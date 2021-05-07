***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -417 0 -417 0 -24.621 8.185 -16.436 0 0 31.018 14.165 0 14.165Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 24.131 -3.667 0 20.464 0 -63.310 255 -63.055 483.558 -301.762 31.018 2.208.667 0 2.208.667Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 0 0 -17.159 2.410 0 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 0 0 -17.159 2.410 0 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -596 0 0 0 -92.013 49.626 0 0 0 -48.588 -91.571 0 -91.571Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 0 30.286 -5.450 0 0 0 -109.172 52.036 0 488.327 -211.141 -48.588 2.410.092 0 2.410.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.923.289 33.843.380 47.766.669 11.557.120 30.718.794 42.275.914GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.647.155 6.952.438 9.599.593 3.051.761 5.475.558 8.527.319Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.642.745 4.891.732 7.534.477 2.756.686 3.534.587 6.291.273Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.333 13.614 57.947 44.233 19.769 64.002Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.598.412 4.878.118 7.476.530 2.712.453 3.514.818 6.227.271Banka KredileriIII-a-2,i 0 205.974 205.974 0 8.762 8.762İthalat Kabul Kredileri0 175.585 175.585 0 8.762 8.762Diğer Banka Kabulleri0 30.389 30.389 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284Belgeli Akreditifler4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.491.314 3.080.060 4.571.374 724.527 550.681 1.275.208Cayılamaz Taahhütler1.491.314 3.080.060 4.571.374 724.527 550.681 1.275.208Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri994.819 3.080.060 4.074.879 284.835 513.584 798.419Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 37.097 37.097İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 135.308 0 135.308 128.567 0 128.567Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri112.392 0 112.392 93.189 0 93.189İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri105.176 0 105.176 103.493 0 103.493Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler139.881 0 139.881 110.705 0 110.705Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 9.784.820 23.810.882 33.595.702 7.780.832 24.692.555 32.473.387Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.014.820 18.898.660 24.913.480 6.370.832 20.315.109 26.685.941Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri602.674 1.758.022 2.360.696 749.743 1.515.798 2.265.541Vadeli Döviz Alım İşlemleri424.394 717.532 1.141.926 736.568 405.822 1.142.390Vadeli Döviz Satım İşlemleri178.280 1.040.490 1.218.770 13.175 1.109.976 1.123.151Para ve Faiz Swap İşlemleri4.417.682 15.262.502 19.680.184 5.083.001 17.430.266 22.513.267Swap Para Alım İşlemleri505.890 7.605.631 8.111.521 637.447 8.727.662 9.365.109Swap Para Satım İşlemleri3.911.792 3.919.671 7.831.463 4.445.554 5.233.210 9.678.764Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.868.600 1.868.600 0 1.734.697 1.734.697Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.868.600 1.868.600 0 1.734.697 1.734.697Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları994.464 1.069.668 2.064.132 538.088 549.919 1.088.007Para Alım Opsiyonları452.135 574.031 1.026.166 284.130 271.679 555.809Para Satım Opsiyonları542.329 495.637 1.037.966 253.958 278.240 532.198Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 808.468 808.468 0 819.126 819.126EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER61.720.805 44.513.748 106.234.553 51.772.937 35.281.269 87.054.206EMANET KIYMETLER2.503.819 1.277.736 3.781.555 2.285.689 930.663 3.216.352Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.523.149 0 1.523.149 1.318.313 0 1.318.313Emanete Alınan Menkul Değerler92.468 208.184 300.652 104.727 125.602 230.329Tahsile Alınan Çekler329.327 121.071 450.398 314.407 122.393 436.800Tahsile Alınan Ticari Senetler34.508 51.053 85.561 35.930 6.257 42.187Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler524.367 897.428 1.421.795 512.312 676.411 1.188.723Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER58.907.805 42.993.565 101.901.370 49.139.135 34.113.412 83.252.547Menkul Kıymetler510.939 510.939 359.549 359.549Teminat Senetleri37.826.351 19.609.397 57.435.748 36.800.048 18.198.784 54.998.832Emtia1.238.354 742.042 1.980.396 1.030.654 524.758 1.555.412Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul16.732.740 20.779.463 37.512.203 8.081.724 13.599.996 21.681.720Diğer Rehinli Kıymetler2.599.421 1.862.663 4.462.084 2.867.160 1.789.874 4.657.034Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER309.181 242.447 551.628 348.113 237.194 585.307BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI75.644.094 78.357.128 154.001.222 63.330.057 66.000.063 129.330.120Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-39.570 -146.367Alınan Faizler467.013 455.677Ödenen Faizler-540.148 -395.590Alınan Temettüler524Alınan Ücret ve Komisyonlar41.093 50.150Elde Edilen Diğer Kazançlar593.919 257.186Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar100.416 39.763Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-55.284 -63.217Ödenen Vergiler-7.620 -96.495Diğer-639.483 -393.841Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim441.254 277.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.203 -22.287Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-114.379 718.349Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.233.403 -685.478Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış564.345 -323.048Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)246.344 -41.354Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-287.936 -381.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)594.381 746.777Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.800.107 266.451Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı401.684 131.063YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-144.255 -279.338İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-12.800 -9.625Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10.004 2.245Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-756.147 -485.902Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar156.458 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar458.230 213.944Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.886.096 332.526Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.996.982 761.129Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-240.815 -683.562İhraç Edilen Sermaye Araçları175.350 307.735Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-45.421 -52.776Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi768.183 371.150Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.911.708 555.401Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.173.744 4.443.070Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.085.452 4.998.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-48.588 31.018DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-42.983 -16.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-596 -417Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-745 -521Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149 104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-42.387 -16.436Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-113.579 -27.189Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)61.955 10.494Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.237 259TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.571 14.165Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.303.170 8.786.303 11.089.473 2.088.292 4.995.277 7.083.569Nakit ve Nakit Benzerleri1.247.128 7.689.975 8.937.103 1.148.426 4.744.198 5.892.624Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 462.193 3.406.256 3.868.449 384.758 3.210.176 3.594.934BankalarI-ç 275.691 4.283.719 4.559.410 164.202 1.534.022 1.698.224Para Piyasalarından Alacaklar510.266 0 510.266 600.294 0 600.294Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.022 0 -1.022 -828 0 -828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 19.681 19.685 6.791 18.063 24.854Devlet Borçlanma Senetleri4 19.681 19.685 6.791 18.063 24.854Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 914.595 647.253 1.561.848 811.268 170.390 981.658Devlet Borçlanma Senetleri876.000 647.253 1.523.253 762.918 170.390 933.308Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler28.085 0 28.085 37.840 0 37.840Diğer Finansal Varlıklar10.510 0 10.510 10.510 0 10.510Türev Finansal Varlıklar141.443 429.394 570.837 121.807 62.626 184.433Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 70.324 429.394 499.718 114.029 62.626 176.655Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 71.119 0 71.119 7.778 0 7.778İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.339.190 13.287.841 25.627.031 12.726.858 13.798.069 26.524.927KredilerI-f 12.540.087 9.453.938 21.994.025 12.900.842 9.828.338 22.729.180Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları305.815 0 305.815 299.362 0 299.362İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.337 4.036.367 4.110.704 75.703 4.158.197 4.233.900Devlet Borçlanma Senetleri74.337 3.598.513 3.672.850 75.703 3.657.547 3.733.250Diğer Finansal Varlıklar0 437.854 437.854 0 500.650 500.650Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-581.049 -202.464 -783.513 -549.049 -188.466 -737.515SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 224.930 0 224.930 224.790 0 224.790Satış Amaçlı224.930 0 224.930 224.790 0 224.790Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 336.964 0 336.964 341.106 0 341.106MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 68.400 0 68.400 69.131 0 69.131Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer68.400 0 68.400 69.131 0 69.131YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.281 0 3.281 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 175.232 0 175.232 153.744 0 153.744DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 415.019 280.829 695.848 532.871 442.772 975.643VARLIKLAR TOPLAMI16.091.766 22.354.973 38.446.739 16.362.372 19.236.118 35.598.490YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 9.162.120 10.080.919 19.243.039 9.385.042 9.017.882 18.402.924ALINAN KREDİLERII-c 141.367 9.922.234 10.063.601 145.214 8.746.335 8.891.549PARA PİYASALARINA BORÇLAR50.646 0 50.646 257.118 525.722 782.840İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)488.572 0 488.572 412.774 0 412.774Bonolar488.572 0 488.572 412.774 0 412.774Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER96.389 71.819 168.208 65.942 270.172 336.114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 96.389 70.005 166.394 64.602 267.180 331.782Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 0 1.814 1.814 1.340 2.992 4.332FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 45.113 534 45.647 46.890 983 47.873KARŞILIKLARII-f 110.720 32.689 143.409 91.526 29.670 121.196Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.669 0 15.669 14.057 0 14.057Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar95.051 32.689 127.740 77.469 29.670 107.139CARİ VERGİ BORCUII-g 35.973 0 35.973 80.081 0 80.081ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 4.902.279 4.902.279 0 2.821.726 2.821.726Krediler0 639.793 639.793 0 556.604 556.604Diğer Borçlanma Araçları0 4.262.486 4.262.486 0 2.265.122 2.265.122DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 517.606 377.667 895.273 357.898 1.017.202 1.375.100ÖZKAYNAKLARII-ı 2.460.178 -50.086 2.410.092 2.326.612 -299 2.326.313Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24.836 0 24.836 25.432 0 25.432Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.050 -50.086 -57.136 -14.450 -299 -14.749Kar Yedekleri488.327 0 488.327 483.558 0 483.558Yasal Yedekler54.038 0 54.038 49.270 0 49.270Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.289 0 434.289 434.288 0 434.288Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-259.729 0 -259.729 -206.372 0 -206.372Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-211.141 0 -211.141 -301.762 0 -301.762Dönem Net Kâr veya Zararı-48.588 0 -48.588 95.390 0 95.390Azınlık Payları0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.108.684 25.338.055 38.446.739 13.169.097 22.429.393 35.598.490Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 682.041 559.077Kredilerden Alınan Faizler563.855 455.115Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler11.612 1.676Bankalardan Alınan Faizler2.276 7.824Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler21.999 25.542Menkul Değerlerden Alınan Faizler81.339 67.922Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar216 470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar36.553 11.514İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler44.570 55.938Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri960 998FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -570.942 -381.946Mevduata Verilen Faizler-407.008 -214.195Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-125.841 -123.495Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.907 -1.187İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-19.888 -18.931Kiralama Faiz Giderleri-1.862 -2.727Diğer Faiz Giderleri-12.436 -21.411NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ111.099 177.131NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ17.895 35.173Alınan Ücret ve Komisyonlar41.093 50.150Gayri Nakdi Kredilerden15.466 13.837DiğerIV-i 25.627 36.313Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-23.198 -14.977Gayri Nakdi Kredilere-15 -122DiğerIV-i -23.183 -14.855TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 524 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -37.342 9.828Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.958 4.266Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)359.234 139.230Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-407.534 -133.668DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 17.772 13.950FAALİYET BRÜT KÂRI109.948 236.082BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -25.796 -72.787DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -32.172 -19.066PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -56.565 -53.426DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -56.105 -55.852NET FAALİYET KARI (ZARARI)-60.690 34.951BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g -60.690 34.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ 12.102 -3.933Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -3.933Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.102 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h -48.588 31.018DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERIV-h 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı -48.588 31.018Grubun Karı (Zararı)-48.588 31.018Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) -0,02320000 0,01770000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935334BIST