***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -438 0 -438 0 -24.621 7.065 -17.556 0 0 37.968 19.974 1 19.975Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 443 27.782 -3.896 0 23.886 0 -62.780 -865 -63.645 608.185 -359.410 37.968 2.285.871 18 2.285.889Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -558 0 -558 0 -92.014 49.626 -42.388 0 0 -41.315 -84.261 1 -84.260Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.213.740 54 0 443 34.751 -5.656 0 29.095 0 -108.628 50.916 -57.712 647.437 -277.098 -41.315 2.514.644 20 2.514.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.045.397 34.066.418 48.111.815 11.616.058 30.793.368 42.409.426GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.646.612 6.952.438 9.599.050 3.050.846 5.475.559 8.526.405Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.642.202 4.891.732 7.533.934 2.755.771 3.534.587 6.290.358Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.333 13.614 57.947 44.233 19.769 64.002Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.597.869 4.878.118 7.475.987 2.711.538 3.514.818 6.226.356Banka KredileriIII-a-2,i 0 205.974 205.974 0 8.763 8.763İthalat Kabul Kredileri0 175.585 175.585 0 8.763 8.763Diğer Banka Kabulleri0 30.389 30.389 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284Belgeli Akreditifler4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.613.965 3.204.018 4.817.983 784.381 625.253 1.409.634Cayılamaz Taahhütler1.491.314 3.080.060 4.571.374 724.527 550.681 1.275.208Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri994.819 3.080.060 4.074.879 284.835 513.584 798.419Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 37.097 37.097İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 135.308 0 135.308 128.567 0 128.567Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri112.392 0 112.392 93.189 0 93.189İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri105.176 0 105.176 103.493 0 103.493Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler139.881 0 139.881 110.705 0 110.705Cayılabilir Taahhütler122.651 123.958 246.609 59.854 74.572 134.426Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler122.651 123.958 246.609 59.854 74.572 134.426TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 9.784.820 23.909.962 33.694.782 7.780.831 24.692.556 32.473.387Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.014.820 18.997.740 25.012.560 6.370.831 20.315.110 26.685.941Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri602.674 1.758.022 2.360.696 749.743 1.515.798 2.265.541Vadeli Döviz Alım İşlemleri424.394 717.532 1.141.926 736.568 405.822 1.142.390Vadeli Döviz Satım İşlemleri178.280 1.040.490 1.218.770 13.175 1.109.976 1.123.151Para ve Faiz Swap İşlemleri4.417.682 15.262.502 19.680.184 5.083.001 17.430.266 22.513.267Swap Para Alım İşlemleri505.890 7.605.631 8.111.521 637.447 8.727.662 9.365.109Swap Para Satım İşlemleri3.911.792 3.919.671 7.831.463 4.445.554 5.233.210 9.678.764Swap Faiz Alım İşlemleri0 1.868.600 1.868.600 1.734.697 1.734.697Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.868.600 1.868.600 1.734.697 1.734.697Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları994.464 1.168.748 2.163.212 538.087 549.920 1.088.007Para Alım Opsiyonları452.135 623.571 1.075.706 284.129 271.680 555.809Para Satım Opsiyonları542.329 545.177 1.087.506 253.958 278.240 532.198Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 808.468 808.468 0 819.126 819.126EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER69.565.419 58.933.599 128.499.018 59.647.606 48.766.961 108.414.567EMANET KIYMETLER7.769.914 8.937.060 16.706.974 7.727.696 8.317.028 16.044.724Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.574.066 0 2.574.066 2.873.750 0 2.873.750Emanete Alınan Menkul Değerler251.148 208.184 459.332 252.347 125.602 377.949Tahsile Alınan Çekler330.761 123.563 454.324 314.753 124.690 439.443Tahsile Alınan Ticari Senetler34.811 51.327 86.138 36.233 6.506 42.739Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.579.128 8.553.986 13.133.114 4.250.613 8.060.230 12.310.843Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER61.486.324 49.754.092 111.240.416 51.571.796 40.212.739 91.784.535Menkul Kıymetler510.939 0 510.939 359.549 0 359.549Teminat Senetleri40.404.870 26.369.924 66.774.794 39.232.709 24.298.111 63.530.820Emtia1.238.354 742.042 1.980.396 1.030.654 524.758 1.555.412Varant0 0 0 0 0Gayrimenkul16.732.740 20.779.463 37.512.203 8.081.724 13.599.996 21.681.720Diğer Rehinli Kıymetler2.599.421 1.862.663 4.462.084 2.867.160 1.789.874 4.657.034Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER309.181 242.447 551.628 348.114 237.194 585.308BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI83.610.816 93.000.017 176.610.833 71.263.664 79.560.329 150.823.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-5.007 22.154Alınan Faizler373.939 483.957Ödenen Faizler-536.308 -394.037Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar43.383 51.709Elde Edilen Diğer Kazançlar600.616 257.390Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar111.364 51.307Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-57.085 -67.242Ödenen Vergiler-5.691 -97.676Diğer-535.225 -263.254Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim421.216 238.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış12.372 -33.434Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-113.992 718.349Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.184.868 -835.494Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış540.398 -343.624Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)246.345 -41.353Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-271.421 -486.194Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)603.176 997.351Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.780.530 262.986Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı416.209 260.741YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-165.126 -273.675İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-14.571 -9.975Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller60 2.370Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-780.516 -485.902Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar171.671 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar458.230 219.832Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.888.804 298.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.999.690 726.687Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-240.815 -683.562İhraç Edilen Sermaye Araçları175.350 307.735Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-45.421 -52.776Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi769.189 382.875Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.909.076 668.025Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.208.493 4.489.721Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.117.569 5.157.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-41.314 37.969DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-42.946 -17.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-558 -438Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-698 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler140 95Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-42.388 -17.556Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-113.566 -27.210Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)61.955 9.058Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.223 596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-84.260 19.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.329.614 8.818.001 11.147.615 2.122.011 5.029.576 7.151.587Nakit ve Nakit Benzerleri1.247.551 7.721.673 8.969.224 1.148.927 4.778.497 5.927.424Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 462.193 3.406.256 3.868.449 384.758 3.210.176 3.594.934BankalarI-ç 276.116 4.315.417 4.591.533 164.703 1.568.321 1.733.024Para Piyasalarından Alacaklar510.266 0 510.266 600.294 0 600.294Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.024 0 -1.024 -828 0 -828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.265 19.681 44.946 39.249 18.063 57.312Devlet Borçlanma Senetleri10.652 19.681 30.333 17.413 18.063 35.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar14.613 0 14.613 21.836 0 21.836Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 915.355 647.253 1.562.608 812.028 170.390 982.418Devlet Borçlanma Senetleri876.000 647.253 1.523.253 762.918 170.390 933.308Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler28.845 0 28.845 38.600 0 38.600Diğer Finansal Varlıklar10.510 0 10.510 10.510 0 10.510Türev Finansal VarlıklarI-c 141.443 429.394 570.837 121.807 62.626 184.433Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı70.324 429.394 499.718 114.029 62.626 176.655Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı71.119 0 71.119 7.778 0 7.778İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.804.207 14.055.478 26.859.685 13.156.010 14.563.905 27.719.915KredilerI-f 12.324.264 9.318.814 21.643.078 12.685.090 9.700.794 22.385.884Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 760.690 957.806 1.718.496 723.239 938.005 1.661.244Faktoring Alacakları305.815 0 305.815 299.362 0 299.362İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.337 4.036.367 4.110.704 75.703 4.158.197 4.233.900Devlet Borçlanma Senetleri74.337 3.598.513 3.672.850 75.703 3.657.547 3.733.250Diğer Finansal Varlıklar437.854 437.854 0 500.650 500.650Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-660.899 -257.509 -918.408 -627.384 -233.091 -860.475SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 224.930 0 224.930 224.790 0 224.790Satış Amaçlı224.930 0 224.930 224.790 0 224.790Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 362.341 0 362.341 365.416 0 365.416MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 121.511 0 121.511 122.403 0 122.403Şerefiye49.647 0 49.647 49.647 0 49.647Diğer71.864 0 71.864 72.756 0 72.756YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.281 0 3.281 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 192.439 0 192.439 170.757 0 170.757DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 520.753 284.122 804.875 621.198 445.886 1.067.084VARLIKLAR TOPLAMI16.559.076 23.157.601 39.716.677 16.782.585 20.039.367 36.821.952YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 9.161.301 9.998.692 19.159.993 9.357.962 8.945.400 18.303.362ALINAN KREDİLERII-c 417.404 10.724.407 11.141.811 407.969 9.551.700 9.959.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR70.568 0 70.568 268.123 525.722 793.845İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)488.289 0 488.289 409.783 0 409.783Bonolar488.289 0 488.289 409.783 0 409.783Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER96.389 71.819 168.208 65.942 270.172 336.114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 96.389 70.005 166.394 64.602 267.180 331.782Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 0 1.814 1.814 1.340 2.992 4.332FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 45.113 534 45.647 46.890 983 47.873KARŞILIKLARII-f 120.547 32.689 153.236 103.211 29.670 132.881Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.143 0 17.143 15.451 0 15.451Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar103.404 32.689 136.093 87.760 29.670 117.430CARİ VERGİ BORCUII-g 40.327 0 40.327 83.561 0 83.561ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 4.902.279 4.902.279 0 2.821.726 2.821.726Krediler0 639.793 639.793 0 556.604 556.604Diğer Borçlanma Araçları0 4.262.486 4.262.486 0 2.265.122 2.265.122DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER623.408 408.247 1.031.655 444.871 1.064.693 1.509.564ÖZKAYNAKLARII-ı 2.564.750 -50.086 2.514.664 2.423.873 -299 2.423.574Ödenmiş Sermaye2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390Sermaye Yedekleri497 0 497 497 0 497Hisse Senedi İhraç Primleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri443 0 443 443 0 443Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler29.095 0 29.095 29.653 0 29.653Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.626 -50.086 -57.712 -15.025 -299 -15.324Kar Yedekleri647.437 0 647.437 608.185 0 608.185Yasal Yedekler62.656 0 62.656 56.229 0 56.229Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler584.781 0 584.781 551.956 0 551.956Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-318.413 0 -318.413 -237.846 0 -237.846Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410Dönem Net Kâr veya Zararı-41.315 0 -41.315 121.564 0 121.564Azınlık PaylarıII-i 20 0 20 19 0 19YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.628.096 26.088.581 39.716.677 13.612.185 23.209.767 36.821.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 713.562 585.276Kredilerden Alınan Faizler552.279 444.412Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler11.612 1.676Bankalardan Alınan Faizler2.561 7.917Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler21.999 25.700Menkul Değerlerden Alınan Faizler81.920 68.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar797 1.013Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar36.553 11.514İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler44.570 55.938Finansal Kiralama Faiz Gelirleri41.521 35.859Diğer Faiz Gelirleri1.670 1.247FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -584.446 -392.447Mevduata Verilen Faizler-405.978 -213.898Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-139.605 -134.280Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.677 -1.200İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-19.888 -18.931Kiralama Faiz Giderleri-1.862 -2.727Diğer Faiz Giderleri-12.436 -21.411NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ129.116 192.829NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.213 36.822Alınan Ücret ve Komisyonlar43.383 51.709Gayri Nakdi KredilerdenIV-i 15.464 13.831Diğer27.919 37.878Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-23.170 -14.887Gayri Nakdi KredilereIV-i -106 -198Diğer-23.064 -14.689TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 524 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -29.560 16.084Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.959 4.266Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)358.165 140.314Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-399.684 -128.496DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 18.411 14.206FAALİYET BRÜT KÂRI138.704 259.941BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -37.828 -83.138DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -32.172 -19.066PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -60.898 -56.940DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -58.674 -57.817NET FAALİYET KARI (ZARARI)-50.868 42.980BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g -50.868 42.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ 9.554 -5.011Cari Vergi Karşılığı-2.765 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -5.011Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.319 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h -41.314 37.969DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERIV-h 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-41.314 37.969Grubun Karı (Zararı)IV-ı -41.315 37.968Azınlık Payları Karı (Zararı)IV-i 1 1Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) -0,01970000 0,02161000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935344BIST