYET BRÜT KÂRI908.478 895.574BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -277.370 -330.513DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -21.799 -33.339PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -221.269 -207.651DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -238.139 -202.692NET FAALİYET KARI (ZARARI)149.901 121.379BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 149.901 121.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -28.335 -30.220Cari Vergi Karşılığı-69.267 -531Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-852 -29.689Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi41.784 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 121.566 91.159DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI121.566 91.159Grubun Karı (Zararı)121.564 91.158Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-ı 2 1Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06177000 0,05994000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905670BIST